દુનિયા જ્યારે પથ્થર ફેંકે....અભિષેક શર્માની ઐતિહાસિક સદી પર યુવરાજ સિંહની પોસ્ટ થઈ વાયરલ
અભિષેક શર્માએ અફઘાનિસ્તાન સામે સૌથી ઝડપી T20I સદી ફટકારી. ત્યારબાદ, યુવરાજ સિંહે સોશિયલ મીડિયા પર અભિષેકની ઇનિંગ્સ વિશે પોસ્ટ કરી છે.
Published : September 18, 2026 at 9:00 PM IST
YUVRAJ SINGH POST: અફઘાનિસ્તાન સામે રમાયેલી ત્રીજી T20I મેચમાં અભિષેક શર્માએ ઐતિહાસિક સદી ફટકારીને વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપિત કર્યો. તેણે માત્ર 30 બોલમાં સદી પૂરી કરી અને 'ફુલ મેમ્બર' દેશોના ખેલાડીઓમાં સૌથી ઝડપી T20I સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો. તેણે ચોગ્ગા અને છગ્ગાની રમઝટ બોલાવીને આ અદભૂત સિદ્ધિ હાંસલ કરી અને અફઘાન બોલિંગ લાઇનઅપને સ્તબ્ધ કરી દીધી. હવે, તેના માર્ગદર્શક અને ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડી યુવરાજ સિંહે અભિષેક શર્માના વખાણ કર્યા છે.
અભિષેક શર્માની ઇનિંગ્સ વિશે યુવરાજ સિંહે શું કહ્યું?
અભિષેક શર્માએ પોતાની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સથી અનેક વિક્રમો સ્થાપ્યા અને ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. યુવરાજ સિંહે હવે તેના 'X' (ટ્વિટર) હેન્ડલ પર અભિષેકના વખાણ કર્યા છે. તેણે લખ્યું, "સૌથી ઝડપી T20I સદી ફટકારવા બદલ અભિષેકને અભિનંદન. મને હંમેશા તેની મહેનત અને પ્રતિભા પર વિશ્વાસ હતો. આ તો માત્ર શરૂઆત છે; તારે હજુ ઘણા વિક્રમો સ્થાપવાના બાકી છે."
યુવીએ વધુમાં કહ્યું કે જ્યારે દુનિયા જ્યારે તમારા પર પથ્થર ફેંકે, ત્યારે તેને માઈલસ્ટોનમાં ફેરવી નાખો; તમે બરાબર એ જ કરી રહ્યા છો અને તમારા બેટ વડે જવાબ આપી રહ્યા છો. નમ્ર રહો અને આ પ્રોસેસ ચાલુ રાખો.
Many congratulations sir Abhishek on the fastest 100 in T20 cricket! 💯— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 18, 2026
I had no doubt that with your talent and hard work, you would achieve this one day. This is just a start of many records to be broken 🔥
Once a great man said, “When people throw stones at you, turn them… pic.twitter.com/KWbPIz11TB
ત્રીજી T20 મેચ પહેલાં યુવરાજે એક મહત્વપૂર્ણ સલાહ આપી હતી
અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી મેચ અગાઉ યુવીએ અભિષેકને એક ખાસ સંદેશ મોકલ્યો હતો. તેમણે સલાહ આપી હતી કે દરેક બોલ પર મોટો શોટ મારવાનો પ્રયાસ ન કરવો; મોટી હિટ માટે ત્યારે જ જવું જ્યારે બોલ 'સ્લોટ'માં હોય, પરંતુ જો બોલ અનુકૂળ સ્થિતિમાં ન હોય તો માત્ર સિંગલ રન લેવો. અભિષેકે જણાવ્યું હતું કે યુવી સર હંમેશાં ઈચ્છે છે કે તે લાંબી ઈનિંગ્સ રમે, તેથી તેનું ધ્યાન ટીમ માટે મજબૂત શરૂઆત અપાવવા પર કેન્દ્રિત રહે છે.
1⃣0⃣8⃣ runs— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
3⃣4⃣ balls
3⃣1⃣7⃣.6⃣5⃣ strike rate
9⃣ fours & 1⃣1⃣ sixes
Abhishek Sharma walks back after a fabulous knock 💥💥
Updates ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/tMPK8itRXT
અભિષેક શર્મા ઉપરાંત, યુવીએ શુભમન ગિલ અને પ્રભસિમરન સિંહને પણ કોચિંગ આપ્યું છે. આ ઉપરાંત, ઋષભ પંત, સંજુ સેમસન અને અર્જુન તેંડુલકરે પણ તેમની પાસેથી કોચિંગ મેળવ્યું છે.
અભિષેકે અફઘાનિસ્તાન સામેની ફાઇનલ મેચમાં 34 બોલમાં 108 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે 11 છગ્ગા અને 9 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ભારતે 20 ઓવરમાં 221 રન બનાવ્યા હતા અને અફઘાનિસ્તાન 14.1 ઓવરમાં 94 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ભારતે મેચ 127 રનથી જીતી હતી અને શ્રેણી 3-0થી જીતી હતી.
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