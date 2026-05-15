WWE નો દિગ્ગજ જોન સીના આ ખતરનાક બીમારીથી હાર્યો, લોકોને આપી ખાસ સલાહ

ગયા વર્ષે જોન સીનાએ પોતાની કારકિર્દીની અંતિમ મેચમાં ભાગ લીધો હતો. આ વખતે, જોન સીનાએ પોતાની આંખની સ્થિતિ વિશે ખુલીને વાત કરી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 7:36 PM IST

JOHN CENA: જોન સીનાનું WWE કરિયર શાનદાર રહ્યું છે. ગયા વર્ષે, તેણે પોતાની કારકિર્દીની અંતિમ મેચમાં ભાગ લીધો હતો. તેની કારકિર્દી દરમિયાન, સીનાને મોટી ઇજાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, તેણે પોતાની આંખની સ્થિતિ વિશે ખુલીને વાત કરી છે. સીનાએ ખુલાસો કર્યો કે તેણે લાંબા સમયથી તેની આંખની સમસ્યાઓને અવગણી હતી. પાછળથી, સીનાને ખબર પડી કે તે ગંભીર તબીબી સ્થિતિથી પીડાઈ રહ્યો છે. સીનાને તેના વિશે બિલકુલ ખ્યાલ નહોતો. પરિણામે તે હવે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યો છે.

WWE લિજેન્ડ જોન સીનાનું નિવેદન

જોન સીનાએ તાજેતરમાં PEOPLE.com ને એક ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો હતો, જેમાં તેમણે પોતાની આંખોની સ્થિતિ વિશે ખુલીને વાત કરી હતી. સીનાએ કહ્યું, “મારી આંખોમાં ખૂબ જ ખંજવાળ આવતી હતી. તે ખૂબ જ લાલ પણ થઈ જતી હતી. ક્યારેક, સવારે ઉઠીને, મને મારી આંખોમાં પોપડા જમા થતા જોવા મળતા. મારી ઉંમરને કારણે, મારી દૃષ્ટિ પણ થોડી નબળી પડવા લાગી હતી. હું હવે 49 વર્ષનો છું. આ કારણોસર, મેં વિચાર્યું કે આવું થશે જ.”

સિનાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, “હું મારી તપાસ ટાળતો રહ્યો. મને લાગ્યું કે આવું થઈ રહ્યું છે કારણ કે હું સ્ક્રીન સામે ઘણો સમય વિતાવી રહ્યો હતો. અંતે, મેં મારી તપાસનું શેડ્યુલ બનાવ્યું. મને ડેમોડેક્સ બ્લેફેરિટિસ હોવાનું નિદાન થયું. મને આ સ્થિતિ વિશે બિલકુલ જાણકારી નહોતી. હું દરેકને નિયમિતપણે તેમની આંખો તપાસવાની સલાહ આપું છું. મેં તાત્કાલિક સારવાર કરાવી. મને હવે ચશ્માની જરૂર છે, પરંતુ હવે મને પહેલા જેવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો નથી.”

જોન સીનાએ પોતાનો છેલ્લો મુકાબલો ક્યારે લડ્યો?

2025માં જોન સીનાનો નિવૃત્તિ પ્રવાસ શાનદાર રહ્યો. તેમણે પોતાના કેટલાક જૂના હરીફોનો સામનો કર્યો અને મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ પણ હાંસલ કરી. સીનાએ 13 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સેટરડે નાઈટ મેઈન ઈવેન્ટ ખાતે ગુંથર સામે પોતાની કારકિર્દીની છેલ્લી મેચ કુસ્તી કરી. સીના અને "ધ રિંગ જનરલ" વચ્ચે આ એક તગડો મુકાબલો હતો. અંતે, સીનાને ટેપ-આઉટ દ્વારા હારનો સામનો કરવો પડ્યો. સીનાએ કહ્યું છે કે તે ફરી ક્યારેય ઇન-રિંગ એક્શનમાં જોવા મળશે નહીં.

