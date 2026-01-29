સાનિયા મિર્ઝા સાથેના પોડકાસ્ટમાં, યુવરાજ સિંહે 7 વર્ષ પછી નિવૃત્તિનું સાચું કારણ જણાવ્યું
ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહે પહેલીવાર પોતાની નિવૃત્તિ વિશે વાત કરી છે.
Published : January 29, 2026 at 5:21 PM IST
હૈદરાબાદ: 10 જૂન, 2019 એ એક એવો દિવસ હતો જેણે ક્રિકેટ ચાહકોના દિલ તોડી નાખ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાને બે વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર દિગ્ગજ બેટ્સમેન યુવરાજ સિંહે તે દિવસે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. તે વર્ષે ODI વર્લ્ડ કપ પણ યોજાવાનો હતો, પરંતુ વર્લ્ડ કપ ટીમમાં તેની અવગણના થયા બાદ, યુવરાજે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. યુવરાજ સિંહના અચાનક નિર્ણયથી બધાને આશ્ચર્ય થયું.
યુવરાજે નિવૃત્તિ પાછળનું સાચું કારણ જણાવ્યું
હવે, સાત વર્ષ પછી, યુવરાજે પોતાની નિવૃત્તિ પાછળનું કારણ અને તેના નિર્ણયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનારા બે પરિબળોનો ખુલાસો કર્યો છે. ભૂતપૂર્વ ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝા સાથેના પોડકાસ્ટમાં પોતાની નિવૃત્તિ વિશે વાત કરતા, યુવરાજે ખુલાસો કર્યો કે તેને તેની કારકિર્દીના અંતમાં તે માન અને સમર્થન મળ્યું ન હતું જે તે મેળવવાના હકદાર હતા.
યુવરાજ સિંહે કહ્યું, "નિવૃત્તિ પહેલા, હું મારી રમતનો આનંદ માણી રહ્યો ન હતો. મને એવું લાગતું હતું કે મને એ ટેકો અને સન્માન મળી રહ્યું નથી જેનો હું હકદાર હતો. પછી હું વિચારવા લાગ્યો કે મારે ક્રિકેટ કેમ રમવું જોઈએ. મને એવું લાગતું હતું કે જો મને જે જોઈએ છે તે ન મળી રહ્યું હોય તો મારે કંઈ સાબિત કરવાની જરૂર નથી. ઉપરાંત, હું દુઃખી થઈ રહ્યો હતો કે હું માનસિક અને શારીરિક રીતે હવે ક્રિકેટ રમી શકતો નથી. જ્યારે આ વિચારો મારા મનમાં આવવા લાગ્યા, ત્યારે મેં ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનું નક્કી કર્યું. ક્રિકેટ છોડ્યા પછી, હું સામાન્ય થઈ ગયો."
નવજોત સિંહ સિદ્ધુનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો
યુવરાજે એ પણ યાદ કર્યું કે કેવી રીતે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટર નવજોત સિંહ સિદ્ધુ નાના હતા ત્યારે તેમની અવગણના કરતા હતા, અને તેમના પિતા યોગરાજ સિંહે સિદ્ધુની ટિપ્પણીઓને વ્યક્તિગત રીતે લીધી હતી. યુવરાજે કહ્યું, "હવે, જ્યારે હું તેના વિશે વિચારું છું, ત્યારે મને સમજાય છે કે સિદ્ધુ પાજી પાસે મને રમતા જોવાનો સમય નહોતો; તેઓ મારા પિતાના સારા મિત્ર હતા. ઉપરાંત, તે સમયે તેઓ ભારત માટે રમી રહ્યા હતા, તેથી તેમણે કદાચ એવું કહ્યું હશે કારણ કે તેમને મને રમતા જોવાની તક મળી ન હતી. હું તે સમયે 13-14 વર્ષનો હતો, ક્રિકેટ શીખતો હતો. યુવરાજે કહ્યું, 'હું તેમની ટિપ્પણીઓને વ્યક્તિગત રીતે નથી લેતો, પરંતુ મારા પિતાએ તેમને વ્યક્તિગત રીતે લીધા હશે.'
યુવરાજ સિંહની કારકિર્દી
યુવરાજને ભારતના શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટરોમાંના એક ગણવામાં આવે છે. તેમણે 40 ટેસ્ટ મેચ રમી, જેમાં 1,900 રન બનાવ્યા. તેમણે 3 સદી અને 11 અડધી સદી પણ બનાવી. તેમણે 304 વનડે મેચોમાં 8,701 રન બનાવ્યા, જેમાં 14 સદી અને 52 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. 58 ટી20 મેચોમાં, યુવરાજે 1,177 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે 132 IPL મેચોમાં 2,750 રન બનાવ્યા, જેમાં 13 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. કુલ મળીને, તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 11,778 રન બનાવ્યા છે અને 148 વિકેટ લીધી છે.
6 બોલમાં 6 છગ્ગા
યુવરાજ સિંહે 2007ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર સ્ટુઅર્ટ બ્રોડની એક જ ઓવરમાં છ છગ્ગા ફટકારીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. 2011ના વર્લ્ડ કપ જીતનારી ભારતીય ટીમ સાથેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે તેમને મેન ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: