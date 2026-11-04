WPL 2027નું શેડ્યૂલ જાહેર, ટુર્નામેન્ટના પહેલા તબક્કાની મેચો ગુજરાતમાં રમાશે
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027નું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટ આવતા વર્ષે 14 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. બે શહેરોમાં કુલ 22 મેચ રમાશે.
Published : November 4, 2026 at 7:27 PM IST
WPL 2027: મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) ની આગામી સીઝનને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. BCCI એ WPL 2027 માટેનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. WPL ટુર્નામેન્ટની પાંચમી સીઝન 14 જાન્યુઆરીથી 7 ફેબ્રુઆરી, 2027 દરમિયાન રમાશે. આ વખતે, પાંચ ટીમો બે શહેરોમાં ટાઇટલ માટે પડકાર ફેંકશે. ટુર્નામેન્ટની બધી મેચો વડોદરા અને મુંબઈમાં યોજાશે. બંને શહેરોને 11-11 મેચોનું આયોજન કરવાની તક મળી છે. નોંધનીય છે કે WPL 2027 માટે હરાજી તાજેતરમાં કોચીમાં યોજાઈ હતી.
પ્રથમ મેચ આરસીબી અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાશે
WPL 2027 14 જાન્યુઆરીએ વડોદરામાં શરૂ થશે. શરૂઆતની મેચમાં, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ મેચ સીઝનની ખાસ શરૂઆત હશે. ટુર્નામેન્ટનો પહેલો તબક્કો 14 થી 24 જાન્યુઆરી સુધી વડોદરામાં રમાશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 11 મેચ રમાશે, જેમાં પાંચેય ટીમો ટાઇટલ રેસમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે સ્પર્ધા કરશે. આ પછી, ટુર્નામેન્ટ મુંબઈ જશે.
🥁 Mark your calendars, folks 🗓️ #TATAWPL 2027 fixtures are out with defending champions @RCBTweets and @mipaltan kicking things off in Vadodara 🥳 Which match are you looking forward to the most? 🤔 https://t.co/plbt6PLPFj— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 4, 2026
અંતિમ 11 મેચ મુંબઈમાં રમાશે
વડોદરામાં પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થયા પછી, બાકીની મેચ 26 જાન્યુઆરીથી મુંબઈના બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમમાં રમાશે. લીગ સ્ટેજ મેચો ત્યાં 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલુ રહેશે. આ પછી, પ્લેઓફ શરૂ થશે. પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહેલી ટીમો 5 ફેબ્રુઆરીએ એલિમિનેટરમાં રમશે. આ મેચનો વિજેતા ફાઇનલમાં પહોંચશે. લીગ સ્ટેજમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવનાર ટીમ સીધી ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે.
ટાઇટલ મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે
WPL 2027 ફાઇનલ રવિવાર, 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. આનાથી મુંબઈમાં પાંચમી સીઝનનો ચેમ્પિયન નક્કી થશે. BCCI શેડ્યૂલ મુજબ, પ્લેઓફ સહિત ટુર્નામેન્ટની તમામ 22 મેચો IST સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ પાંચ ટીમોની સ્પર્ધા ફરી એકવાર મહિલા ક્રિકેટ સ્ટાર્સના પ્રદર્શન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. RCB નવી સીઝનમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરશે, જેનો હેતુ તેમના ટાઇટલને બચાવવાનો છે.
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