ETV Bharat / sports

ક્રિકેટ ઇતિહાસની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ, 510 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 20 બોલમાં સદી

ક્રિકેટના મેદાન પર ઘણી વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ જોઈ હશે, પરંતુ એક બેટ્સમેને એવી તબાહી મચાવી કે લોકો આજે પણ તેના વિશે સાંભળીને દંગ રહી જાય છે.

FILE PHOTO: WRIDDHIMAN SAHA
FILE PHOTO: WRIDDHIMAN SAHA (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Century In Just 20 Balls: ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ઘણી વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ જોવા મળી છે, પરંતુ એક એવો કિસ્સો હતો જ્યાં એક ભારતીય બેટ્સમેને મેદાન પર એવી વિનાશકારી ઈનિંગ્સ રમી કે જેના વિશે સાંભળીને લોકો આજે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. ફક્ત 3.2 ઓવરમાં - એટલે કે ફક્ત 20 બોલમાં - સદી ફટકારીને, આ બેટ્સમેને ક્રિકેટ જગતમાં હડકંપ મચાવી દીધો. આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન સામે વિરોધી બોલરો સંપૂર્ણપણે લાચાર દેખાતા હતા, જેમણે 102 રનની સનસનાટીભર્યા અણનમ ઇનિંગ્સ રમી. આ પરાક્રમ આજે પણ સ્વપ્ન જેવું લાગે છે, અને આજ સુધી, કોઈ અન્ય બેટ્સમેન તેને પુનરાવર્તિત કરી શક્યો નથી.

20 બોલમાં ધમાકેદાર સદી ફટકારી

ટી20 ક્રિકેટમાં આ વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવનાર બેટ્સમેન બીજું કોઈ નહીં પણ ભારતના અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન, રિદ્ધિમાન સાહા છે. માર્ચ 2018 માં, જે.સી. મુખર્જી લોકલ ટી20 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, બંગાળ નાગપુર રેલ્વે (BNR) રિક્રિએશન ક્લબ સામે મોહન બાગાન ક્લબ વતી રમતી વખતે, સાહાએ માત્ર 20 બોલમાં સદી ફટકારવાની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

કાલીઘાટ મેદાન પર રમાયેલી આ મેચમાં, તેણે માત્ર 20 બોલમાં અણનમ 102 રન બનાવ્યા. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગમાં, સાહાએ 4 ચોગ્ગા અને 14 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 510 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો - જે T20 ક્રિકેટમાં કોઈપણ બેટ્સમેન માટે ખરેખર અવિશ્વસનીય માનવામાં આવે છે.

એક જ ઓવરમાં 6 છગ્ગા ફટકાર્યા

માત્ર એટલું જ નહીં, પરંતુ તેણે એક જ ઓવરમાં છ બોલમાં સતત છ છગ્ગા ફટકારીને સનસનાટી મચાવી. મોહન બાગાનની ઇનિંગ્સની 7મી ઓવર દરમિયાન સાહાએ મધ્યમ ગતિના બોલર અમન પ્રસાદ સામે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તે ઓવરમાં કુલ 37 રન બન્યા, જેમાં એક વાઈડ રનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ મેચમાં, BNR રિક્રિએશન ક્લબે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 151 રન બનાવ્યા.

જવાબમાં, મોહન બાગન ક્લબે લક્ષ્યનો પીછો કરતા માત્ર 7 ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 154 રન બનાવી લીધા, જેના કારણે મેચ 10 વિકેટથી જીતી ગઈ. સાહા 20 બોલમાં 102 રન બનાવીને અણનમ પાછો ફર્યો, જ્યારે તેના ઓપનિંગ પાર્ટનર અને કેપ્ટન શુભોમય દાસે 22 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા. આ મેચ ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB) દ્વારા આયોજિત T20 ટુર્નામેન્ટનો ભાગ હતી અને ઇતિહાસમાં નોંધાયેલી છે.

એક શાનદાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દી

41 વર્ષીય રિદ્ધિમાન સાહાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, તેમણે ભારત માટે 40 ટેસ્ટ અને 9 વનડે રમી છે. 2010માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરનાર સાહાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 1,353 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 3 સદી અને 6 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમનો સર્વોચ્ચ ટેસ્ટ સ્કોર 117 રન છે. તેમણે વિકેટકીપિંગમાં પણ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 92 કેચ અને 12 સ્ટમ્પિંગનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતની ટર્નિંગ પીચો પર સાહાને એક અસાધારણ વિકેટકીપર માનવામાં આવતો હતો. 2017 માં, રાંચીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન, તેણે 117 રનની ઇનિંગ રમીને ભારતને હારથી બચાવ્યું. જોકે, 2021 પછી, તેને ભારતીય ટીમમાં વધુ તકો મળી ન હતી અને ત્યારબાદ તેને બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. સાહાએ 1 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી.

IPL કેરિયર પણ શાનદાર રહ્યું

IPLમાં સાહાનો રેકોર્ડ પણ પ્રભાવશાળી રહ્યો છે; 145 મેચોમાં તેણે 2934 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને 13 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 24.24 ની સરેરાશ અને 127.56 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. તેનો સર્વોચ્ચ IPL સ્કોર 115* છે. 2008 માં KKR સાથે IPL માં પ્રવેશ કર્યા પછી, સાહાએ ત્યારબાદ CSK, PBKS, SRH અને GT નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું, અને અસંખ્ય મેચોમાં અસાધારણ ઇનિંગ્સ રમીને પોતાની ટીમોને વિજય અપાવ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરનું મોટું નિવેદન , રોહિત કે સૂર્યકુમાર નહીં, હાર્દિક પંડ્યાને બદલે આ ખેલાડીને MIનો કેપ્ટન બનાવો
  2. ગુજરાતની જીત બાદ કઈ ટીમો પાસે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તક, RCB ને મોટો ઝટકો

TAGGED:

WRIDDHIMAN SAHA RECORD
FASTEST CENTURY IN T20
WRIDDHIMAN SAHA FASTEST CENTURY
CENTURY IN JUST 20 BALLS
CENTURY IN JUST 20 BALLS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.