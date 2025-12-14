WWE સુપરસ્ટાર જોન સીનાએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, મેચ જોવા દિગ્ગજ લોકો રહ્યા હાજર
WWE સુપરસ્ટાર જોન સીનાના 23 વર્ષના શાનદાર કરિયરનો આખરે શનિવારે રાત્રે અંત આવ્યો.
હૈદરાબાદ: WWE સુપરસ્ટાર જોન સીનાએ હવે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. 17 વખતના વર્લ્ડ ચેમ્પિયનની 23 વર્ષની શાનદાર કારકિર્દીનો શનિવારે રાત્રે મુખ્ય ઇવેન્ટમાં ભાવનાત્મક અને આઘાતજનક અંત આવ્યો, જ્યારે તેમને હાર સ્વીકારવાની ફરજ પડી. મુખ્ય ઇવેન્ટમાં જોન સીના અને ગુંથર વચ્ચે સિંગલ્સ મેચ હતી.
આ તેમની WWE કારકિર્દીની અંતિમ મેચ હતી. 48 વર્ષીય સીનાની એન્ટ્રી પર ચાહકોએ તાળીઓના ગડગડાટથી તેમનું સ્વાગત કર્યું. અંતે, સીના ગુંથરની સ્લીપર હોલ્ડથી બચી શક્યા નહીં અને મેચ હારી ગયા. નોંધપાત્ર રીતે, 19,000 થી વધુ ચાહકોની સામે રમાયેલી આ મેચમાં, સીનાએ WWE ઇતિહાસમાં 21 વર્ષમાં પહેલીવાર હાર સ્વીકારી.
મુખ્ય સ્પર્ધામાં એક રોમાંચક મેચ
જોન સીના અને ગુંથર વચ્ચેની મેચની શરૂઆત જોરદાર રહી. ગુંથરે શરૂઆતમાં મેચ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું, પરંતુ સીનાએ વાપસી કરી અને તેના પ્રતિસ્પર્ધીને એક શક્તિશાળી સ્લેમથી ફટકાર્યો. સીનાએ તેના પ્રતિસ્પર્ધીને ફાઇવ-નકલ શફલથી ફટકારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો. ત્યારબાદ રિંગ જનરલે સીનાને સપ્લેક્સ અને ક્લોથ્સલાઇનથી ફટકાર્યો.
સીનાએ ગુંથરને STF સબમિશન સોંપ્યું
ગુંથરે સીનાને શક્તિશાળી પાવરબોમ્બ અને કપડાની દોરીથી માર્યો. ત્યારબાદ તેણે સીનાને સતત છ વખત લોરિયન રેલીથી માર્યો. સીનાએ એટીટ્યુડ એડજસ્ટમેન્ટથી તેના પ્રતિસ્પર્ધીને પિન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ગુંથરે પિન તોડી નાખ્યો અને સીનાને સ્લીપર હોલ્ડમાં પકડી લીધો, પછી હાર સ્વીકારી.
મેચ માટે દિગ્ગજ લોકો રહ્યા હાજર
સીનાએ તેની લડાઈ દરમિયાન "ક્યારેય હાર ન માનો" મંત્ર રજૂ કર્યો. જોન સીનાની વિદાય મેચ માટે કર્ટ એંગલ, માર્ક હેનરી અને રોબ વેન ડેમ સહિત સમગ્ર WWE લોકર રૂમ હાજર હતો. સીએમ પંક અને કોડી રોડ્સે તેને ચેમ્પિયનશિપ બેલ્ટ ભેટ આપ્યો.
