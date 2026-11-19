WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ફેરફાર, દક્ષિણ આફ્રિકા નંબર-1 ટીમ બની, જાણો ભારત કયા નંબર પર છે?
બાંગ્લાદેશ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતથી WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.
Published : November 19, 2026 at 5:47 PM IST
WTC POINTS TABLE 2025 27: જોહાનિસબર્ગમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ બાંગ્લાદેશ સામે નવ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. બાંગ્લાદેશે પહેલી ઇનિંગમાં 400 રન બનાવ્યા હતા અને તેના જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ 557 રન બનાવીને 157 રનની લીડ મેળવી હતી. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશ પાંચમા દિવસે બીજા ઇનિંગમાં ફક્ત 168 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે ફક્ત 12 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો, જે યજમાન ટીમે સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતથી ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. બાંગ્લાદેશ સામેની જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકા હવે નંબર-વન સ્થાન પર પહોંચી ગયું છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ બીજા સ્થાને સરકી ગયું છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા નંબર-વન ટીમ બની
જોહાનિસબર્ગમાં પ્રથમ ટેસ્ટમાં બાંગ્લાદેશ પર વિજય મેળવ્યા પછી, દક્ષિણ આફ્રિકાએ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27 પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ઉથલપાથલ મચાવી છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યૂઝીલેન્ડને પાછળ છોડીને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. ટેમ્બા બાવુમાની આગેવાની હેઠળની ટીમનો વર્તમાન WTC ચક્રમાં આઠ મેચોમાં આ છઠ્ઠો વિજય છે. આ વિજય સાથે, પ્રોટીઝના પોઈન્ટ ટકાવારી (PCT) વધીને 75 થઈ ગઈ છે, જેનાથી તેઓ નંબર-વન ટીમ બની ગયા છે.
WTC 2025-27 POINTS TABLE. - South Africa inching closer to yet another Final. https://t.co/gCjMTTMAqP— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 19, 2026
દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતથી ન્યુઝીલેન્ડને ફટકો પડ્યો છે, જે 72.22 ના PCT સાથે બીજા સ્થાને છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 69.23 PCT સાથે ત્રીજા સ્થાને ઓસ્ટ્રેલિયા પછી છે, અને ભારત 51.52 PCT સાથે ચોથા સ્થાને છે. બીજી તરફ, બાંગ્લાદેશને આ હારથી નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. તેનો PCT 40.74 પર આવી ગયો છે, જોકે ટીમ પાંચમા સ્થાને રહી છે. છઠ્ઠા સ્થાને ઇંગ્લેન્ડ તેમનાથી થોડું પાછળ છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બે ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ પણ વેલિંગ્ટનમાં રમાઈ રહી છે. પરિણામે, આગામી દિવસોમાં WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજો મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ પહેલી ટેસ્ટ 9 વિકેટથી જીતી લીધી
જોહાનિસબર્ગના વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ બાંગ્લાદેશને 9 વિકેટથી હરાવ્યું. સ્પિનર સિમોન હાર્મર દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતનો હીરો રહ્યો, તેણે બીજી ઇનિંગમાં 51 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી. મેચના પાંચમા દિવસે, બાંગ્લાદેશે 5 વિકેટે 100 રનથી પોતાનો બીજો દાવ શરૂ કર્યો. જોકે, બાંગ્લાદેશ વધુ રન ઉમેરી શક્યું નહીં અને ટૂંક સમયમાં બાકીની પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી. બાંગ્લાદેશ 168 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આનાથી દક્ષિણ આફ્રિકા પાસે જીત માટે ફક્ત 12 રનનો લક્ષ્યાંક હતો, જે તેમણે ફક્ત 1.3 ઓવરમાં જ મેળવી લીધો, ફક્ત એક વિકેટ ગુમાવી. આ જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી. શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ હવે 23 નવેમ્બરથી સેન્ચુરિયન સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
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