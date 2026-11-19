યુઝવેન્દ્ર ચહલની મોટી સિદ્ધિ! 400 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર બન્યો
યુઝવેન્દ્ર ચહલે ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ચાલી રહેલી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026-27ના ત્રીજા રાઉન્ડમાં એક શાનદાર સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
Published : November 19, 2026 at 4:33 PM IST
CHAHAL IN T20 WICKET: ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ચાલી રહેલી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026-27ના ત્રીજા રાઉન્ડમાં, હરિયાણા અને તમિલનાડુ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં હરિયાણાએ તમિલનાડુને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને નિશાંત સિંધુ હરિયાણાની જીતના મુખ્ય સ્ટાર હતા. ગ્રુપ 'બી'માં ત્રણ મેચ રમ્યા પછી આ હરિયાણાની પહેલી જીત છે. આ જીતથી ચાર પોઈન્ટ સાથે, હરિયાણા હવે પોઈન્ટ ટેબલમાં 5મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. દરમિયાન, યુઝવેન્દ્ર ચહલે પણ આ મેચમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો.
યુઝવેન્દ્ર ચહલે T20 ક્રિકેટમાં 400 વિકેટ પૂર્ણ કરી
આ સિઝનમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં, યુઝવેન્દ્ર ચહલ પંજાબ સામેની પહેલી મેચમાં એક પણ વિકેટ લઈ શક્યો ન હતો. જોકે, સૌરાષ્ટ્ર સામેની બીજી મેચમાં, તેણે શાનદાર બોલિંગ કરી અને ત્રણ વિકેટ લીધી અને ટી20 ક્રિકેટમાં તેની કુલ વિકેટની સંખ્યા 399 પર પહોંચી. આ પછી, તેણે તમિલનાડુ સામેની મેચમાં ફરીથી ત્રણ વિકેટ લીધી અને T20 ક્રિકેટમાં 400 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય બોલર બન્યો. ચહલે હવે તેના 346 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં કુલ 402 વિકેટ લીધી છે.
🚨 HISTORY BY YUZVENDRA CHAHAL 😍 - He becomes the first Indian bowler to complete 400 wickets in T20s. Sadly he never played a T20I World Cup match for India. https://t.co/1DxwM6H3q2— Johns. (@CricCrazyJohns) November 19, 2026
યુઝવેન્દ્ર ચહલે તમિલનાડુના ત્રણ ખેલાડીઓને આઉટ કર્યા
તમિલનાડુ સામેની મેચમાં, ચહલે ચાર ઓવરમાં માત્ર 16 રન આપીને ત્રણ ખેલાડીઓને આઉટ કરીને શાનદાર બોલિંગ કરી. નિશાંત સિંધુએ પણ ચાર ઓવરમાં 22 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. તમિલનાડુ તરફથી અમિત સાત્વિકે સૌથી વધુ 37 રન બનાવ્યા, જ્યારે બાલાસુબ્રમણ્યમ સચિને 27 રનનું યોગદાન આપ્યું. કેપ્ટન સાઈ કિશોરે 19 રન અને શાહરૂખ ખાને 22 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, હરિયાણાની બેટિંગ પ્રભાવશાળી રહી, જેમાં કેપ્ટન અંકિત રાજેશ કુમારે શાનદાર 43 રન બનાવ્યા, જ્યારે નિશાંત સિંધુ 37 રન બનાવી અણનમ રહ્યા.
🚨 HISTORY BY YUZVENDRA CHAHAL! 😍 - He becomes the first Indian bowler to complete 400 wickets in T20 cricket. 🏏 Sadly, he never got the opportunity to represent India in a T20 World Cup. 💔 https://t.co/UbRGrSnFBo— Lakshay Sharma (@CricWithLaksh) November 19, 2026
તમિલનાડુ 124 રનમાં ઓલઆઉટ
આ મેચમાં હરિયાણાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, તમિલનાડુ 19.5 ઓવરમાં 124 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. જવાબમાં, હરિયાણાને 125 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, જે તેમણે 16.1 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 126 રન બનાવીને સરળતાથી પ્રાપ્ત કર્યો. નિશાંત સિંધુએ 29 બોલમાં અણનમ 37 રન બનાવીને અને 3 વિકેટ ઝડપીને ઉત્તમ ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું, જેના માટે તેને મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.
આ પણ વાંચોઃ