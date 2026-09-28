મેચના બીજા દિવસે WWE સ્ટારનું અવસાન, રેસલિંગ જગત શોકમાં ડૂબ્યું
બેન્જામિન સેટરલી 2018 માં WWE માંથી નિવૃત્ત થયા. ત્યારથી તેઓ AEW માં સક્રિય હતા. તેમને તેમની અંતિમ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
Published : September 28, 2026 at 4:37 PM IST
ગભગ બે દાયકા સુધી વ્યાવસાયિક કુસ્તીની દુનિયા પર રાજ કરનારા દિગ્ગજ કુસ્તીબાજ બેન્જામિન સેટરલી ઉર્ફે પીએસીનું અવસાન થયું છે. તેઓ 40 વર્ષના હતા અને AEW ઇવેન્ટમાં તેમની અંતિમ મેચના એક દિવસ પછી જ દુનિયા છોડી ગયા. આ સ્ટારના મૃત્યુથી ચાહકો અને કુસ્તી સમુદાયમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ શિકાગોમાં AEW ઓલ આઉટ ઇવેન્ટમાં તેમનો સામનો એન્ડ્રેડ એલ ઇડોલો સામે થયો હતો, પરંતુ તેઓ મેચ હારી ગયા હતા. મેચના થોડા કલાકો પછી, તેમની તબિયત બગડી અને રવિવારે તેમનું અવસાન થયું.
AEW એ તેમના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરતા અને ઊંડા શોક વ્યક્ત કરતા એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું. જોકે, મૃત્યુનું કારણ તાત્કાલિક જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. તેમની અંતિમ મેચનો એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V— All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026
AEW એ શું કહ્યું?
AEW એ બેન્જામિનના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કરતા લખ્યું, "ઓલ એલીટ રેસલિંગ બેન્જામિન સેટરલી ઉર્ફે PAC ના નિધનની જાહેરાત કરતા દુઃખી છે. ન્યૂકેસલ અપોન ટાઈનના વતની, સેટરલી એ 2004 માં પોતાની કુસ્તી કારકિર્દી શરૂ કરી હતી અને વિશ્વભરના કુસ્તી સંગઠનો માટે પ્રદર્શન કર્યું હતું, પોતાની નવીન ઉંચી ઉડતી ચાલ અને પ્રભાવશાળી ઇન-રિંગ ક્ષમતાઓથી ચાહકોને મોહિત કર્યા હતા. PAC એ 2019 માં ઓલ એલીટ રેસલિંગ સાથે કરાર કર્યો હતો અને ઘણી AEW ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી અને AEW ઇતિહાસની કેટલીક સૌથી યાદગાર મેચોમાં ભાગ લીધો હતો. અમારી સંવેદના સેટરલીના પરિવાર, મિત્રો અને ચાહકો સાથે છે."
AEW STAR PAC, WWE’S NEVILLE, DIES AT 40— Diganta Guha (@diganta_guha) September 28, 2026
Professional wrestler Benjamin Satterley, known as Pac in AEW and Neville in WWE, has died at 40.
AEW announced his death on Sunday but did not disclose the cause or circumstances.
The Newcastle upon Tyne native began wrestling in 2004…
2004 માં શરૂ થયેલી કારકિર્દી
બેન્જામિન સેટરલીનો જન્મ ઇંગ્લેન્ડના ન્યૂકેસલ અપોન ટાઇનમાં થયો હતો. તેમણે 2004 માં બ્રિટિશ સ્વતંત્ર સર્કિટ પર તેમની વ્યાવસાયિક કુસ્તી કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેમની ઉચ્ચ ઉડતી શૈલી, ચપળતા અને તકનીકી કુશળતાએ તેમને ઝડપથી ઓળખ અપાવી. તેઓ ચાહકોમાં "ધ મેન ધેટ ગ્રેવીટી ફોરગોટ" તરીકે જાણીતા હતા. બ્રિટન ઉપરાંત, તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રો રેસલિંગ ગેરિલા અને જાપાનમાં ડ્રેગન ગેટ જેવા પ્રખ્યાત પ્રમોશનમાં પણ પ્રદર્શન કર્યું, જ્યાં તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ મળી.
WWEમાં કેરિયર
સેટરલી 2012 માં WWE માં જોડાયા, એડ્રિયન નેવિલ રિંગ નામથી કામ કર્યું. તેમણે NXT બ્રાન્ડ પર અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું, ફેબ્રુઆરી 2014 માં બો ડલ્લાસને હરાવીને NXT ચેમ્પિયનશિપ જીતી. ત્યારબાદ તેઓ WWE ના ક્રુઝરવેઇટ વિભાગના મુખ્ય ચહેરાઓમાંના એક બન્યા. WWE માં તેમના વર્ષો દરમિયાન, તેમણે તેમની ક્ષમતાઓથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા. 2018 માં WWE છોડ્યા પછી, તેઓ તેમના મૂળ રિંગ નામ, PAC હેઠળ પાછા ફર્યા. 2019 માં, તેઓ AEW ની શરૂઆતની ટીમનો ભાગ બન્યા. તેમણે AEW માં ઘણા મોટા ટાઇટલ જીત્યા. 2022 માં, તેમણે પ્રથમ AEW ઓલ-એટલાન્ટિક ચેમ્પિયનશિપ જીતી, જેનું નામ પાછળથી આંતરરાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ રાખવામાં આવ્યું. તેમણે AEW વર્લ્ડ ટ્રાયોસ ચેમ્પિયનશિપ પણ યોજી. તેમની કારકિર્દીના અંત સુધીમાં, તેઓ ડેથ રાઇડર્સ જૂથના મુખ્ય સભ્ય હતા.
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