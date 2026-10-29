WPL 2027 માટે બધી ટીમો થઈ ફાઈનલ, સોફી મોલિનેક્સ સૌથી મોંઘી ખેલાડી બની
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 ની હરાજીમાં પાંચેય ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ 27 ખાલી જગ્યાઓ ભરી દીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર સોફી મોલિનેક્સ સૌથી મોંઘી ખરીદી હતી.
Published : October 29, 2026 at 1:04 PM IST
BCCI દ્વારા આયોજિત મહિલા પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝન 2027માં 14 જાન્યુઆરીથી 7 ફેબ્રુઆરી સુધી રમાશે, જેનું સમયપત્રક ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. 28 ઓક્ટોબરના રોજ, BCCI એ આગામી પાંચમી સીઝન માટે કોચીમાં ખેલાડીઓની હરાજી યોજી હતી, જેમાં કુલ 150 ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, અને બધી ટીમોમાં કુલ 27 સ્લોટ ખાલી હતા. હરાજી પૂર્ણ થયા પછી, કુલ 25 ખેલાડીઓ અલગ અલગ ટીમોનો ભાગ બન્યા, જેમાં UP વોરિયર્સે તેમની ટીમમાં સૌથી વધુ ખેલાડીઓ ઉમેર્યા, જેમાં કુલ 8 ખાલી સ્લોટ હતા. આ મીની ઓક્શનમાં સૌથી મોંઘી ખેલાડી ઓસ્ટ્રેલિયાની સોફી મોલિનેક્સ હતી, જેને UP વોરિયર્સે 1 કરોડ 10 લાખ રૂપિયામાં ખરીદી હતી, જે તેની મૂળ કિંમત 50 લાખ રૂપિયા હતી.
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 ખેલાડીઓની હરાજીમાં, યુપી વોરિયર્સે સોફી મોલિનેક્સને ₹1.10 કરોડ (11 મિલિયન રૂપિયા) માં હસ્તગત કરી, જ્યારે સ્નેહ રાણાને ₹3 મિલિયન (3 મિલિયન રૂપિયા) માં ખરીદી. ગ્રેસ હેરિસ અને કેથરિન બ્રાયસ પણ આગામી WPL સીઝન માટે યુપી વોરિયર્સ ટીમનો ભાગ હશે. આ વખતે, યુપી વોરિયર્સે હરાજી પહેલા ફક્ત 10 ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા, જેના કારણે તેમની પાસે 8 ખાલી જગ્યાઓ રહી, અને તેઓ તે બધાને ભરવામાં સફળ રહ્યા.
THE AUCTION'S BIGGEST MOVES 📊 Which player are you most excited to watch in #TATAWPL 2027? 👇 #TATAWPLAuction https://t.co/N5IovdhzPF— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
WPL 2027 માટે સંપૂર્ણ ટીમ
યુપી વોરિયર્સ - દીપ્તિ શર્મા, હરલીન દેઓલ, ક્રાંતિ ગૌર, મનાલી દક્ષિણી, સહાના પવાર, આશા શોભના, પ્રતિકા રાવલ, શિખા પાંડે, શિપ્રા ગિરી, સિમરન શેખ, સ્નેહ રાણા, સુષ્મા વર્મા, ગ્રેસ હેરિસ, કેથરીન બ્રાઈસ, મેગ લેનિંગ, ફોબે લિચફિલ્ડ, સોફી એક્લેસ્ટોન, તારા નોરીસ, સોફી મોલિનક્સ.
ગુજરાત જાયન્ટ્સ - અનુષ્કા શર્મા, એશ્લે ગાર્ડનર, બેથ મૂની, ભારતી ફુલમાલી, જ્યોર્જિયા વેરહેમ, હેપ્પી કુમારી, જીંતિમણી કલિતા, કનિકા આહુજા, કાશવી ગૌતમ, કિમ ગાર્થ, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ, રેણુકા સિંઘ, સોફી ડિવાઇન, તનુજા કંવર, યાસ્તિકા ભટિયા, જી કમલાની, ઓર્લા પ્રેડરગેસ્ટ, સમાયરા રાઘવ.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ - અમનજોત કૌર, એમેલિયા કેર, હરમનપ્રીત કૌર, હેલી મેથ્યુસ, નેટ સાયવર-બ્રન્ટ, નિકોલા કેરી, રાહિલા ફિરદૌસ, સજીવન સજના, સંસ્કૃતિ ગુપ્તા, શબનીમ ઈસ્માઈલ, વૈષ્ણવી શર્મા, સાનિકા ચાલકે, શ્વેતા સહરાવત, અક્ષિતા ભગત.
The 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗𝗦 𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲𝘁 for #TATAWPL 2027 📝 How has your team shaped up after the #TATAWPLAuction ? ✍️ https://t.co/PqBa3VJV5H— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
દિલ્હી કેપિટલ્સ - અન્નાબેલ સધરલેન્ડ, ચિનેલ હેનરી, દિયા યાદવ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, લૌરા વોલ્વાર્ડ, લ્યુસી હેમિલ્ટન, મમતા માડીવાલા, મેરિઝાન કેપ, મિન્નુ મણિ, એન શ્રી ચરણાની, નંદિની શર્મા, નિકી પ્રસાદ, શેફાલી વર્મા, કિરણ નવગીરે, કિર્સ્ટી ગાર્ડન, ઉમા કાશ્વી, નાજમા ખાન.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર - અરુંધતી રેડ્ડી, એલિસ પેરી, જ્યોર્જિયા વોલ, લોરેન બેલ, નાદીન ડી ક્લાર્ક, પૂજા વસ્ત્રાકર, પ્રથમોષા કુમાર, પ્રેમા રાવત, રાધા યાદવ, રિચા ઘોષ, સયાલી સતઘરે, શ્રેયંકા પાટીલ, સ્મૃતિ મંધાના, જેસ જોનાસેન, તેજલ હસબ્રિસ, વ્રુંદા દિનેશ, ક્લો ટ્રાયન.
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