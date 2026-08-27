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કોલંબો ટેસ્ટ ડ્રોમાં સમાપ્ત થયા પછી ટીમ ઇન્ડિયાની આશા તૂટી, પોઈન્ટ ટેબલ સમીકરણ બદલાયું

ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-0થી જીતી હોવા છતાં, કોલંબો ટેસ્ટ મેચ ડ્રો થયા બાદ ટીમને મોટો ફટકો પડ્યો.

કોલંબો ટેસ્ટ ડ્રોમાં સમાપ્ત થયા પછી ટીમ ઇન્ડિયાની આશા તૂટી
કોલંબો ટેસ્ટ ડ્રોમાં સમાપ્ત થયા પછી ટીમ ઇન્ડિયાની આશા તૂટી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 6:41 PM IST

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WTC POINTS TABLE: ટીમ ઈન્ડિયા શ્રીલંકા પ્રવાસથી શ્રેણી વિજય સાથે પરત ફરી રહી છે, છતાં આનંદની વચ્ચે નિરાશા પણ છે. ભારતે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-0થી જીતી લીધી હતી, પરંતુ ફોલો-ઓન લાગુ કરવા છતાં તેઓ બીજી ટેસ્ટમાં જીત મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. કોલંબો મેચમાં ડ્રોની સીધી અસર વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) પોઈન્ટ ટેબલમાં ભારતના સ્થાન પર પડી છે.

દરમિયાન, શ્રીલંકા તરફથી સોનલ દિનુષા અંતિમ ટેસ્ટમાં શાનદાર હીરો તરીકે ઉભરી આવી. તેણે બંને ઇનિંગ્સમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ભારતની જીતની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. દિનુષાએ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 162 બોલમાં 103 રન બનાવ્યા અને ત્યારબાદ બીજા ઇનિંગ્સમાં 264 બોલમાં 133 રન બનાવ્યા.

ભારતના 503/9 ના જાહેર કરેલા કુલ સ્કોરના જવાબમાં, શ્રીલંકાએ તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 290 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ ભારતે ફોલો-ઓન લાગુ કર્યું, પરંતુ શ્રીલંકાના બેટ્સમેનોએ બીજી ઇનિંગ્સમાં નોંધપાત્ર સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી; ટીમે 429/9 પર ઘોષણા કરી, જેના પરિણામે મેચ ડ્રો થઈ. દિનુષા 1997 પછી ટેસ્ટ મેચની બંને ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ શ્રીલંકન બેટ્સમેન પણ બન્યો.

ભારતીય ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં ક્યાં છે?

જો ભારત કોલંબો ટેસ્ટ જીતી ગયું હોત, તો ટીમને 12 પોઈન્ટ મળ્યા હોત. આનાથી તેનો PCT 63.33 સુધી વધી ગયો હોત, જેનાથી ભારતીય ટીમ WTC પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને પહોંચી ગઈ હોત. જોકે, ડ્રો બાદ, ભારત અને શ્રીલંકા બંનેને 4-4 પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા હતા. આ પરિણામના પરિણામે, ભારતનો પોઈન્ટ ટકાવારી (PCT) 53.33 થી ઘટીને 51.51 થઈ ગઈ છે. તેમ છતાં, ટીમ ઈન્ડિયા WTC પોઈન્ટ ટેબલ પર પાંચમા સ્થાને છે. દરમિયાન, શ્રીલંકાના પોઈન્ટ ટકાવારી 33.33 પર યથાવત છે, જેના કારણે તે નવ ટીમોમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા હાલમાં WTC ફાઇનલની દોડમાં આગળ છે. બાંગ્લાદેશ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં શાનદાર જીત બાદ, તેના પોઈન્ટ ટકાવારી 80 થઈ ગઈ છે. વર્તમાન ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકા ૭૫ ના ​​PCT સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ અનુક્રમે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને છે.

ટીમ ઈન્ડિયાની ફાઇનલ પર નજર

ટીમ ઈન્ડિયાનું ધ્યાન હવે સફેદ બોલ શ્રેણી પર જશે. ભારતની આગામી ટેસ્ટ મેચ નવેમ્બરમાં ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન યોજાવાની છે. વર્તમાન WTC ચક્રમાં, ભારતે હજુ પણ સાત ટેસ્ટ રમવાની છે, જેમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાંચ ઘરઆંગણે રમવાની છે. દરમિયાન, શ્રીલંકા નવેમ્બરમાં પાકિસ્તાનના પ્રવાસ દરમિયાન તેની આગામી ટેસ્ટ રમશે. આ WTC ચક્રમાં તેમની ચાર મેચ બાકી છે, જેમાં પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે બે-બે ટેસ્ટ મેચનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે તાજેતરની શ્રેણી વિજય ભારત માટે ચોક્કસપણે મહત્વપૂર્ણ હતો, ત્યારે આગામી મેચોમાં જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખવો WTC ફાઇનલ તરફ આગળ વધવા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

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