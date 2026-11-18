SMAT: 16 ચોગ્ગા, 7 છગ્ગા... IPL હરાજી પહેલાં યશ ધુલની ધમાકેદાર બેટીંગ
યશ ધુલ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ચાહકોના દિલ જીતી લીધા છે. IPL હરાજીના એક મહિના પહેલા જ તેણે શાનદાર સદી ફટકારી હતી.
Published : November 18, 2026 at 3:11 PM IST
SMAT 2026-27: IPL 2027ની હરાજી ડિસેમ્બરમાં યોજાવાની છે. દરેક હરાજીમાં ટીમો યુવા ખેલાડીઓ પર દાવ લગાવતી હોય છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં દિલ્હી અને બિહાર વચ્ચે રમાયેલી મેચ દરમિયાન, દિલ્હીના સ્ટાર બેટર યશ ધુલે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા સદી ફટકારી હતી. આ સદી સાથે તેણે ટીમોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપી દીધો છે કે તેઓ તેને ટોપ-ઓર્ડરના એક મજબૂત બેટર તરીકે ગણી શકે છે.
યશ ધુલ એ ધમાકેદાર સદી ફટકારી
દિલ્હી અને બિહાર વચ્ચેની મેચ ઇન્દોરમાં રમાઈ રહી છે. દિલ્હીની શરૂઆત ખરાબ રહી, કેપ્ટન પ્રિયાંશ આર્ય શૂન્ય રને આઉટ થયો. ત્યારબાદ યશ ધુલ બેટિંગ કરવા આવ્યો અને ધીમી શરૂઆત કરી. તેની ટીમ નિયમિત રીતે વિકેટ ગુમાવતી રહી ત્યારે તેણે સાવધાનીપૂર્વક રમ્યો. તેણે 39 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ ધુલ એ પોતાની ઇનિંગ્સ ઝડપી બનાવી, 52 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી.
Yash Dhull is quietly putting up a monster T20 season. 🔥 After 400+ runs in the Delhi Premier League, he’s started SMAT in blistering fashion: 21 off 10 vs J&K 78* off 40 vs Punjab (SR 195, 7×4 & 5×6) 125 off 59 vs Bihar (16×4 & 7×6) Unsold in the last couple of IPL auctions, the 2022 U19 World Cup-winning captain is now batting at No. 3 and looking every bit like a player who can spark a bidding war in 2027. Calm, powerful, and timing the ball sweetly — this is the form that gets franchises talking. 💰 https://t.co/iUldyZ39ZL— SaD. (@SD2001AD) November 18, 2026
આ પછી પણ યશ ધુલ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ ચાલુ રાખી. તે 59 બોલમાં 125 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. ધુલએ 211.86 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી અને 16 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેની સદીથી દિલ્હીએ 224 રનનો સ્કોર બનાવ્યો.
IPL ટીમો બોલી લગાવી શકે છે
યશ ધુલ પાસે IPLનો અનુભવ છે. તે દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમનો ભાગ હતો. તેણે IPL 2023 માં DC ટીમ માટે ચાર મેચ રમી હતી. જોકે, ખરાબ ફોર્મને કારણે, તે IPL 2025 અને 2026 ની હરાજીમાં વેચાયો ન હતો. જોકે, યશ ધુલ છેલ્લા એક વર્ષમાં ઉત્તમ ફોર્મ બતાવ્યું છે. તેણે દિલ્હી પ્રીમિયર લીગની છેલ્લી સીઝનમાં 400 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા. હવે, તે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પણ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે.
SMAT 2026-27 ની પહેલી મેચમાં, યશ ધુલ 10 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા. બીજી મેચમાં, યશે 45 બોલમાં 78 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. હવે, સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની ત્રીજી મેચમાં, તેણે 125 રન બનાવ્યા. IPL 2027 ની હરાજી 16 ડિસેમ્બરે યોજાવાની છે. ઘણી ટીમોને ટોચના ક્રમમાં એક સારા ભારતીય બેટ્સમેનની જરૂર છે. ટીમો યશ ધુલના ફોર્મના આધારે તેના પર બોલી લગાવી શકે છે. યશને આગામી SMAT મેચોમાં તેનું પ્રદર્શન ચાલુ રાખવાની જરૂર પડશે.
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