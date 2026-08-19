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પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતે શ્રીલંકાને 165 રનથી હરાવ્યું, WTC રેન્કિંગમાં પર કોઈ ફેરફાર નહિં, જાણો કેમ

પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતે શ્રીલંકાને 165 રનથી હરાવ્યું છે. આ જીતથી ભારતના PCT માં સુધારો થયો છે, પરંતુ તેના કારણે તેમના રેન્કિંગમાં કોઈ વધારો થયો નથી.

પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતે શ્રીલંકાને 165 રનથી હરાવ્યું
પહેલી ટેસ્ટમાં ભારતે શ્રીલંકાને 165 રનથી હરાવ્યું (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 3:04 PM IST

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WTC POINTS TABLE UPDATE: WTC (વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ) અંગે વધુ એક ફેરફાર થયો છે. શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ જીતી લીધી છે. આ જીતથી ભારતના PCT (પોઈન્ટ્સ ટકાવારી) માં નોંધપાત્ર ઉછાળો આવ્યો છે, પરંતુ રેન્કિંગમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. આવું કેમ થયું તે અમે સમજાવીશું. જોકે, એ નોંધવું જોઈએ કે ભારતીય ટીમે શરૂઆતથી જ મેચ પર મજબૂત પકડ જાળવી રાખી હતી; જોકે તે પકડ ક્યારેક ડગમગી ગઈ હતી, પરંતુ ટીમે આખરે છેલ્લા દિવસે શાનદાર ફોર્મ દર્શાવીને જીત મેળવી.

WTC માં ભારતનો PCT વધીને 53.33 થયો

શ્રીલંકા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના આ ચક્રમાં કુલ 10 મેચ રમી છે. આમાંથી, ટીમે પાંચ મેચ જીતી છે. તેમના પોઈન્ટ 52 થી વધીને 64 થયા છે, કારણ કે આ ટુર્નામેન્ટમાં વિજયથી ટીમને 12 પોઈન્ટ મળે છે. આ મેચ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાનો PCT 48.15 હતો; તે હવે વધીને 53.33 થયો છે - જે 5.18 ટકાનો સુધારો છે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ પહેલા પાંચમા ક્રમે હતી અને તે સ્થાન જાળવી રાખે છે.

શ્રીલંકાના PCT માં ઘટાડો; ટીમ છઠ્ઠા સ્થાને રહી

આ દરમિયાન, શ્રીલંકાના સંદર્ભમાં, તેમના PCT માં ઘટાડો થયો છે, જોકે તેમનું રેન્કિંગ યથાવત છે - તેમના માટે રાહતનો પોઈન્ટ. શ્રીલંકાની ટીમે હવે ટુર્નામેન્ટમાં પાંચ મેચ રમી છે, જેમાંથી બેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હાર માટે કોઈ પોઈન્ટ આપવામાં આવતા નથી, તેથી તેમનો સ્કોર 20 પર રહે છે. શ્રીલંકાના પીસીટી આ મેચ પહેલા 41.67 હતા અને હવે તે ઘટીને 33.33 થઈ ગયા છે; જોકે, ટીમ છઠ્ઠા સ્થાને રહે છે.

ટીમ ઈન્ડિયાના રેન્કિંગમાં સુધારો કેમ ન થયો?

હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે જીત છતાં ટીમ ઈન્ડિયાના રેન્કિંગમાં સુધારો કેમ ન થયો? જવાબ એ છે કે બાંગ્લાદેશે તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પોતાની પહેલી મેચ જીતીને તેમનો PCT 66.67 કર્યો છે - જે ભારતીય ટીમ કરતા વધારે છે. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચમા સ્થાનથી સંતોષ માનવો પડશે. દરમિયાન, ઈંગ્લેન્ડનો PCT 24.36 છે, જે શ્રીલંકાના 33.33 કરતા ઓછો છે; તેથી, શ્રીલંકાની ટીમ પણ છઠ્ઠા સ્થાન પર રહેશે. આ સંદર્ભમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

પહેલી ટેસ્ટ મેચ પર એક નજર

મેચની વાત કરીએ તો, ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને પ્રથમ ઇનિંગમાં 462 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ 284 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ભારતને પ્રથમ ઇનિંગમાં 178 રનની લીડ મળી હતી. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાની બીજી ઇનિંગમાં 193 રન બનાવીને યજમાન ટીમ માટે 372 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાની ટીમ પોતાની બીજી ઇનિંગમાં 206 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ગાલે ટેસ્ટ મેચ 165 રનથી જીતી લીધી હતી.

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