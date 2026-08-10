ભારતીય ટીમની બહાર ચાલી રહેલા યુઝવેન્દ્ર ચહલની ગુગલી, 15 વિકેટ લઈને સનસની મચાવી
યુઝવેન્દ્ર ચહલ, હાલમાં ભારતીય ટીમની બહાર, વન ડે કપમાં રમી રહ્યો છે, જ્યાં તે શાનદાર બોલિંગ કરી રહ્યો છે.
Published : August 10, 2026 at 8:36 PM IST
યુઝવેન્દ્ર ચહલ હાલમાં ભારતીય ટીમની બહાર છે. જોકે, આ દરમિયાન તે વિવિધ કારણોસર ચર્ચામાં રહે છે. જ્યારે તેને ભારત માટે રમવાની તક મળી ન હતી, ત્યારે તે વન ડે કપમાં રમવા ગયો હતો. તે ત્યાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, લગભગ દરેક મેચમાં વિકેટ લઈ રહ્યો છે. તે હવે ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજા ક્રમનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બની ગયો છે, જે એક એવી સિદ્ધિ છે જે તેના વાપસીની શક્યતાઓને વધારી દે છે.
યુઝવેન્દ્ર ચહલ વન ડે કપમાં નોર્થમ્પ્ટન તરફથી રમી રહ્યો છે
હાલમાં વન ડે કપ ચાલી રહ્યો છે, અને ચહલ નોર્થમ્પ્ટનનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, તેણે 7 મેચમાં 15 વિકેટ લીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 21 ની સરેરાશ અને 27.60 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો છે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચમાં, ચહલે 52 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. બીજી મેચમાં, તેણે ફરીથી 49 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. તેણે ત્રીજી મેચમાં 35 રન આપીને એક વિકેટ લીધી, ત્યારબાદ ચોથી મેચમાં 28 રન આપીને બીજી વિકેટ લીધી. ત્યારબાદની મેચમાં, ચહલે 60 રન આપીને ચાર વિકેટ સફળતાપૂર્વક લીધી. ત્યારબાદ તેણે 56 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. તેની તાજેતરની મેચમાં, તેણે 35 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી.
વન-ડે કપને લિસ્ટ A માં ગણવામાં આવે છે
વન ડે કપ એ લિસ્ટ એ ક્રિકેટ તરીકે વર્ગીકૃત થયેલ એક પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટ છે, જેમાં 50 ઓવરની મેચો શામેલ છે. ચહલે આ સ્પર્ધામાં શાનદાર બોલિંગ કરી છે; તેણે રમેલી દરેક મેચમાં ઓછામાં ઓછી એક વિકેટ લીધી છે, જે દર્શાવે છે કે તેની બોલિંગ કેટલી ઘાતક રહી છે.
2023 થી ભારત માટે એક પણ મેચ રમી નથી
ચહલ ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતો નથી; તે પહેલા ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમતો હતો, પરંતુ તેને તે ફોર્મેટમાં પણ ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. તેણે બંને ફોર્મેટમાં તેની છેલ્લી મેચ 2023 માં રમી હતી. ત્યારથી, જ્યારે તે IPLમાં રમી રહ્યો છે, ત્યારે તેને ભારતીય ટીમ માટે રમવાની તક મળી નથી.
ચહલે અત્યાર સુધી ભારત માટે કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે
અત્યાર સુધીમાં, યુઝવેન્દ્ર ચહલે ભારત માટે 72 ODI મેચોમાં 121 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે 80 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 96 વિકેટ પણ લીધી છે. તે 100 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય બોલર બની શક્યો હોત, પરંતુ તે દરમિયાન તેને ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેના વર્તમાન ફોર્મને જોતાં, એવું લાગે છે કે જો તે આ રીતે પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો તે ભારતીય ટીમમાં વાપસી કરી શકે છે.
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