સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં યશસ્વીની ચમક, રમી ધુંઆધાર પારી
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઓપનિંગ બેટ્સમેને ધમાકેદાર અંદાજમાં સદી ફટકારી. તેણે 200 થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી.
Published : December 14, 2025 at 7:31 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ હાલમાં T20 ક્રિકેટ ટીમની બહાર છે. જયસ્વાલ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની T20 શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળતા નથી. તેમ છતાં, તે હજુ પણ પોતાના બેટથી રન બનાવી રહ્યો છે.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં યશસ્વી જયસ્વાલનું બેટ આગમાં છે. તેણે 14 ડિસેમ્બર, રવિવારના રોજ મુંબઈ અને હરિયાણા વચ્ચે રમાયેલી નોકઆઉટ મેચમાં તોફાની સદી ફટકારી અને હરિયાણા સામે પોતાની ટીમની 4 વિકેટની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
યશસ્વીએ તોફાની સદી ફટકારી
હરિયાણા દ્વારા નિર્ધારિત 235 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે યશસ્વી જયસ્વાલે સદી ફટકારી. તેણે 202.00 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી. જયસ્વાલે 50 બોલમાં 16 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સહિત 101 રનની જ્વલંત ઇનિંગ રમી. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં આ યશસ્વી જયસ્વાલની પહેલી સદી છે. સરફરાઝ ખાનના 64 રનનો તેમને સાથ મળ્યો, જેના કારણે મુંબઈએ હરિયાણાને હરાવ્યું.
અગાઉ, યશસ્વીએ હૈદરાબાદ સામે મુંબઈ માટે પોતાની પહેલી નોકઆઉટ મેચમાં 20 બોલમાં 29 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં તેમની ટીમ 9 વિકેટથી હારી ગઈ હતી. આ ટુર્નામેન્ટમાં, યશસ્વી જયસ્વાલે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે સદી ફટકારી હતી. હવે, તેમણે આ T20 ટુર્નામેન્ટમાં પણ સદી ફટકારી છે.
દરમિયાન, ઉપ-કપ્તાન શુભમન ગિલ, જે હાલમાં T20 ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઇનિંગ્સ ખોલી રહ્યો છે, તે ખૂબ જ ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. ગિલે 2025 માં રમેલી 14 T20 મેચમાં અડધી સદી ફટકારી નથી. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 47 રન છે, તેનો બીજો સર્વોચ્ચ સ્કોર 46 રન છે અને તેનો ત્રીજો સર્વોચ્ચ સ્કોર 29 રન છે. ટીમમાં તેના સતત ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે, યશસ્વી જયસ્વાલ અને સંજુ સેમસન જેવા પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ બાજુ પર છે.
યશસ્વી જયસ્વાલે 2024 માં ભારત માટે આઠ મેચ રમી હતી, જેમાં 293 રન બનાવ્યા હતા. તેમણે બે અડધી સદી ફટકારી હતી અને તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 93 અણનમ હતો. તેમનો બીજો સર્વોચ્ચ સ્કોર 63 અને ત્રીજો 40 રન હતો. ૨૦૨૩ માં, યશસ્વીએ 15 મેચમાં 430 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક સદી અને ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 100 અને બીજો સર્વોચ્ચ સ્કોર 84* હતો. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન છતાં, તે T20 ટીમ માટે ઉપલબ્ધ નથી.
આ ખેલાડીઓ પણ ચમક્યા
આ મેચમાં, હરિયાણાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, કેપ્ટન અંકિત કુમારના 42 બોલમાં 89 રન અને નિશાંત સિંધુના 38 બોલમાં 63 રનની મદદથી 20 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 234 રન બનાવ્યા. 235 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, મુંબઈએ 17.3 ઓવરમાં 15 બોલ બાકી રહેતા 6 વિકેટ ગુમાવીને 238 રન બનાવીને મેચ 4 વિકેટથી જીતી લીધી. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં મુંબઈનો આ સૌથી વધુ સફળ સ્કોર છે.
