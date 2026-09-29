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WWE એ મની ઇન ધ બેંક 2026 માટે કેટલી મેચોની જાહેરાત કરી છે? રોમન રેઇન્સ કોનો સામનો કરશે?

WWE મની ઇન ધ બેંક 2026 10 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાવાનું છે. ચાહકો તેના માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. ત્યાં મોટી મેચો યોજાશે.

રોમન રેઇન્સ
રોમન રેઇન્સ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 4:13 PM IST

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WWE MONEY IN THE BANK 2026: WWE ના આગામી પ્રીમિયમ લાઇવ ઇવેન્ટ, મની ઇન ધ બેંક 2026 માટે ચાહકો ઉત્સાહિત છે. કંપનીએ 1 અને 2 ઓગસ્ટના રોજ સમરસ્લેમનું આયોજન કર્યું હતું. ત્યારથી કોઈ ઇવેન્ટ થઈ નથી. 10 ઓક્ટોબરના રોજ આ શો જોરદાર રહેશે. હંમેશની જેમ, શોમાં મોટી મેચો હશે. બધાની નજર પુરુષો અને મહિલાઓની સીડી મેચો પર છે. જે પણ જીતે છે તે ભવિષ્યના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાની તક મેળવી શકે છે. આ સાપ્તાહિક શો મની ઇન ધ બેંક 2026 માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે, જેમાં સ્ટોરીલાઇન્સ મજબૂત રીતે વિકસાવવામાં આવી રહી છે. અમે તમને જણાવીશું કે કંપનીએ અત્યાર સુધી શો માટે કયા મુકાબલા બુક કર્યા છે.

વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ મેચ

રોમન રેઇન્સ અને LA નાઈટ મની ઇન ધ બેંક 2026 માં વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ માટે ટકરાશે. તેમની હરીફાઈ ભયંકર રહી છે. સમરસ્લેમ પછી, નાઈટ રેઇન્સને મેચ માટે પડકાર ફેંક્યો. રેઇન્સે સંમત થવાનો ઇનકાર કર્યો. નાઈટ રેઇન્સને હેરાન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. થોડા અઠવાડિયા પહેલા, નાઈટે રેડ બ્રાન્ડના શોમાં રેઈન્સ સાથે BFT કર્યું હતું. આ પછી, રેઈન્સે કહ્યું કે તે હવે મની ઇન ધ બેંક 2026 માં વ્યવસાય સંભાળશે. કંપનીએ બંને વચ્ચેની મેચની સત્તાવાર જાહેરાત કરી. નાઈટે દાવો કર્યો છે કે આ વખતે તે રેઈન્સનો ટાઇટલ રેસનો અંત લાવશે.

ઓબા ફેમીનો મુકાબલો

ઓબા ફેમી મની ઇન ધ બેંક 2026 માં બ્રોન્સન રીડનો સામનો કરશે. રીડ તેના પાછા ફર્યા પછી ફેમીને ખૂબ જ ત્રાસ આપી રહ્યો છે. ફેમીએ કહ્યું છે કે તે સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. રેડ બ્રાન્ડના તાજેતરના એપિસોડમાં, ફેમી પોતાનો કરાર લઈને આવ્યો, જેના પર રીડે પણ હસ્તાક્ષર કર્યા. આ પછી, તેમની મેચને સત્તાવાર બનાવવામાં આવી. કંપનીમાં આ પહેલી વાર હશે જ્યારે બંને આમને-સામને હશે.

મહિલા વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ મેચ

સ્ટેફની વોકરે થોડા અઠવાડિયા પહેલા એક લાઇવ ઇવેન્ટમાં મહિલા વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ જીતી હતી. તેણીએ લિવ મોર્ગનને હરાવ્યું હતું. બેકી લિંચે ત્યાં થોડા સમય માટે વોકરને ટેકો આપ્યો હતો. બેકી અને મોર્ગન બંને ટાઇટલ માટે પ્રયત્નશીલ છે. વોકરે તેમને મેચ આપી છે. વોકર મની ઇન ધ બેંક 2026 માં બેકી અને મોર્ગન સામે પોતાની ચેમ્પિયનશિપ દાવ પર લગાવશે. તેમની મેચની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

પુરુષોની સીડી મેચ

બ્રૌન બ્રેકર, જે'વોન ઇવાન્સ, ટ્રિક વિલિયમ્સ, પેન્ટા અને સીએમ પંક અત્યાર સુધી પુરુષોની સીડી મેચ માટે ક્વોલિફાય થયા છે. આ યાદીમાં વધુ એક સ્ટાર જોડાશે. આ મેચ મની ઇન ધ બેંક બ્રીફકેસ માટે હશે. વિજેતાને એક કરાર મળશે જેનો ઉપયોગ તેઓ ભવિષ્યમાં ચેમ્પિયનશિપ પર રોકડી કરી શકે છે.

મહિલા સીડી મેચ

મહિલા સીડી મેચ પણ એક મોટી ઇવેન્ટ હશે. સોલ રુકા, લોલા વાઇસ, જેસી ઝેન, રોક્સેન પેરેઝ અને લેશ લિજેન્ડ અત્યાર સુધી આ મેચમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે. આ મેચમાં બીજો એક રેસલર ભાગ લેશે, જે ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. આ વખતે, યુવા રેસલરોને મેચમાં તક આપવામાં આવી છે. તે જોવાનું બાકી છે કે કયો રેસલર વિજયી બનશે.

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TAGGED:

WWE
રોમન રેઇન્સના મુકાબલા
મની ઇન ધ બેંક 2026
વર્લ્ડ હેવીવેઇટ ચેમ્પિયનશિપ મેચ
WWE MONEY IN THE BANK 2026

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