રબ્બર ગર્લ બની ગુજરાતનું ગૌરવ, બનાસકાંઠાની યાના પટેલે ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં પણ નામ હાંસલ કર્યું
બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજના અંતર્ગત ગુજરાત સરકારે યાના પટેલને બનાસકાંઠા જિલ્લાની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર જાહેર કરી હતી.
બનાસકાંઠા: જિલ્લાના પાલનપુરની યાના પટેલ નામની બાળકી એ 7 વર્ષની ઉંમરે યોગ શીખવાની શરૂઆત કરી હતી અને આજે 13 વર્ષની ઉંમરે તેણે યોગમાં અનેક રોકોર્ડ બનાવ્યા છે. સૂર્ય નમસ્કાર સ્પર્ધામાં કુલ 15 લાખ પ્રતિસ્પર્ધીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં યાના પટેલ પ્રથમ નંબરે વિજેતા થઈ અને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે 2,50,000 નું ઇનામ મેળવી ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં નામ હાંસલ કર્યું હતું.
યાનાનું લક્ષ્ય એશિયન ગેમ્સમાં ભારતનો તિરંગો લહેરાવવાનો
વર્ષ 2022માં તેણે પ્રથમ વખત રાજ્ય કક્ષાએ રીધેમિક યોગાસનમાં સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો હતો અને રાજ્યકક્ષાએ પોતાની ઓળખ ઊભી કરી. ત્યારબાદ તેણે ખેલ મહાકુંભ, સ્કૂલગેમ, GYSAમાં જિલ્લા કક્ષાએ, રાજ્યકક્ષા એ ઘણા બધા મેડલ જીત્યા અને નેશનલમાં પણ મેં એક ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો, પરંતુ યાનાની સૌથી મોટી સફળતા વર્ષ 2023ના ડિસેમ્બર મહિનામાં રમાયેલી સૂર્ય નમસ્કાર સ્પર્ધા હતી. જેમાં તે 15 લાખ સ્પર્ધકોમાંથી પ્રથમ નંબરે વિજેતા થઈ હતી અને તેને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે 2,50,000 ઈનામ મળ્યું હતું. આજે યાનાનું લક્ષ્ય એશિયન ગેમ્સમાં પ્રવેશ મેળવી ભારતનો તિરંગો વિદેશમાં લહેરાવવાનો છે.
સરકારે બનાસકાંઠા જિલ્લાની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર જાહેર કરી
બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજના અંતર્ગત ગુજરાત સરકારે યાના પટેલને બનાસકાંઠા જિલ્લાની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર જાહેર કરી હતી. યાના પટેલે પોતાની આ સફળતાને લઈને કહ્યું હતું કે ડિસેમ્બર 2018માં ફેમિલી ફંક્શનમાં એક ડાન્સ કરવાનો હોવાથી તેને ડાન્સ ક્લાસમાં જોડાઈ. ત્યારથી આ ફિલ્ડની શરૂઆત થઈ અને ત્યાં યાનાની મુલાકાત ડાન્સ માસ્ટર યસ સર સાથે થઈ જેમને યાનાની ક્ષમતા જોઈને તેને ડાન્સમાં આગળ વધવાની સલાહ આપી. ત્યાર યાનાના પિતાએ રેગ્યુલર ડાન્સ ક્લાસ જોઈન કરાવ્યા તે વખતે યાના માત્ર સાત વર્ષની હતી. બાર મહિના યાનાએ ડાન્સ ક્લાસ માં પ્રેક્ટિસ કરી અને પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર તેમજ અમદાવાદમાં કોમ્પિટિશન જીતી અને ત્યાર બાદથી યાનાએ પાછું વળીને ક્યારેય જોયું નથી.
યાના પટેલ તેની સફળતાને યાદ કરતા કહે છે કે...
બનાસકાંઠામાં એડવાન્સ યોગા શીખવનાર એ વખતે કોઈ ન હતુ, ત્યારે સૌથી મોટું યોગદાન તેની મમ્મીએ આપ્યુ.. જેને પોતાના તમામ શોખ સાઇડ પર મૂકી. સમાજના તમામ ફંકશનમાં જવાનું ટાળ્યું અને YOUTUBE પરથી પોતે યોગનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને તેને એડવાન્સ યોગ શીખવવાનું શરૂ કર્યું, યાનાના મમ્મી વ્યવસાયે શિક્ષક હતા તેને સવાર-સાંજ બાળકોને ટ્યુશન ભણાવતા, ઘર સંભાળતા. ઘરના તમામ કામ પણ તેઓ જાતે જ કરતા અને સાથે સાથે દરરોજ સાંજે 6 થી 8 તેને યોગ શિખવતા. આ ઉપરાંત દિકરી યાનાની ડાઈટથી લઈને એક્સરસાઈસ સહિતની તમામ પ્રવૃતિ પર તેઓ બારીકાઈથી દરકાર રાખતા, યાનાના માતા-પિતાએ તેને સતત હૂંફ અને હિંમત આપી જેના કારણે આજે યાના સફળતાના શીખરે પહોંચી છે.
એક નેશનલ ખેલાડીનું જીવન હંમેશા સંઘર્ષમય અને બલિદાન વાળું હોય છે, તેમાં તેના પરિવારનું પણ એટલું જ યોગદાન હોય છે. જો પરિવાર અને ગુરૂઓનું સાચી દિશામાં માર્ગદર્શન મળે અને સમય સમયે ટેકો મળે તો જીવનનું લક્ષ્ય ખુબ સરળ થઈ જાય છે તેમાં કોઈ અપવાદ નથી.
