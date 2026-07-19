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FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 કોણ જીતશે? WWE ના દિગ્ગજ રોમન રેઇન્સે કરી ભવિષ્યવાણી

FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે થવાની છે. બધાની નજર આ મેચ પર છે.

roman reigns predicted winner of fifa world cup 2026
roman reigns predicted winner of fifa world cup 2026 (AFP & GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 5:09 PM IST

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ROMAN REIGN PREDICT WINNER FIFA: રોમન રેઇન્સ WWE માં એક મોટું નામ છે. તેની પાસે વિશ્વભરમાં ફેન ફોલોઇંગ છે. હાલમાં તે વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ ધરાવે છે. FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ 20 જુલાઈએ સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે યોજાવાની છે. બધાની નજર આ મેચ પર છે. રોમન રેઇન્સ પણ આ મેચને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. તેણે આગાહી કરી છે કે કઈ ટીમ વિજયી બનશે. ચાલો તમને જણાવીએ કે તે કઈ ટીમનો ઉત્સાહ કરી રહ્યો છે.

રોમન રેઇન્સનો ઇન્ટરવ્યુ

રોમન રેઇન્સે તાજેતરમાં ધ નાઇટકેપ પોડકાસ્ટને એક ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો હતો. જેલેન બ્રુન્સન પણ તેમની સાથે ખાસ મહેમાન તરીકે હાજર હતા. રેઇન્સને 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ વિશે એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો. રેઇન્સે આર્જેન્ટિનાને સમર્થન કર્યુ હતું.

રોમન રેઇન્સે શું કહ્યું?

રોમન રેઇન્સે એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે, "હું ફ્લોરિડાથી છું. હું હવે દક્ષિણ ફ્લોરિડામાં રહું છું. તેથી જ હું મેસ્સીનો ચાહક બન્યો. હું આર્જેન્ટિનાને સપોર્ટ કરું છું." રોમન સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યો છે કે તે આર્જેન્ટિનાને સપોર્ટ કરે છે. હવે જોવાનું એ છે કે આર્જેન્ટિના ચેમ્પિયન બનશે કે નહીં.

સમરસ્લેમમાં રોમન રેઇન્સનો મુકાબલો થશે

સમરસ્લેમ 2026 1 અને 2 ઓગસ્ટના રોજ યોજાવાનું છે. રોમન રેઇન્સ ત્યાં રમતમાં હશે. વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ માટે તેનો સામનો સેથ રોલિન્સ સાથે થવાનો છે. રોલિન્સ અને રોમન કટ્ટર દુશ્મનો છે અને તેમની હરીફાઈ તીવ્ર છે. કોણ વિજયી બનશે તે જોવાનું બાકી છે.

રોમન રેઇન્સે આ ખિતાબ ક્યારે જીત્યો?

રોમન રેઇન્સનું અત્યાર સુધીનું વર્ષ શાનદાર રહ્યું છે. તેણે રેસલમેનિયા 42 માં સીએમ પંકને હરાવીને વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ જીતી. ત્યારથી, તેનું ટાઇટલ શાસન પ્રભાવશાળી રહ્યું છે, તેણે જેકબ ફાટુ સામે બે વાર ટાઇટલનો બચાવ કર્યો છે.

શું તે સેથ રોલિન્સને હરાવી શકશે?

રોમન રેઇન્સ અને સેથ રોલિન્સ વચ્ચેની હરીફાઇ ખતરનાક રહી છે. રોલિન્સે રેઇન્સને ઘણી વખત હરાવ્યા છે. રોલિન્સે કહ્યું છે કે આ વખતે પણ રેઇન્સ તેને હરાવવામાં નિષ્ફળ જશે. દરમિયાન, રેઇન્સે કહ્યું છે કે તે સમરસ્લેમ 2026 માં શીલ્ડ યુગનો અંત લાવશે. તે જોવાનું બાકી છે કે તે રોલિન્સ સામે જીતી શકશે કે નહીં.

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ROMAN REIGN PREDICT WINNER FIFA
FIFA WORLD CUP FINAL 2026

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