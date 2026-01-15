રાજ્ય કક્ષાની ચેસ સ્પર્ધામાં ઉપલેટાના યુગ માકડિયાએ ત્રીજો ક્રમ મેળવી બ્રોન્ઝ મેડલ હાંસલ કર્યો
ધ મધર્સ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી યુગ દીપકભાઈ માકડિયાએ અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ રાજ્ય કક્ષાના ખેલ મહાકુંભમાં ચેસ સ્પર્ધામાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. જુઓ આ વિશેષ અહેવાલમાં.
Published : January 15, 2026 at 4:04 PM IST
રાજકોટ: ઉપલેટાના એક વિદ્યાર્થીએ રાજ્ય કક્ષાએ ડંકો વગાડ્યો છે. કહેવાય છે કે ચેસ એ બુદ્ધિશાળીઓની રમત છે, અને આ રમતમાં ઉપલેટાની ધ મધર્સ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી યુગ માકડિયાએ કાઠું કાઢ્યું છે. ગુજરાત સરકાર આયોજિત ખેલ મહાકુંભની રાજ્ય કક્ષાની ચેસ સ્પર્ધામાં યુગ માકડિયાએ ત્રીજો ક્રમ મેળવી બ્રોન્ઝ મેડલ હાંસલ કર્યો છે. જુઓ આ ખાસ અહેવાલમાં.
દ્રઢ મનોબળ અને સતત અભ્યાસ હોય તો કોઈ પણ લક્ષ્ય અશક્ય નથી હોતું. આ વાત સાબિત કરી બતાવી છે ઉપલેટાની એકમાત્ર સીબીએસઈ સ્કૂલ 'ધ મધર્સ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ'ના ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થી યુગ માકડિયાએ. તાજેતરમાં અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ ખેલ મહાકુંભની રાજ્ય કક્ષાની ચેસ ટુર્નામેન્ટમાં યુગે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. રાજ્યભરમાંથી આવેલા કુશળ ખેલાડીઓ અને નેશનલ લેવલની તૈયારી કરતા સ્પર્ધકો વચ્ચે યુગે પોતાની બુદ્ધિચાતુર્ય બતાવી ત્રીજો ક્રમ અને બ્રોન્ઝ મેડલ પોતાના નામે કર્યો છે. યુગ છેલ્લા 7 વર્ષથી ચેસ રમી રહ્યો છે અને આ પહેલા પણ તે સ્ટેટ લેવલે ચમકી ચૂક્યો છે.
યુગની આ સફર ધોરણ 1 થી શરૂ થઈ હતી. તે અગાઉ જિલ્લા કક્ષાએ અનેક વખત ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ચૂક્યો છે. રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં તે સતત ચેમ્પિયન રહ્યો છે. શાળા પરિવારનું માનવું છે કે શિક્ષણ માત્ર પુસ્તકો પૂરતું સીમિત ન રહેવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે શાળાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાજેન્દ્રસિંહ ઝાલા, ચેરમેન શક્તિસિંહ રાઠોડ અને પ્રિન્સિપાલ માધુરીબેન દ્વારા સતત પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવે છે. શાળાના સંચાલકો આ સિદ્ધિને માત્ર સ્કૂલની નહીં પણ સમગ્ર ઉપલેટાનું ગૌરવ ગણાવી રહ્યા છે.Conclusion:કોઈ પણ બાળકની સફળતા પાછળ તેના માતા-પિતા અને ગુરૂજનોનો મોટો ફાળો હોય છે. યુગના વાલી દીપકભાઈ માકડિયા પણ પુત્રની આ સિદ્ધિથી ગદગદિત છે. યુગના ડેડીકેશન અને સાતત્યપૂર્ણ મહેનતને કારણે તે આજે આ મુકામે પહોંચ્યો છે.
નાના એવા ઉપલેટા શહેરનો આ વિદ્યાર્થી હવે રાષ્ટ્રીય ફલક પર ચમકવા માટે સજ્જ થઈ રહ્યો છે. ધ મધર્સ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અને સમગ્ર ઉપલેટા પંથક યુગને નેશનલ લેવલે પણ આવી જ સફળતા મળે તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યું છે.
