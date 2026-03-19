આખી જિંદગી આપ રમી શકતા નથી, તેથી ભણવું ખુબ જરૂરી છે: સિંધુ
પીવી સિંધુ કહેવું છે કે, "શિક્ષણ હંમેશા તમારી સાથે રહેશે, જ્યારે રમતગમત ફક્ત એક ચોક્કસ ઉંમર સુધી જ શક્ય છે" BADMINTON PLAYER
By PTI
Published : March 19, 2026 at 10:39 AM IST
ગુરુગ્રામ: બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા ભારતીય બેડમિન્ટન સ્ટાર પીવી સિંધુએ એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે, ઉભરતા ખેલાડીઓ માટે ભણવું ખૂબ જ જરૂરી છે, અને શિક્ષણને અવગણીને ફક્ત રમતગમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું ખૂબ જોખમી છે કારણ કે એક જ ઈજાથી રમત-ગમતની કારકિર્દીનો અંત થઈ શકે છે.
ભૂતપૂર્વ વિશ્વ ચેમ્પિયને ડીપીએસ ઇન્ટરનેશનલ ખાતે શિક્ષણવિદ દેવયાની જયપુરિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન આ સિંધુએ આ નિવેદન આપ્યું હતું. હૈદરાબાદની આ ખેલાડીએ પોતાની વાતને સમજાવવા માટે પોતાના જીવનના અનેક પાસાઓનું વર્ણન કર્યું, જેમાં 2016ના ઓલિમ્પિક પહેલાનો સમયગાળો પણ સામેલ છે જ્યારે તેને ડાબા પગમાં સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર થયું હતું અને તે પોતાની જાત પર શંકા કરવા લાગી હતી.
સિંધુએ કહ્યું કે, "હું ઘણા વર્ષોથી રમી રહી છું. ક્યારેકને ક્યારેક તો તમારે નિવૃત્તિ લેવી જ પડશે. અને તે જ સત્ય છે. તમે 45, 50 કે 60 વર્ષના ન થાઓ ત્યાં સુધી ટોચના સ્તરે રમી શકતા નથી,"
સિંધુએ રાષ્ટ્રીય કોચ પુલેલા ગોપીચંદની વાતનું સમર્થન કરતા ઉભરતા ખેલાડીઓના માતા-પિતાને શિક્ષણને પ્રાથમિકતા આપવાની સલાહ આપી. "તમારે એ વાત સ્વીકારવી પડશે કે શિક્ષણ હંમેશા આખી જિંદગી તમારી સાથે રહેશે અને હંમેશા તમારી પાસે રહેશે,"
સિંધુએ આગળ ઉમેર્યું કે, "કોઈ પણ વ્યક્તિ સોનાની ચમચી સાથે જન્મતું નથી, અને તેના માટે તમારે સખત મહેનત કરવી પડે છે, પછી ભલે તે અભ્યાસમાં હોય કે રમતગમતમાં. અભ્યાસ અને રમતગમત બંને મહત્વપૂર્ણ છે. મેં MBA કર્યું છે, તેથી હું જાણું છું કે તે સરળ નથી. તમે સવારે તાલીમ માટે જાઓ છો, પાછા આવો છો, અભ્યાસ કરો છો, અને પછી સાંજના સત્ર માટે જાઓ છો," તેમણે કહ્યું.
સિંધુએ કહ્યું, "સત્ય એ છે કે, રમતગમત ખૂબ જ નાની વસ્તુ છે. શિક્ષણ હંમેશા તમારી સાથે રહેશે. રમતગમત પણ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ એટલું બધું નહીં કે તમે તમારા અભ્યાસને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દો," 30 વર્ષીય ખેલાડી હાલમાં બ્રેક પર છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર હુમલાઓના પગલે અને હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ થવાના કારણે તેને થોડા દિવસો માટે દુબઈમાં રહેવું પડ્યું હતું.
તેણીએ કહ્યું કે રમતગમત દરમિયાન થયેલી ઇજાઓમાંથી સ્વસ્થ થવું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, તેથી તેણીએ ઉભરતા ખેલાડીઓને શિક્ષણનો એક વિકલ્પ પોતાની પાસે રાખવાની વાત કરી. સિંધુએ કહ્યું, બની શકે "મારી વાત આપને થોડી કડવી લાગે, કદાચ આ વાત સમજી ન શકો, પરંતુ જીવનમાં એક પડાવમાં તે જરૂરથી સમજાઈ જશે કે શિક્ષણ પણ એટલું જ જરૂરી છે. રમત ક્યારેક ક્યારેક ખૂબ જોખમી બની શકે છે. તેમા ગમે ત્યારે ઈજાઓ થઈ શકે છે."
તેમણે કહ્યું, "ઈજા તમારી કારકિર્દીનો અંત લાવી શકે છે, તમારી સર્જરી પણ થઈ શકે છે. અને ઈજાઓ કોઈ ચેતવણી સાથે આવતી નથી, તે ફક્ત થાય છે. આવા સમયે, તમારે ખાતરી કરવી પડશે કે તમે જીવનમાં દરેક વસ્તુ માટે તૈયાર છો."
સિંધુએ 2015માં ડાબા પગમાં થયેલા પોતાના સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચરને યાદ કર્યું, જેના કારણે તેમની કારકિર્દીનો અંત આવી ગયો હતો અને તેને છ મહિના માટે રમતથી દૂર રહેવાની ફરજ પડી હતી. આના કારણે તેમને 2016ના ઓલિમ્પિકની તૈયારી માટે બહુ ઓછો સમય મળ્યો. તેમ છતાં, તેમણે રિયો ડી જાનેરોમાં યોજાયેલી તે રમતોમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો.
"તેણે કહ્યું, એક ગંભીર કેસ હતો. ઘણા અઠવાડિયા સુધી દુ:ખાવા સાથે રમ્યા પછી, હું યોગ્ય સમય પર ડૉક્ટર પાસે પહોંચી ગઈ, મારા મનમાં ખુદને લઈને શંકા જન્મી ગઈ હતી કે શું હું ફરીથી રમી શકીશ કે નહીં,"