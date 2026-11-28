WWE સ્ટાર બ્રૉનસન રીડનું 38 વર્ષની ઉંમરમાં નિધન, રેસલિંગ જગતમાં શોકની લહેર
ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર રેસલર બ્રોનસન રીડનું 38 વર્ષની ઉંમરમાં નિધન થયું છે. WWE અનુસાર, રીડનું નિધન સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાને કારણે થયું છે.
Published : November 28, 2026 at 4:34 PM IST
WWE Wrestler Dies: વર્લ્ડ રેસલિંગ એન્ટરટેઇનમેન્ટ (WWE)માંથી એક દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર રેસલર બ્રોનસન રીડનું 38 વર્ષની ઉંમરમાં નિધન થયું છે. WWE અનુસાર, રીડનું નિધન સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાને કારણે થયું છે પરંતુ રેસલરનું મોતની અસલી બીમારી જણાવવામાં આવી નથી. WWEએ શનિવારે સોશિયલ મીડિયા પર બ્રોનસન રીડના નિધનની જાણકારી આપી હતી, તેનું અસલી નામ જર્મેન હેલી હતું.
WWEએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે, અમને એમ જણાવતા દુ:ખ થઇ રહ્યું છે કે જર્મેન હેલી, જેમણે WWE ફેન્સ બ્રોનસન રીડના નામથી ઓળખતા હતા, આજે અમારી વચ્ચે રહ્યા નથી. WWEએ જણાવ્યું કે તેમણે સારો માણસ ગણાવવાની સાથે પારિવારિક અને સાથીઓ વચ્ચે લોકપ્રિય ગણાવ્યો હતો. WWEએ રીડના પત્ની પેજ, દીકરી, પરિવાર અને ફેન્સ પ્રત્યે સંવેદના પણ વ્યક્ત કરી છે.
રેસલર બ્રૂનસન રીડ WWEમાં સક્રિય હતો અને 'ધ વિઝન'નો ભાગ મનાતો હતો. 'ક્રાઉન જ્વેલ'માં ઇજાગ્રસ્ત થયા પહેલા, તે સતત શોનો ભાગ બન્યો હતો. 38 વર્ષની ઉંમરમાં તેનું નિધન રેસલિંગ જગત માટે એક મોટો ઝટકો છે.
WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb— WWE (@WWE) November 28, 2026
બ્રોનસન રીડ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીથી સપ્ટેમ્બર સુધી રિંગથી દૂર રહ્યો હતો, તેણે બાઇસેપ્સમાં ઇજા થઇ હતી જેને કારણે તે કેટલાક મહિના સુધી રેસલિંગથી દૂર રહ્યો હતો. આ દરમિયાન તેને પોતાની ફિટનેસ પર કામ કર્યું અને સપ્ટેમ્બરમાં પરત ફર્યો હતો. તેના રિટર્ન આવવાને કરિયરમાં એક નવો અધ્યાય માનવામાં આવ્યો હતો.
રીડના નિધનનું કારણ
કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સે દાવો કર્યો કે રીડનું નિધન "ક્રાઉન જ્વેલ" ઇવેન્ટના કેટલાક અઠવાડિયા બાદ થયું છે. 7 નવેમ્બરે સાઉદી અરબમાં યોજાયેલી આ ઇવેન્ટમાં તે કોઇ મેચનો ભાગ નહતો પરંતુ ગેટ ટીમ ચેમ્પિયનશિપ મેચ દરમિયાન તેને પોતાના સાથીઓ સાથે રિંગની બહાર જોવામાં આવ્યો હતો. આ મેચ 'ધ વિઝન' બ્રોન બ્રેકર અને ઓસ્ટિન થિયરી તથા પેન્ટા અને જેવોન ઇવાન્સ વચ્ચે હતો. રીડે પોતાના સાથીઓની મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ ઓબા ફેમીએ તેમને રોકી દીધા હતા. તે બાદ ફેમીએ રીડને સ્ટેજની નીચે પ્રોડક્શન ઉપકરણો પર ફેકી દીધો હતો.
આ ઘટના બાદ રીડને ગંભીર ઇજા થઇ હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેના પાંસળી તૂટી ગઇ હતી અને કિડનીમાં ઇજા થઇ હતી. તેને તબીબી સારવાર માટે સાઉદી અરેબિયા લઇ જવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેની સારવાર માટે ત્યાં WWEના મેડિકલ સ્ટાફના સભ્ય પણ હાજર હતા. જોકે, WWEએ ઓફિશિયલ નિવેદનમાં રીડના મોતને 'ક્રાઉન જ્વેલ'માં લાગેલી ઇજા સાથે જોડ્યું નથી પરંતુ તેના નિધનનું કારણ સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાને ગણાવી છે.
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