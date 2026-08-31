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લોર્ડ્સ ટેસ્ટ બાદ WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં થયો ઉલટફેર, ઇંગ્લેન્ડ બન્યું ભારત માટે મોટો ખતરો

લોર્ડ્સ ટેસ્ટ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને કારમી હાર આપી હતી, અને તેના કારણે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં ફેરફાર થયો છે.

લોર્ડ્સ ટેસ્ટ બાદ WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં થયો ઉલટફેર
લોર્ડ્સ ટેસ્ટ બાદ WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં થયો ઉલટફેર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 4:18 PM IST

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WTC POINTS TABLE UPDATE: ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમે લોર્ડ્સ ખાતે પાકિસ્તાન સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં 194 રનથી વિજય મેળવ્યો. આ જીત સાથે, યજમાન ટીમે શ્રેણીમાં માત્ર 2-0ની અજેય લીડ જ મેળવી નથી, પરંતુ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ એક સ્થાન ઉપર આવીને પોતાનું સ્થાન નોંધપાત્ર રીતે વધાર્યું છે. દરમિયાન, પાકિસ્તાનની સ્થિતિ ખરાબ છે. વધુમાં, ઈંગ્લેન્ડની જીતથી ટીમ ઈન્ડિયાની ચિંતાઓમાં પણ વધારો થયો છે. ચાલો વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ સ્ટેન્ડિંગમાં થયેલા ફેરફારો પર એક નજર કરીએ.

લોર્ડ્સ ટેસ્ટ જીતીને ઈંગ્લેન્ડને થયો ફાયદો

ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમે લોર્ડ્સમાં પાકિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને 194 રનથી જીત મેળવી હતી. આ જીતથી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં ઈંગ્લેન્ડની સ્થિતિ સુધારવામાં મદદ મળી; ટીમ અગાઉ સાતમા ક્રમે રહી ચૂક્યા બાદ શ્રીલંકાને પાછળ છોડીને છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. ઈંગ્લેન્ડે અત્યાર સુધીમાં 15 મેચ રમી છે, જેમાં 6 જીત, 8 હાર અને 1 ડ્રો થઈ છે. પરિણામે, ટીમ હાલમાં 62 પોઈન્ટ અને 34.44 ટકાવારી સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે.

પાકિસ્તાનની હાલત ખરાબ

2025-27 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમની સફર અત્યંત નિરાશાજનક રહી છે. અત્યાર સુધીમાં, ટીમે આઠ મેચ રમી છે, જેમાં બે જીતી છે અને છ હાર્યા છે. પરિણામે, 16 પોઈન્ટ અને 16.67ના PCT સાથે, ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં નવમા સ્થાને છે. પાકિસ્તાન માટે ફાઇનલમાં પહોંચવાના બધા રસ્તા હવે બંધ થઈ ગયા છે. જોકે, ટીમ ઈંગ્લેન્ડ સામે ચાલી રહેલી શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ જીતીને શ્રેણી 1-2 ના સ્કોર સાથે સમાપ્ત કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

ઇંગ્લેન્ડ ભારત માટે ખતરો

ટીમ ઇન્ડિયા હાલમાં વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને છે. ૧૧ મેચ રમ્યા બાદ, ભારતે પાંચ જીત્યા છે, ચાર હાર્યા છે અને બે ડ્રો થયા છે. પરિણામે, ટીમ ઇન્ડિયાના ૬૮ પોઈન્ટ છે, જેમાં ૫૧.૫૨ નો PCT (પોઈન્ટ્સ ટકાવારી) છે. ઇંગ્લેન્ડની તાજેતરની જીતથી હવે ટીમ ઇન્ડિયા પર દબાણ વધ્યું છે, કારણ કે ઇંગ્લેન્ડ છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયું છે.

ઇંગ્લેન્ડ પાકિસ્તાન સામે બીજી ટેસ્ટ મેચ રમવાનું છે, અને તે કહેવું વાજબી રહેશે કે યજમાન ટીમ તે મેચમાં પણ પાકિસ્તાનને હરાવવા માટે ફેવરિટ છે. આ ઇંગ્લેન્ડ માટે પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું સ્થાન વધુ સુધારવાની તક રજૂ કરે છે. જો ઇંગ્લેન્ડ તેની આગામી શ્રેણીમાં પ્રદર્શન અને જીત ચાલુ રાખે છે, તો તે ભારતને પાછળ છોડી શકે છે. દરમિયાન, એ નોંધનીય છે કે ટીમ ઇન્ડિયા નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં તેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે.

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