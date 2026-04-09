'મારી પાસે જીવવા માટે 3-6 મહિના બાકી હતા...', યુવરાજે કેન્સર સામેની લડાઈને લઈને કર્યો મોટો ખુલાસો

ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજોમાં ગણાતા યુવરાજ સિંહે, હવે કેન્સર સામેની તેની લડાઈને લઈને એક ખુલાસો કર્યો છે.

YUVRAJ SINGH
YUVRAJ SINGH (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 8:35 PM IST

YUVRAJ SINGH CANCER SURVIVAL STORY: ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહની કહાની ફક્ત રમતગમતના ક્ષેત્ર સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે હિંમત, સંઘર્ષ અને જીતનો પુરાવો છે. 2007 ના T20 વર્લ્ડ કપ અને 2011 ના ODI વર્લ્ડ કપ બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા પછી, યુવરાજે તેની કારકિર્દીના સૌથી મુશ્કેલ તબક્કામાં પણ હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો. ખાસ કરીને, કેન્સર સામેની તેની લડાઈએ તેને એક સાચા યોદ્ધામાં ફેરવી દીધો. 2011 ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ગંભીર બીમારી સામે લડતી વખતે પણ, યુવરાજે પોતાની પીડા અને વેદનાને બાજુ પર રાખીને ટીમ માટે અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું. વર્લ્ડ કપ પછી, જ્યારે તેની તબિયત નોંધપાત્ર રીતે બગડવા લાગી, ત્યારે જ તેને તેની સ્થિતિની ગંભીરતાનો અહેસાસ થયો. તબીબી તપાસમાં તેના હૃદય અને ફેફસાં વચ્ચે એક ટ્યુમર હોવાનું બહાર આવ્યું.

ડોક્ટરે કહ્યું સમય બહુ ઓછો છે

યુવરાજ સિંહ ડૉ. નિતેશ રોહતગીને મળ્યા. તે સમયે, ડોક્ટરે યુવીને કહ્યું, "ટ્યુમર તમારા હૃદય અને ફેફસાંની વચ્ચે આવેલું છે. કાં તો જાઓ અને ક્રિકેટ રમો, નહીં તો તમને હાર્ટ એટેક આવી શકે છે. જો તમે કીમોથેરાપી નહીં કરાવો, તો તમારી પાસે જીવવા માટે ફક્ત ત્રણથી છ મહિના બાકી છે."

આ પછી, યુવીએ આગળ કહ્યું, "હું ડૉ. આઈનહોર્નને મળવા માટે અમેરિકા ગયો હતો, જેમણે લાન્સ આર્મસ્ટ્રોંગની સારવાર કરી હતી. મને આ હકીકત સ્વીકારવામાં આખું વર્ષ લાગ્યું કે હું કદાચ ફરી ક્યારેય ક્રિકેટ રમી શકીશ નહીં. માનસિક રીતે, તે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું. મને મારી જાતને પ્રેરણા આપવા માટે કંઈકની જરૂર હતી. જો હું ક્રિકેટ નહીં રમું, તો હું કોણ છું? હું કંઈ નથી. હું એ જ માનતો હતો."

યુવરાજે શાનદાર વાપસી કરી

જોકે, કેન્સરને હરાવ્યા પછી, યુવીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શાનદાર વાપસી કરી. આ રોગ સામેની લડાઈ પછી, સપ્ટેમ્બર 2012 માં તેણે ભાવનાત્મક વાપસી કરી. ત્યારબાદ, યુવીને 2014 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક પણ મળી. તે 2019 સુધી ભારત માટે રમતો રહ્યો; જોકે, આ સમયગાળા દરમિયાન, તે ઘણી વખત ટીમમાં અંદર-બહાર રહ્યો.

