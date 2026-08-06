યશ ધુલનો ધમાકો, ફક્ત આટલા બોલમાં સદી ફટકારી કર્યો છગ્ગા અને ચોગ્ગાનો વરસાદ
યશ ધુલ દિલ્હી પ્રીમિયર લીગમાં એક ધમાકેદાર ઇનિંગ રમ્યો, જેમાં તેણે માત્ર 47 બોલમાં સદી ફટકારી. તેણે શાનદાર બેટીંગ કરીને ટીમને જીત અપાવી.
Published : August 6, 2026 at 2:49 PM IST
YASH DHULL: યશ ધુલ ફરી એકવાર ફક્ત 47 બોલમાં ધમાકેદાર સદી ફટકારીને ચર્ચામાં આવ્યો છે. તેણે દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ (DPL) માં આ સિદ્ધિ મેળવી. તેની સદીના કારણે, તેની ટીમે 14મી ઓવરમાં જ લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો અને મોટો વિજય મેળવ્યો. યશ ધુલ થોડા સમય પહેલા પ્રસિદ્ધિ પામ્યો હતો પરંતુ ત્યારબાદ તે અસ્પષ્ટ થઈ ગયો હતો; જોકે, આ સદીએ તેને ફરીથી ચર્ચામાં લાવ્યો છે.
યશ ધુલ ડીપીએલમાં રમી રહ્યો છે
દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ માટે હાલમાં મેચ ચાલી રહી છે; બુધવારે, પુરાણી દિલ્હી અને સેન્ટ્રલ દિલ્હી વચ્ચે મેચ રમાઈ. પહેલા બેટિંગ કરતા પુરાણી દિલ્હીએ 15 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને 140 રન બનાવ્યા. પુરાણી દિલ્હી માટે, સમર્થ સેઠે 22 બોલમાં 32 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ, અશ્વિન છિલ્લરે 29 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા. અંતિમ ઓવરમાં, તેણે વિસ્ફોટક રીતે માત્ર 21 બોલમાં 46 રન ફટકાર્યા, જેમાં છ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
YASH DHULL SMASHED 100*(47) DURING 141 RUN-CHASE IN 15 OVERS IN DPL 🥶— Johns. (@CricCrazyJohns) August 6, 2026
- He is back with a bang, Yash Dhull. pic.twitter.com/Lqu3I7Ab0H
યશ ધુલે 6 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા
ત્યારબાદ, જ્યારે સેન્ટ્રલ દિલ્હીની ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરવા મેદાનમાં ઉતરી, ત્યારે તેમણે પોતાની પહેલી વિકેટ વહેલી ગુમાવી દીધી; સિદ્ધાર્થ જૂને 13 બોલમાં ફક્ત આઠ રન બનાવ્યા. જોકે, બીજા ઓપનર, યશ ધુલ, શરૂઆતથી જ આક્રમક બેટિંગ શરૂ કરી દીધી. તેણે ફક્ત 47 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા, જેમાં છ ચોગ્ગા અને નવ છગ્ગા ફટકાર્યા અને 212.77 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા યુગલ સૈનીએ 21 બોલમાં 27 રન બનાવ્યા. અંતે, યશ ધુલએ કાર્યવાહી પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું અને એકલા હાથે ટીમને વિજય અપાવ્યો, ટીમે ફક્ત 13.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું.
30 ઓગસ્ટે રમાશે ડીપીએલની ફાઇનલ
આ વર્ષની ડીપીએલમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. હાલમાં, સેન્ટ્રલ દિલ્હી કિંગ્સ (સીડીકે) પોઈન્ટ ટેબલમાં આગળ છે. ટુર્નામેન્ટ ૩૧ જુલાઈએ શરૂ થઈ હતી અને ફાઈનલ મેચ 30 ઓગસ્ટે રમાશે. મોટાભાગની મેચો દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે.
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