WPL 2027ની હરાજી માટે 146 ખેલાડીઓના નામ જાહેર, માત્ર 27 સ્લોટ માટે બોલી લગાવવામાં આવશે
WPL 2027 માટે ખેલાડીઓની હરાજી 28 ઓક્ટોબરે કોચીમાં થશે. પાંચ ટીમો 146 ખેલાડીઓના પૂલમાંથી 27 નવા ખેલાડીઓની પસંદગી કરશે.
Published : October 19, 2026 at 8:35 PM IST
WPL AUCTION 2027: મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2027 ની હરાજી માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ હરાજી 28 ઓક્ટોબરે કેરળના કોચીમાં યોજાશે, જેના માટે કુલ 146 ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, બધી ટીમો પાસે ખેલાડીઓ પસંદ કરવા માટે ફક્ત 27 સ્લોટ ઉપલબ્ધ છે, તેથી તેમની પસંદગીના ખેલાડીઓ ખરીદવા માટે ટીમો વચ્ચે સખત સ્પર્ધા થઈ શકે છે. હરાજીમાં 146 ખેલાડીઓમાંથી 119 ભારતીય અને 27 વિદેશી ખેલાડીઓ છે. ભારતીય ખેલાડીઓમાં 22 કેપ્ડ અને 97 અનકેપ્ડ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વિદેશી ખેલાડીઓમાં 14 અનુભવી અને 13 નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ વિદેશી યાદીમાં એસોસિએટ દેશોના 6 ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
20 ભારતીય અને 7 વિદેશી ખેલાડીઓ માટે જગ્યાઓ ખાલી
WPL 2027ની હરાજી માટે કુલ 27 જગ્યાઓ ખાલી છે, જેમાં 20 ભારતીય ખેલાડીઓ માટે અને 7 વિદેશી ખેલાડીઓ માટે છે. મર્યાદિત જગ્યાઓની સરખામણીમાં ઉપલબ્ધ ખેલાડીઓની સંખ્યાને જોતાં, તમામ ટીમોએ પોતાની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક રણનીતિ ઘડવી પડશે. આ વખતે હરાજીમાં 'અનકેપ્ડ' (આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ન રમેલા) ભારતીય ખેલાડીઓની સંખ્યા ઘણી વધારે છે; 97 અનકેપ્ડ ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે, જ્યારે 22 'કેપ્ડ' (આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રમી ચૂકેલા) ભારતીય ખેલાડીઓએ પણ પોતાનું નામ આપ્યું છે.
🚨 News 🚨 #TATAWPLAuction 2027 Player List announced! The player auction will see 146 players competing for 27 available slots 📝 📍 Kochi ⏰ October 28, 5.30 PM IST 🔽 More details | #TATAWPL https://t.co/GKfyOO1Kar— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 19, 2026
ઈંગ્લેન્ડની સોફિયા ડંકલી અને ઓસ્ટ્રેલિયાની સોફી મોલિનેક્સની બેઝ પ્રાઈસ હરાજીમાં સૌથી વધુ છે, જેમની બેઝ પ્રાઈસ ₹5 મિલિયન રાખવામાં આવી છે. ભારતના જી. કમાલિની અને કિરણ નવગિરે, વિદેશી ખેલાડીઓ હીથર ગ્રેહામ અને જેસ જોનાસેન સાથે, તેમની બેઝ પ્રાઈસ ₹4 મિલિયન રાખવામાં આવી છે. કુલ 30 ખેલાડીઓએ ₹3 મિલિયનની શરૂઆતી કિંમત સાથે હરાજીમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
હરાજી કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2027 ની હરાજી 28 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. કોચીમાં આ હરાજી દરમિયાન, બધી ટીમો ઉપલબ્ધ સ્લોટના આધારે ખેલાડીઓ માટે બોલી લગાવશે અને તેમની ટીમોને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.
⚡️JUST IN⚡️ A total of 146 players will be in contention for 27 available slots in the 2027 WPL Auction on October 28 in Kochi. 20 slots are available for Indian players and 7 for overseas.— Cricbuzz (@cricbuzz) October 19, 2026
વડોદરા અને મુંબઈમાં રમાશે મુકાબલો
મુંબઈ અને વડોદરા 2027 સીઝનનું આયોજન કરશે. ગયા વર્ષની જેમ, મુંબઈનું CCI સ્ટેડિયમ અને વડોદરાનું કોટંબી સ્ટેડિયમ મુખ્ય સ્થળો હશે. સીઝન 4 ની મેચો પણ આ બે સ્થળોએ રમાઈ હતી, જેમાં ફાઇનલ 5 ફેબ્રુઆરીએ વડોદરામાં યોજાશે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ટુર્નામેન્ટની વર્તમાન ચેમ્પિયન છે. બધી ટીમો હવે 28 ઓક્ટોબરના રોજ ખેલાડીઓની હરાજી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, જ્યાં બધી ફ્રેન્ચાઇઝી તેમની ટીમોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે તૈયારી કરશે.
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