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એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે નીરજ ચોપરાના સ્થાને સ્ટાર ખેલાડીની એન્ટ્રી, CWGમાં શાનદાર પ્રદર્શન બદલ મળ્યું ઈનામ

તાજેતરમાં એશિયન ગેમ્સ 2026 માંથી નીરજ ચોપરાએ ઈજાને કારણે સ્પર્ધામાંથી ખસી જવાની જાહેરાત કરી હતી. હવે, તેના સ્થાને એક સ્ટાર ખેલાડીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

યશવીર સિંહ
યશવીર સિંહ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 6:02 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સ 19 સપ્ટેમ્બરથી જાપાનમાં શરૂ થવાની છે. તાજેતરમાં, ભારતીય ટુકડીને મોટો ઝટકો લાગ્યો; બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા અને સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા ઈજાને કારણે 2026 સીઝનની બાકીની બધી સ્પર્ધાઓમાંથી ખસી ગયો. તેણે આ માહિતી પોતે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી. ચાહકોને તેની પાસેથી ગોલ્ડ મેડલની ઘણી આશાઓ હતી. આ પછી, એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં નીરજના સ્થાને બીજા ખેલાડીની જાહેરાત કરશે. હવે, તે ખેલાડીનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

નીરજ ચોપરાનું સ્થાન કોણ લેશે?

ઈજા હોવા છતાં, નીરજ ચોપરાએ તાજેતરની ઘણી ઇવેન્ટ્સમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. તે જ રમતોમાં, નીરજના સાથી અને સાથી ભાલા ફેંકનાર, યશવીર સિંહે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો. તેને હવે તે સિદ્ધિ માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે; યશવીર એશિયન ગેમ્સમાં નીરજની જગ્યાએ મેદાનમાં ઉતરશે. યશવીર માટે આ એક મોટી તક છે, અને તેની પાસે ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા છે.

એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ બહાદુર સિંહ સાગુએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે એશિયન ગેમ્સ માટે નીરજ ચોપરાની જગ્યાએ યશવીર સિંહનો સમાવેશ કર્યો છે. તેણે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીત્યો હતો. નીરજ હાલમાં ઘાયલ છે, અને તે ઈજાને કારણે આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. યશવીરના સમાવેશ અંગે કોઈ સમસ્યા નહોતી."

યશવીર સિંહની શાનદાર સિઝન રહી છે

યશવીર સિંહે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને લોકોના દિલ જીતી લીધા, એક એવી સિદ્ધિ જેણે તેમને નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું. તેમણે ત્યાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું, 85.41 મીટરનો થ્રો રેકોર્ડ કર્યો. કાશીનાથ નાઈક (2010) અને નીરજ (2018, 2026) પછી તે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં આ ઇવેન્ટમાં મેડલ જીતનાર ત્રીજો ભારતીય છે. 2026નું વર્ષ તેમના માટે ઉત્કૃષ્ટ રહ્યું છે; તેમણે આઠ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો અને તેમાંથી છમાં 80 મીટરથી વધુ થ્રો હાંસલ કર્યા હતા. હવે બધાની નજર યશવીર પર રહેશે. નીરજની જગ્યાએ આવવાથી વધારાનું દબાણ આવે છે, પરંતુ તે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના પ્રદર્શનને પુનરાવર્તિત કરવાનો અને ભારત માટે મેડલ લાવવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

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