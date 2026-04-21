WWE એ સત્તાવાર રીતે બ્રોક લેસ્નરની નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, વિડીયો દ્વારા ખાસ ટ્રિબ્યુટ આપી

WWE રેસલમેનિયા 42 માં ઓબા ફેમીએ બ્રોક લેસનરને હરાવ્યો. મેચ પછી, લેસનરે તેના બૂટ અને ગ્લોવ્ઝ ઉતારીને નિવૃત્તિનો સંકેત આપ્યો હતો.

Brock Lesnar (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 1:27 PM IST

BROCK LESNAR RETIREMENT: WWE રેસલમેનિયા 42 ખરેખર શાનદાર રહ્યો. બે દિવસ દરમિયાન, ચાહકોએ તીવ્ર એક્શન જોયું. બ્રોક લેસ્નર નિવૃત્તિ લઈને ચોક્કસપણે બધાના દિલ તોડી નાખ્યા. બ્રોક લેસનરે પોતાના ગ્લોવ્ઝ અને બૂટ ઉતારીને રિંગમાં મૂક્યા. તેણે ચાહકોને વિદાય પણ આપી. ઘણા લોકો માને છે કે લેસનર કોઈ દિવસ રિંગમાં પાછો ફરશે. જોકે, તેણે આ અચાનક, મોટા પગલાથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. લેસ્નર રિંગમાં પાછો નહીં ફરે. WWE એ સત્તાવાર રીતે તેની નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. Raw ના નવા એપિસોડમાં "ધ બીસ્ટ" સંબંધિત એક ભાગ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.

WWE ની મોટી ઘોષણા

રેસલમેનિયા 42 માં, કોઈએ પણ અંદાજ લગાવ્યો ન હતો કે બ્રોક લેસ્નર નિવૃત્તિ લેવાના છે. શો પછી, ટ્રિપલ એચ એ કહ્યું કે આ કોઈ આયોજિત પગલું નહોતું; તેના બદલે, લેસ્નરે આ પગલું સંપૂર્ણપણે પોતાની જાતે લીધું. લેસનરે પણ પોલ હેમેનને ભેટી પડ્યા અને ચાહકોને વિદાય આપી. રેસલમેનિયા 42 પછી WWE એ તાત્કાલિક તેની નિવૃત્તિની પુષ્ટિ કરી ન હતી, પરંતુ કંપનીએ હવે રોના નવીનતમ એપિસોડ દરમિયાન સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. WWE એ એક વિડિઓ પેકેજ દ્વારા "ધ બીસ્ટ" ને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, અને કોમેન્ટેટર માઈકલ કોલે પુષ્ટિ આપી કે લેસ્નર ખરેખર નિવૃત્ત થઈ ગયો છે. હવે તે ચોક્કસ છે કે લેસ્નરની આકર્ષક હાજરી હવે રિંગની અંદર જોવા મળશે નહીં.

WWE રેસલમેનિયા 42 માં હાર

રેસલમેનિયા 42 ની બીજી રાત્રે, બ્રોક લેસનરનો સામનો ઓબા ફેમી સામે થયો. આ બંને વચ્ચે એક ઉત્તમ મેચ હતી, જેમાં ફેમીએ આખરે લેસનરને હરાવ્યો. આ મુકાબલો પાંચ મિનિટથી ઓછો સમય ચાલ્યો. લેસ્નરે ફેમી પર બંને સપ્લેક્સ અને F-5 કર્યા. ફેમી અને લેસ્નર વચ્ચેની વાર્તા અદભુત રીતે બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં ટ્રિપલ એચ પણ કહાનીમાં ભૂમિકા ભજવી હતી. ફેમીએ હવે તેની કારકિર્દીની સૌથી મોટી મેચમાં ભાગ લીધો છે; આગળ વધતાં, તેને વધુ મોટો ધક્કો મળી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અફઘાન ક્રિકેટર રાશિદ ખાને ભારતીય નાગરિકતાનો કર્યો ઇનકાર! IPL 2026 વચ્ચે ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો
  2. યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સની હોમ ગ્રાઉન્ડ પર 99 રને હાર, તિલક વર્માના સ્કોર જેટલા રન પણ GTન બનાવી શકી

