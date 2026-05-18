WWE માં રોમન રેઇન્સ આ અઠવાડિયે તબાહી મચાવશે! જેકબ ફાટુને પાઠ ભણાવવા માટે તે આ 5 પગલાં લેશે

આ અઠવાડિયાનો WWE Raw એપિસોડ ખૂબ જ મનોરંજક બનવાનો છે. ચાહકો કેટલીક મોટી ઘટનાઓ જોવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. બધાની નજર રોમન રેઇન્સ પર છે.

File photo: Roman Reigns
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 2:38 PM IST

ROMAN REIGNS: ગયા અઠવાડિયે WWE રોનો એપિસોડ રોમન રેઇન્સ માટે સારો રહ્યો નહીં. શો દરમિયાન, જેકબ ફાટુએ તેના પર ક્રૂર હુમલો કર્યો. ફાટુએ ધ યુસોસ પર પણ હુમલો કર્યો. તેણે રેઇન્સને એનાઉન્સ ટેબલ પર પછાડ્યો અને ત્યારબાદ તેને રિંગસાઇડ બેરિકેડ સામે મૂક્યો. અત્યાર સુધી, ફાટુએ સ્પષ્ટપણે આ હરીફાઈ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે. રેઇન્સ હવે નિઃશંકપણે બદલો લેવાના મૂડમાં હશે. રેઇન્સ આ અઠવાડિયાના રોના એપિસોડમાં દેખાવાનું છે, જ્યાં તે ફાટુ સામે નોંધપાત્ર પગલાં લઈ શકે છે.

જેકબ ફાટુ પર હુમલો

જેકબ ફાટુએ અત્યાર સુધી રોમન રેઈન્સના સુપરમેન પંચ અને સ્પીયરને જોરદાર જવાબ આપ્યો છે. ફાટુએ તેને ખરાબ સ્થિતિમાં મૂકી દીધો છે. જોકે, રેડ બ્રાન્ડના આ અઠવાડિયાના એપિસોડ દરમિયાન ફાટુને હાર માની લેવાની ફરજ પડી શકે છે; ગુસ્સાથી ભરેલો રોમન તેના પર ક્રૂર, વિનાશક હુમલો કરીને પોતાનો બદલો લઈ શકે છે.

ઇટાલીમાં ક્લેશ 2026 માં મેચ

ઇટાલી 2026 માં મુકાબલો 31 મે ના રોજ થવાનો છે. ચાહકો આ ઇવેન્ટને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. જેકબ ફાટુ રોમન રેઇન્સ ને ત્યાં એક મેચ માટે પડકાર આપી શકે છે. રેઇન્સ ફરી એકવાર તેની ચેમ્પિયનશિપ દાવ પર લગાવી શકે છે; આવું થવાની સંભાવના ખૂબ જ વધારે છે.

જેકબ ફાટુ પર પડદા પાછળ હુમલો

જ્યારે રોમન રેઇન્સ ગુસ્સે થાય છે, ત્યારે તે કંઈ પણ કરવા સક્ષમ છે. આ અઠવાડિયાના રેડ બ્રાન્ડના એપિસોડમાં રેઇન્સ એક મોટું પગલું ભરી શકે છે. શરૂઆતમાં જ, તે જેકબ ફાટુને રજૂ કરીને સ્ટેજ પાછળ હંગામો મચાવી શકે છે. શક્ય છે કે તે ફાટુને તેને સ્વીકારવા દબાણ કરે.

ધ ઉસોજ ઓર્ડર મેળી શકે છે

ગયા અઠવાડિયે, જેકબ ફાટુએ જેય ઉસો અને જીમી ઉસો પર પણ હુમલો કર્યો. આ અઠવાડિયે, રોમન રેઇન્સ ધ ઉસોસને આદેશ આપી શકે છે. રેઇન્સ બંને ભાઈઓને ફાટુને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરવા માટે સૂચના આપી શકે છે. રેઇન્સ નિઃશંકપણે કોઈ નવી ચાલાકી શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે.

રોમન રેઇન્સ એક મોટી શરત મૂકી શકે છે

ઇટાલી 2026 માં ક્લેશ ખાતે રોમન રેઇન્સ અને જેકબ ફાટુ વચ્ચે મેચ લગભગ નક્કી થઈ ગઈ છે. રેઇન્સ મુકાબલામાં એક ખતરનાક નવી શરત ઉમેરી શકે છે; આમ કરીને, તે ફાટુનું મનોબળ તોડી નાખવાનો હેતુ રાખી શકે છે. જેમ તમે જાણો છો, રોમન આવા સ્ટંટ કરવા માટે ખૂબ પ્રખ્યાત છે.

