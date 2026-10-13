મારા જીવનમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ... યુવરાજ સિંહને મળી મોટી જવાબદારી
ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહ IPL 2027 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે જોડાયો છે. યુવરાજને ટીમના નવા સહાયક અને બેટિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
Published : October 13, 2026 at 8:37 PM IST
દિલ્હી કેપિટલ્સે IPL 2027 સીઝન પહેલાં એક મોટી જાહેરાત કરી છે. દિલ્હી ફ્રેન્ચાઇઝીએ ભારતના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહને નવા સહાયક અને બેટિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ મંગળવારે (13 ઓક્ટોબર) આ અંગેની સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી. આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે યુવરાજ સત્તાવાર ક્ષમતામાં કોઈ ટીમને કોચિંગ આપતો જોવા મળશે, તે દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે આ નવી સફર શરૂ કરશે અને આગામી IPL સીઝન માટે આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળશે. દિલ્હી ફ્રેન્ચાઇઝીએ તાજેતરમાં જ સૌરવ ગાંગુલીને તેના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યો હતો.
44 વર્ષીય યુવરાજ સિંહ ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસના સૌથી સફળ ખેલાડીઓમાંના એક છે. 304 વન-ડે (ODI), 40 ટેસ્ટ અને 58 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમી ચૂકેલા યુવરાજે ઘણી યાદગાર ઇનિંગ્સ રમી હતી અને ભારતની અનેક મોટી ટુર્નામેન્ટની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તે ભારતની 2007 T20 વર્લ્ડ કપ અને 2011 વન-ડે વર્લ્ડ કપની જીતનો હીરો હતો. હવે, તે દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે IPLમાં પોતાની કોચિંગ કારકિર્દી શરૂ કરવા જઈ રહ્યો છે.
યુવરાજ દિલ્હી કેપિટલ્સમાં પાછો ફર્યો છે. તે અગાઉ 2015 માં દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ માટે રમ્યો હતો. તે સિઝનમાં, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને રેકોર્ડ ₹16 કરોડમાં ખરીદ્યો, જેનાથી તે IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી બન્યો. તેણે તે સિઝનમાં દિલ્હી માટે બધી 14 મેચ રમી હતી. હવે, લગભગ એક દાયકા પછી, તે ફ્રેન્ચાઇઝીમાં એક નવી ભૂમિકામાં જોડાઈ રહ્યો છે.
He's done it all, won it all 🔥 Yuvi Paa is coming to Dilli 💙❤️ https://t.co/VVhjYwgEOs— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
યુવરાજ સિંહ ગાંગુલી સાથે કામ કરવા માટે ઉત્સુક
પોતાની નિમણૂક અંગે, યુવરાજ સિંહે કહ્યું, "દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે મારા જીવનમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ કરવા માટે હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. મારો ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે લાંબા સમયથી સંબંધ છે અને હું માલિકોને સારી રીતે જાણું છું, જે મારા માટે આ એક ખાસ તક બનાવે છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે તેઓ મુખ્ય કોચ સૌરવ ગાંગુલી અને કોચિંગ સ્ટાફ સાથે કામ કરવા માટે ઉત્સુક છે. તેમણે કહ્યું કે કોચિંગ તેમનો જુસ્સો છે અને તેઓ પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓના આ જૂથ સાથે કામ શરૂ કરવા માટે ઉત્સાહિત છે. તેમને આશા છે કે આ સફર રોમાંચક રહેશે અને તેઓ ટીમની સફળતામાં યોગદાન આપી શકશે.
A champion. A leader. 𝐀 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫. 🐅🔥 The legend who inspired generations is ready to shape Dilli's legacy. Welcome home, Yuvi paa! 💙❤️ https://t.co/i7A77rv2tJ— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
ભારતની વર્લ્ડ કપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી
યુવરાજ સિંહે પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી. તે 2007ના ICC T20 વર્લ્ડ કપ અને 2011ના ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ભારતની ટાઇટલ જીતના હીરોમાંનો એક હતો. તેણે IPLમાં પણ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. યુવરાજે તેની IPL કારકિર્દીમાં કુલ 132 મેચ રમી, જેમાં 2750 રન બનાવ્યા અને 36 વિકેટ લીધી. હવે, દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથેની તેની નવી ભૂમિકામાં, યુવરાજનું લક્ષ્ય ટીમના બેટ્સમેન અને યુવા ખેલાડીઓને સુધારવામાં મદદ કરવા માટે તેના અનુભવનો ઉપયોગ કરવાનું રહેશે. ફ્રેન્ચાઇઝી તેના પ્રથમ IPL ટાઇટલના દુષ્કાળને સમાપ્ત કરવાનો પણ પ્રયાસ કરશે.
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