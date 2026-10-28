આજે WPL 2027ની હરાજી, 27 ખેલાડીઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 ની હરાજી આજે, 28 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાવાની છે. ચાલો જાણીએ કે WPL 2027 ની હરાજી ક્યારે શરૂ થશે.
Published : October 28, 2026 at 1:32 PM IST
મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2027 મીની હરાજી આજે, 28 ઓક્ટોબર (બુધવાર) ના રોજ યોજાવાની છે. મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 ની હરાજી આજે સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. પ્રી-ઓક્શન ઇવેન્ટ સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ પછી, પાંચેય ફ્રેન્ચાઇઝી ખેલાડીઓ પર બોલી લગાવશે. ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 ની હરાજીનું લાઇવ પ્રસારણ જોઈ શકશે. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ વિવિધ ચેનલો પર તેનું લાઇવ પ્રસારણ પણ કરશે, અને હરાજી JioHotstar પર લાઇવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.
પાંચ ટીમો પાસે ફક્ત 27 ખાલી જગ્યાઓ છે
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 માટે ખેલાડીઓની હરાજી આજે થશે. તે કોચીમાં યોજાશે. આગામી સીઝનમાં, ફક્ત પાંચ ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે. બધી ટીમોના વર્તમાન સ્લોટ પર નજર નાખતાં જાણવા મળે છે કે તેમની પાસે હાલમાં ફક્ત 27 ખાલી જગ્યાઓ છે, જે આજે ભરવામાં આવશે. આમાંથી 20 સ્લોટ ભારતીય ખેલાડીઓ માટે છે, અને બાકીના સાત વિદેશી ખેલાડીઓ માટે છે. ટીમો પાસે પણ નોંધપાત્ર રોકડનો અભાવ છે. પાંચેય ટીમો પાસે કુલ ફક્ત ₹8.15 કરોડ (₹8.15 કરોડ) છે, જેનો ઉપયોગ તેમને નવા ખેલાડીઓની ભરતી કરવા માટે કરવાની જરૂર પડશે.
𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝘼𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 🔨 @RCBTweets Head Coach Malolan Rangarajan talks about continuing the winning habit under Captain @mandhana_smriti and the return of Ellyse Perry 😎 Tune in to #TATAWPLAuction today at 5:30 PM IST ⏳ https://t.co/dGw24n5Pj4— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
દરેક ટીમ પાસે કેટલું પર્સ છે?
WPL માં, એક ટીમ કુલ 18 ખેલાડીઓ રાખી શકે છે, જેમાં છ સ્લોટ વિદેશી ખેલાડીઓ માટે અનામત રાખવામાં આવે છે. મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 ની હરાજી પહેલા, પાંચેય ટીમોએ કુલ 63 ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા હતા, જેમાં 23 વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. હરાજી માટે 150 ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ફક્ત 27 સ્લોટ ખાલી રહ્યા છે. ટીમો માટે બાકીના પર્સ નીચે મુજબ છે:
🚨 Update 🚨 With the addition of 4 players as requested by the franchises to the #TATAWPLAuction 2027 list, here's a look at the updated player pool 🔢 #TATAWPL https://t.co/gFGgtoXewO— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 27, 2026
- મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: ₹0.9 કરોડ (6 સ્લોટ ખાલી – 0 વિદેશી સ્લોટ)
- રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ: ₹1.15 કરોડ (5 સ્લોટ ખાલી – 2 વિદેશી સ્લોટ)
- યુપી વોરિયર્સ: ₹3.15 કરોડ (8 સ્લોટ ખાલી – 3 વિદેશી સ્લોટ)
- દિલ્હી કેપિટલ્સ: ₹1.10 કરોડ (5 સ્લોટ ખાલી – 1 વિદેશી સ્લોટ)
- ગુજરાત ટાઈટન્સ: ₹1.25 કરોડ (3 સ્લોટ ખાલી – 1 વિદેશી સ્લોટ)
No more waiting 🥳 #TATAWPL 𝗔𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝗶𝘀 𝗛𝗘𝗥𝗘 🔨 Catch the #TATAWPLAuction 2027 Today at 5.30 PM IST! https://t.co/n4lKWo8Zn5— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
WPL 2027ની હરાજીમાં અનેક જાણીતા ખેલાડીઓ જોવા મળશે. સોફિયા ડંકલી, જી. કમલિની, કિરણ નવગીરે અને સોફી મોલિનેક્સ પર સૌની નજર રહેશે. આ ઉપરાંત, સ્નેહ રાણા, ચમારી અથાપથ્થુ, ગ્રેસ હેરિસ, જેસ જોનાસેન, હેથર ગ્રેહામ, આશા શોભના, સાયકા ઈશાક અને રોઝમેરી મેર પણ નવી ટીમોની શોધમાં છે. જોકે, તમામ ટીમો પાસે મર્યાદિત સંખ્યામાં જ સ્લોટ ઉપલબ્ધ હોવાથી, હવે એ જોવાનું રહેશે કે ફ્રેન્ચાઈઝીઓ કયા ખેલાડીઓ માટે બોલી લગાવે છે.
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