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"ડૂબકર નૌકા પાર નહીં હોતી, કોશિશ કરને વાલો કી હાર નહીં હોતી"ને સાકાર કરનાર ગીર સોમનાથનો દીકરો

પહેલા ભાઈનું નિધન, ત્યારબાદ છ વર્ષ પહેલાં પિતાનું અવસાન; માતાએ ખેતરમાં મજૂરી કરીને ઉછેર્યો, ભૂખ્યા પેટે પ્રેક્ટિસ કરનાર યુવાન આજે દેશના અગ્રણી અલ્ટ્રા રનર્સમાં સામેલ.

યુવા અલ્ટ્રા મેરાથોન દોડવીર ભાવેશ બારૈયા
યુવા અલ્ટ્રા મેરાથોન દોડવીર ભાવેશ બારૈયા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 6:48 PM IST

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ગીર સોમનાથ: "ડૂબકર નૌકા પાર નહીં હોતી, કોશિશ કરને વાલો કી હાર નહીં હોતી." હરિવંશરાય બચ્ચનની આ પ્રસિદ્ધ પંક્તિ આજે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના દ્રોણ ગામના યુવા અલ્ટ્રા મેરાથોન દોડવીર ભાવેશ બારૈયાના જીવનને સાચી ઠરાવે છે. ગરીબી, પરિવાર પર તૂટી પડેલા દુઃખોના પહાડ, ભૂખ્યા પેટે કરેલી પ્રેક્ટિસ, ફાટેલા બૂટમાં લોહી લુહાણ પગે દોડવાનો સંઘર્ષ અને વારંવારની નિષ્ફળતાઓ છતાં પ્રયત્નો ન છોડનાર ભાવેશે મહારાષ્ટ્રમાં યોજાયેલી પ્રતિષ્ઠિત 'ધ ગ્રેટ માવલા ઘાટી અલ્ટ્રા-2026' ની 200 માઈલ (આશરે 322 કિલોમીટર) કેટેગરીમાં માત્ર 88 કલાકમાં દોડ પૂર્ણ કરીને પ્રથમ સ્થાન મેળવી સમગ્ર ગુજરાત અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું નામ દેશભરમાં ગૌરવભેર ઉજાગર કર્યું છે.

ભાવેશ બારૈયાની આ સિદ્ધિ પાછળ વર્ષોનો સંઘર્ષ છુપાયેલો છે. પરિવાર પર સૌપ્રથમ તેમના એક ભાઈનું નિધન થતાં દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો. હજુ પરિવાર એ આ આઘાતમાંથી બહાર આવે તે પહેલાં જ અંદાજે છ વર્ષ પહેલાં તેમના પિતાનું પણ અવસાન થયું હતું. પિતાની છત્રછાયા ગુમાવ્યા બાદ ઘરની તમામ જવાબદારી માતા સોનાબેનના ખભા પર આવી પડી હતી. સોનાબેને ખેતરોમાં મજૂરી કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવ્યું અને પોતાના દીકરાના સપનાઓને જીવંત રાખ્યા. ઘણી વખત ઘરમાં બે ટંકનું ભોજન પણ મુશ્કેલ બનતું હતું. દોડ માટેના બૂટ, કપડાં કે અન્ય સાધનો ખરીદવાની પણ સગવડ નહોતી. તેમ છતાં માતાએ પોતાના દીકરાની હિંમત ક્યારેય તૂટવા દીધી નહીં.

યુવા અલ્ટ્રા મેરાથોન દોડવીર ભાવેશ બારૈયા
યુવા અલ્ટ્રા મેરાથોન દોડવીર ભાવેશ બારૈયા (Etv Bharat Gujarat)

ભાવેશને બાળપણથી જ દોડ પ્રત્યે વિશેષ લગાવ હતો. વર્ષ 2020માં કોરોના લોકડાઉન દરમિયાન તેમના જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો. તેમના મિત્ર અને સિનિયર અલ્ટ્રા રનર અનિલ બાંભણિયા દોડની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. તેમને જોઈને ભાવેશ પણ દોડવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં માત્ર શોખ તરીકે શરૂ થયેલી દોડ ધીમે-ધીમે તેમના જીવનનું ધ્યેય બની ગઈ. અનિલ બાંભણિયાએ તેમની પ્રતિભાને ઓળખી સતત માર્ગદર્શન આપ્યું અને અલ્ટ્રા મેરાથોન સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

અનિલ બાંભણિયાના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતના દિવસોમાં ભાવેશ પાસે સારા બૂટ ખરીદવાના પણ પૈસા નહોતા. ઘણી વખત દિવસમાં ત્રણ ટાઈમનું જમવાનું પણ મળતું નહોતું. છતાં તેઓ કલાકો સુધી પ્રેક્ટિસ કરતા રહ્યા. આજે તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ માટે જરૂરી પોઇન્ટ મેળવવાની નજીક છે. જો યોગ્ય આર્થિક અને સંસ્થાકીય સહયોગ મળશે તો ભાવેશ આવનારા સમયમાં થાઈલેન્ડ, સ્પેન સહિત વિશ્વની પ્રતિષ્ઠિત અલ્ટ્રા મેરાથોન સ્પર્ધાઓમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકશે.

યુવા અલ્ટ્રા મેરાથોન દોડવીર ભાવેશ બારૈયા
યુવા અલ્ટ્રા મેરાથોન દોડવીર ભાવેશ બારૈયા (Etv Bharat Gujarat)

ભાવેશે જણાવ્યું કે અત્યાર સુધીમાં તેઓ 22થી વધુ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ ચૂક્યા છે. શરૂઆતમાં લોકો તેમની મજાક ઉડાવતા હતા. "તારી પાસે પૈસા નથી, ભણતર નથી, તું દોડીને શું કરીશ?" જેવા પ્રશ્નો તેમને વારંવાર સાંભળવા મળતા હતા. પરંતુ તેમણે પોતાના પરનો વિશ્વાસ ક્યારેય ગુમાવ્યો નહીં. ત્રણ વર્ષ સુધી કોઈ ખાસ ડાયટ વગર જે મળ્યું તે ખાઈને પ્રેક્ટિસ કરતા રહ્યા.

તેમના જીવનમાં નિષ્ફળતાના દિવસો પણ આવ્યા. ઉત્તરાખંડમાં યોજાયેલી એક સ્પર્ધા દરમિયાન તેમના પગના એન્કલમાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી. ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્રમાં યોજાયેલી અગાઉની માવલા ઘાટી અલ્ટ્રા દરમિયાન તેમના બૂટ ફાટી જતાં પગમાંથી સતત લોહી વહેતું રહ્યું હતું. તેમ છતાં તેઓ 22 કિલોમીટર સુધી દોડ્યા, પરંતુ નવા બૂટ ન મળતાં અંતે સ્પર્ધા અધવચ્ચે છોડવી પડી હતી. આ ઘટનામાં તેમના પગની પાંચેય આંગળીઓને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. પરંતુ તેમણે હાર સ્વીકારી નહીં.

આ નિષ્ફળતાને જ પોતાની સૌથી મોટી તાકાત બનાવી ભાવેશે ફરીથી દિવસ-રાત મહેનત શરૂ કરી. કલાકો સુધી પ્રેક્ટિસ કરી અને વર્ષ 2026માં ફરી મહારાષ્ટ્રની માવલા ઘાટી અલ્ટ્રા મેરાથોનમાં ઉતરી ગયા. આ વખતે તેમણે સહ્યાદ્રીની કઠિન પર્વતમાળાઓ, ચઢાણ-ઉતાર અને મુશ્કેલ માર્ગ વચ્ચે 322 કિલોમીટરનું અંતર માત્ર 88 કલાકમાં પૂર્ણ કરીને પ્રથમ સ્થાન મેળવી ઇતિહાસ રચી દીધો.

ભાવેશે જણાવ્યું કે તેમનું આગામી સ્વપ્ન ભારતની જર્સી પહેરીને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું છે. ડિસેમ્બરમાં ચેન્નઈ ઉપરાંત થાઈલેન્ડ અને સ્પેનમાં યોજાનારી સ્પર્ધાઓ માટે તેઓ તૈયારી કરી રહ્યા છે. યુવાનોને સંદેશ આપતા તેમણે કહ્યું, "ગરીબી, અભાવ કે ડિગ્રી સફળતાનો રસ્તો રોકી શકતા નથી. જો પોતાના પર વિશ્વાસ હોય અને સતત મહેનત કરવાની તૈયારી હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના સપનાઓ સાકાર કરી શકે છે."

ભાવેશના પિતાના મોટા ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવેશે વર્ષોના સંઘર્ષ બાદ આજે દ્રોણ ગામ, ગીર ગઢડા તાલુકા, ગીર સોમનાથ જિલ્લા અને સમગ્ર ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. આજે પણ અમારો પરિવાર સામાન્ય કાચા મકાનમાં રહે છે. આટલી મોટી સિદ્ધિ છતાં આજદિન સુધી ગામના સરપંચથી લઈને કોઈ રાજકીય આગેવાન, રમતગમત વિભાગના અધિકારી કે સરકારી પદાધિકારી ભાવેશની મુલાકાતે આવ્યા નથી. સરકાર અને સમાજ આવા ખેલાડીને યોગ્ય સન્માન અને સહયોગ આપે તેવી અમારી અપેક્ષા છે."

ગામના જસવંતભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે ગામના લોકોએ પોતાની ક્ષમતા મુજબ ભાવેશને મદદ કરી છે અને ભવિષ્યમાં પણ તેમની સાથે રહેશે. તેઓનું માનવું છે કે આવા પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને સરકાર તરફથી યોગ્ય પ્રોત્સાહન અને આર્થિક સહાય મળશે તો અનેક યુવાનો રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધવા પ્રેરાશે.

માતા સોનાબેનએ ભાવુક સ્વરે જણાવ્યું હતું, "હું ખેતરમાં મજૂરી કરીને થોડા-થોડા પૈસા ભેગા કરતી હતી જેથી મારો દીકરો દોડમાં જઈ શકે. આજે તેણે દેશભરમાં નામ રોશન કર્યું છે, એ જ મારા જીવનની સૌથી મોટી કમાણી છે."

"ડૂબકર નૌકા પાર નહીં હોતી, કોશિશ કરને વાલો કી હાર નહીં હોતી" આ પંક્તિ ભાવેશ બારૈયાના જીવનમાં જીવંત બની છે. સંઘર્ષ સામે ઝૂકવાને બદલે સતત પ્રયત્નો કરનાર આ યુવાન આજે હજારો યુવાનો માટે પ્રેરણાનું પ્રતિક બની ગયો છે. હવે સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અપેક્ષા છે કે સરકાર, રમતગમત વિભાગ અને સમાજ આ સંઘર્ષશીલ ખેલાડીને યોગ્ય સન્માન, આર્થિક સહાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચવા માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડે, જેથી ગીર સોમનાથનો આ દીકરો વિશ્વ મંચ પર ભારતનો તિરંગો વધુ ગૌરવથી લહેરાવી શકે.

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