ETV Bharat / sports

આ WWE રેસલરની 18 વર્ષની ઉંમરે ધરપકડ, શું તે હવે રોમન રેન્સની ટાઇટલ રેસનો અંત લાવશે?

WWE ક્લેશ ઇન ઇટાલી 2026 31 મે ના રોજ ઇટાલીમાં યોજાવાનું છે. ચાહકો આ ઇવેન્ટને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે.

JACOB FATU
JACOB FATU (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CLASH IN ITALY 2026: WWE માં હાલમાં "ક્લેશ ઇન ઇટાલી 2026" ની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ચાહકો આ ઇવેન્ટમાં કેટલાક મોટા મેચઅપ્સ જોવા માટે આતુર છે. રોમન રેઇન્સ પણ આ પ્રીમિયમ લાઇવ ઇવેન્ટનો ભાગ બનવા માટે તૈયાર છે; તે સ્પર્ધા કરવા માટે તૈયાર છે. રેઇન્સ તેની વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ દાવ પર લગાવશે, અને તેના ટાઇટલ શાસન પર હવે ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. તેનો સામનો એક એવા કુસ્તીબાજ સાથે થવાનો છે જેને 18 વર્ષની ઉંમરે જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. ચાલો આપણે તમને તેના વિશે વધુ જણાવીએ.

રોમન રેઇન્સ કોનો સામનો કરશે?

રોમન રેઇન્સ ઇટાલી 2026 માં ક્લેશમાં પ્રચંડ કુસ્તીબાજ જેકબ ફાટુનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. ચાહકો આ મુકાબલા માટે તૈયાર છે. આ બંને વચ્ચે ફરીથી મુકાબલો થશે. સૌથી અગત્યનું, "ટ્રાઇબલ કોમ્બેટ" મેચ કાર્ડ પર છે. હંમેશની જેમ, આ મેચ સંપૂર્ણ લડાઈ બનવાનું વચન આપે છે.

બેકલેશ 2026 માં હાર

તાજેતરમાં યોજાયેલી બેકલેશ 2026 ઇવેન્ટમાં, રોમન રેઇન્સે જેકબ ફાટુ સામે સફળતાપૂર્વક પોતાની ચેમ્પિયનશિપનો બચાવ કર્યો. આ બંને વચ્ચેની મેચ ખૂબ જ શાનદાર રહી, જેમાં રેઇન્સે સૌથી ઓછા અંતરથી પોતાનું ટાઇટલ જાળવી રાખવામાં સફળતા મેળવી. મેચ પછી, ફાટુએ રોમન પર ક્રૂર હુમલો કર્યો.

જેકબ ફાટુ જેલની હવા ખાઈ ચૂક્યો છે

જેકબ ફાટુએ ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે તે એક દિવસ WWE માં એક મોટો સ્ટાર બનશે. 18 વર્ષની ઉંમરે તેને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. તેનો ગુનાહિત રેકોર્ડ છે. ફાટુની 18 વર્ષની ઉંમરે કેલિફોર્નિયામાં લૂંટના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કાઉન્ટી જેલમાં સજા ભોગવતી વખતે, તેણે ટેલિવિઝન પર ધ યુસોસ રેસલિંગ જોયું. તેનાથી પ્રેરિત થઈને, તેણે રેસલર તરીકે કારકિર્દી બનાવવાનું નક્કી કર્યું.

શું રોમન રેઇન્સનો ટાઇટલ રેસનો અંત આવશે?

રોમન રેઇન્સે ગયા મહિને રેસલમેનિયામાં સીએમ પંકને હરાવીને વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી. ત્યારથી, તે જેકબ ફાટુ સાથે સ્પર્ધામાં રોકાયેલો છે. રેઇન્સને હરાવીને, ફાટુ તેની કારકિર્દીમાં પ્રથમ વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ જીતી શકે છે. તે રેઇન્સનું ટાઇટલ શાસન સમાપ્ત કરી શકે છે.

જેકબ ફાટુ ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે

જેકબ ફાટુએ જૂન 2024 માં WWE માં પ્રવેશ કર્યો હતો. તે સોલો સિકોઆના નવા બ્લડલાઇન જૂથમાં જોડાયો હતો. ત્યારથી, તે સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેણે ગયા વર્ષે રેસલમેનિયામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ચેમ્પિયનશિપ પણ જીતી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. WWE માં રોમન રેઇન્સ આ અઠવાડિયે તબાહી મચાવશે! જેકબ ફાટુને પાઠ ભણાવવા માટે તે આ 5 પગલાં લેશે
  2. રોહિત શર્માનુંં એક નિવેદન જેણે લાખો ક્રિકેટ ચાહકોના જીત્યા દિલ, જુઓ શું કહ્યું હિટમને

TAGGED:

ROMAN REIGNS
JACOB FATU
ROMAN REIGNS VS JACOB FATU
CLASH IN ITALY 2026
CLASH IN ITALY 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.