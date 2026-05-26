એક અપમાનજનક હારથી બ્રોક લેસ્નરનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું! અપમાનનો બદલો લેવા માટે WWE રિંગમાં પાછો ફર્યો

ગયા અઠવાડિયે WWE Raw પર, બ્રોક લેસનરે પોતાની વાપસીથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. તેમણે રેસલમેનિયા 42 માં નિવૃત્તિ લીધી હતી.

BROCK LESNAR (Getty Images)
Published : May 26, 2026 at 2:49 PM IST

Choose ETV Bharat

BROCK LESNAR: ગયા મહિને, બ્રોક લેસ્નર WWE રેસલમેનિયા 42 માં નિવૃત્ત થયા. ત્યારથી, તે સતત ચર્ચાનો વિષય રહ્યો હતો. ઘણા લોકોએ અનુમાન લગાવ્યું હતું કે તે નિઃશંકપણે પુનરાગમન કરશે. લેસ્નર એક મોટો સ્ટાર છે. ગયા અઠવાડિયે, લેસ્નરએ રો પર પુનરાગમન કરીને ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. ફરી એકવાર, તે ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યો. લેસ્નરએ તેની વાપસી પછી કોઈ નિવેદન આપ્યું ન હતું. હવે, "ધ બીસ્ટ" એ ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે નિવૃત્તિમાંથી બહાર આવવાનું કેમ નક્કી કર્યું.

રેસલમેનિયા 42 માં બ્રોક લેસ્નરની હાર

રેસલમેનિયા 42 માં બ્રોક લેસ્નરનો મુકાબલો ઓબા ફેમી સાથે થયો હતો. ફેમીએ પાંચ મિનિટમાં લેસ્નરને હરાવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. ફેમીએ આખી મેચમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું. કંપનીએ યુવાન ફેમીને તેની કારકિર્દી આગળ વધારવા માટે જોરદાર પ્રોત્સાહન આપ્યું.

બ્રોક લેસ્નરે લીધી નિવૃત્તી

પોતાની હાર બાદ, બ્રોક લેસ્નરે પોતાના બૂટ અને ગ્લોવ્ઝ ઉતારીને રિંગની મધ્યમાં મૂક્યા. ત્યારબાદ તેણે પોલ હેમેનને ગળે લગાવ્યો. બંને ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગયા. લેસ્નરે ચાહકોને સલામ પણ કરી. આ હાવભાવ દ્વારા, લેસ્નરે સંકેત આપ્યો કે તે નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છે.

WWE Raw માં વાપસી કરી

ગયા અઠવાડિયે, ઓબા ફેમી તેના ખુલ્લા પડકાર માટે બહાર નીકળ્યા. અચાનક, બ્રોક લેસ્નર રિંગમાં પાછળથી દેખાયો અને તેને ચાર F-5 આપ્યા. ઝઘડા દરમિયાન, લેસ્નરના જીન્સ ફાટી ગયા. ચાહકો લેસ્નરના પાછા ફરતા જોઈને ખુશ થયા, જ્યારે ફેમી ઘાયલ હાલતમાં રહી ગઈ.

બ્રોક લેસ્નર કેમ પાછો ફર્યો?

Rawના તાજેતરના એપિસોડમાં, બ્રોક લેસ્નરે એક વિડીયો પેકેજ દ્વારા પોતાનું નિવેદન આપ્યું. લેસ્નરે જણાવ્યું કે રેસલમેનિયા 42 માં તેમને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ પરિણામ તેમને બિલકુલ અનુકૂળ નહોતું. લેસ્નરે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ફેમીને તેમની જીત માટે એવી કિંમત ચૂકવવી પડશે જે કલ્પનાથી ઘણી આગળ છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ ખાસ કરીને ફેમી પર બદલો લેવા માટે નિવૃત્તિ પછી પાછા ફર્યા હતા.

બ્રોક લેસ્નરે આપી ધમકી

બ્રોક લેસ્નરે કહ્યું કે તે Clash in Italy ખાતે ઓબા ફેમી પર બદલો લેશે. લેસ્નરે સ્પષ્ટ કર્યું કે ફેમીને નિવૃત્ત કુસ્તીબાજના હાથે કારમી હારનો સામનો કરવો પડશે. લેસ્નરે ભારપૂર્વક કહ્યું કે હવે તે ફેમી પર સર્વોચ્ચ શાસન કરશે. લેસ્નર ફેમી પર વિજય મેળવી શકશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે.

