શું જસપ્રીત બુમરાહ WWE માં એન્ટ્રી કરવા માટે તૈયાર છે? વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
તાજેતરમાં જ એક પ્રખ્યાત WWE સ્ટાર જસપ્રીત બુમરાહની જર્સી પહેરીને વર્કઆઉટ કરતો જોવા મળ્યો હતો. તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Published : May 19, 2026 at 3:53 PM IST
DREW MCINTYRE: WWE સુપરસ્ટાર ડ્રૂ મેકઇન્ટાયરે હવે ઉદ્યોગમાં એક મુખ્ય નામ તરીકે પોતાની સ્થાપના કરી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેમણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. મેકઇન્ટાયર પણ એક વિશાળ ક્રિકેટ ચાહક છે; તેઓ ભારતીય ટીમ માટે ઊંડી પ્રશંસા ધરાવે છે અને અનેક પ્રસંગોએ જાહેરમાં પોતાનો ટેકો વ્યક્ત કર્યો છે. વધુમાં, મેકઇન્ટાયર સક્રિયપણે ક્રિકેટ રમતને અનુસરે છે. જોકે, આ વખતે, તેમણે એક હૃદયસ્પર્શી વિડિઓ પોસ્ટ કર્યો છે જેમાં તે ટીમ ઇન્ડિયાના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર, જસપ્રીત બુમરાહની ટી-શર્ટ પહેરીને જીમમાં પરસેવો પાડતો જોવા મળે છે. વિડિઓમાં તેમના વર્તનથી એવી અટકળો શરૂ થઈ છે કે બુમરાહ ટૂંક સમયમાં WWE માં પ્રવેશ કરી શકે છે.
ડ્રૂ મેકઇન્ટાયરે ઇન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી દીધી
નોંધનીય છે કે સપ્ટેમ્બર 2023 માં, ડ્રૂ મેકઇન્ટાયરે ભારતના હૈદરાબાદમાં આયોજિત "સુપરસ્ટાર સ્પેક્ટેકલ" ઇવેન્ટ દરમિયાન ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જર્સી પહેરીને રિંગમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ચાહકો તેમને તે અવતારમાં જોઈને ખૂબ જ ખુશ થયા હતા. આ વખતે, "સ્કોટિશ વોરિયર" એ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક વિડીયો પોસ્ટ કર્યો છે જેમાં તે જીમમાં બાયસેપ કસરત કરતો દેખાય છે. વર્કઆઉટ દરમ્યાન, મેકઇન્ટાયરે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જર્સી પહેરી હતી. થોડીવાર વર્કઆઉટ કર્યા પછી, તે પાછળ ફરીને ખુલાસો કરે છે કે ટી-શર્ટ પર "જસપ્રીત બુમરાહ" નામ અને તેનો જર્સી નંબર 93 લખેલો છે. કેપ્શનમાં, મેકઇન્ટાયરે લખ્યું છે, "બાઇસેપ્સ બનાવું છું. બૂમ પાડો." આ એ વાતનો પુરાવો છે કે બુમરાહ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ મોટી સંખ્યામાં ચાહકો ધરાવે છે. મેકઇન્ટાયરનો આ વિડીયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
ડ્રૂ મેકઇન્ટાયર WWE રિંગમાંથી ગાયબ
ગયા મહિને રેસલમેનિયા 42 માં ડ્રૂ મેકઇન્ટાયરનો સામનો જેકબ ફેટુ સાથે થયો હતો. બંને વચ્ચે એક ક્રૂર મુકાબલો થયો, જેમાં આખરે મેકઇન્ટાયરનો પરાજય થયો. ત્યારથી, મેકઇન્ટાયર WWE ટેલિવિઝન પર દેખાયા નથી. ચાહકો તેની વાપસીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, મેકઇન્ટાયરે કોડી રોડ્સને હરાવીને અનડિસ્પ્યુટેડ WWE ચેમ્પિયનશિપ પણ જીતી હતી.
કોણ છે ડ્રૂ મેકઇન્ટાયર
ડ્રૂ મેકઇન્ટાયર સ્કોટલેન્ડના એક પ્રખ્યાત કુસ્તીબાજ છે. WWE માં, મેકઇન્ટાયર મુખ્ય રોસ્ટરનો સભ્ય છે. રિંગમાં, મેકઇન્ટાયરને "ધ સ્કોટિશ વોરિયર" ના ઉપનામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. 6 ફૂટ 5 ઇંચ ઊંચા અને સ્ટીલ જેવા મજબૂત શરીર સાથે, મેકઇન્ટાયરે WWE ઇતિહાસમાં પ્રથમ બ્રિટિશ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેની કારકિર્દી દરમિયાન, તેણે ત્રણ વખત WWE ચેમ્પિયનશિપ અને એક વખત વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. વધુમાં, તેણે NXT, ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ અને ટેગ ટીમ ચેમ્પિયનશિપ જીતીને ટ્રિપલ ક્રાઉન પ્રાપ્ત કર્યો છે.
વધુમાં, મેકઇન્ટાયરે 2020 રોયલ રમ્બલ અને 2024 મની ઇન ધ બેંક લેડર મેચ જીતી. તે રેસલમેનિયા, સમરસ્લેમ અને રોયલ રમ્બલ જેવી WWE ની સૌથી મોટી ઇવેન્ટ્સમાં સતત મુખ્ય આકર્ષણોમાંનો એક રહ્યો છે. WWE માં મેકઇન્ટાયરનો સૌથી મોટો અને ઐતિહાસિક વિજય બ્રોક લેસ્નર સામે આવ્યો; મેકઇન્ટાયરે રેસલમેનિયા 36 માં લેસ્નરને હરાવ્યો.
આ પણ વાંચો: