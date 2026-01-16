ETV Bharat / sports

WPL 2026: યુપી વોરિયર્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને સાત વિકેટથી હરાવ્યું, હરલીન દેઓલ રહી મેચની હીરો

WPL 2026માં, યુપી વોરિયર્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને હરાવીને સીઝનની પોતાની પહેલી જીત નોંધાવી.

હરલીન દેઓલ
હરલીન દેઓલ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: યુપી વોરિયર્સ એ મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 માં પોતાની પહેલી જીત નોંધાવી, નવી મુંબઈના ડૉ. ડીવાય પાટિલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી ખાતે મેચ નંબર 8 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને સાત વિકેટથી હરાવ્યું. હરલીન દેઓલે બેટિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, અણનમ 64 રન બનાવ્યા, જ્યારે બોલિંગ યુનિટે સાથે મળીને સારું પ્રદર્શન કર્યું.

હરલીન દેઓલની શાનદાર બેટિંગ

162 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, યુપી વોરિયર્સ મેગ લેનિંગ (25) અને કિરણ નવગિરે (10) ની વિકેટ સસ્તામાં પડી ગઈ. ચોથા નંબર પર રમતા, હરલીન દેઓલે ફોબી લિચફિલ્ડ (25) સાથે માત્ર 49 બોલમાં ત્રીજી વિકેટ માટે 73 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી. ત્યારબાદ હરલીને ક્લો ટ્રાયન (11 બોલમાં અણનમ 27) સાથે ચોથી વિકેટ માટે વિસ્ફોટક 44 રનની ભાગીદારી કરી. હાર્લીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 39 બોલમાં 12 ચોગ્ગા સાથે અણનમ 64 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગે ટીમને 11 બોલ બાકી રહેતા લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી.

MI એ પહેલા બેટિંગ કરતા 161 બનાવ્યા

યુપી વોરિયર્સે MI ને પહેલા બેટિંગ કરવાનું કહ્યું, અને તેના બે બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. નેટ સાયવર-બ્રન્ટે 43 બોલમાં નવ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 65 રન બનાવ્યા. નિકોલા કેરીએ નીચલા ક્રમમાં 20 બોલમાં અણનમ 32 રનની નાની પણ મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ પણ રમી. બ્રન્ટની અડધી સદી અને મધ્યમ ક્રમમાં કેરીની વિસ્ફોટક ઇનિંગે ટીમને 161/5 સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી, પરંતુ આ સ્કોર વિજય માટે પૂરતો ન હતો.

MI બીજા સ્થાને, UPW પાંચમા સ્થાને

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે, જેણે અત્યાર સુધી તેમની ચાર મેચમાંથી બે જીતી અને બે હારનો સામનો કર્યો છે. બીજી તરફ, UPW ચાર મેચમાંથી માત્ર એક જીત અને ત્રણ હાર સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં તળિયે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: જી કમલિની (વિકેટકીપર), એમેલિયા કેર, નેટ સેવિઅર-બ્રન્ટ, અમનજોત કૌર, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), નિકોલા કેરી, સજીવના સજના, સંસ્કૃતિ ગુપ્તા, પૂનમ ખેમનાર, શબનમ ઈસ્માઈલ, ત્રિવેણી વશિષ્ઠ.

યુપી વોરિયર્સ: કિરણ નવગીરે, મેગ લેનિંગ (કેપ્ટન), ફોબી લિચફિલ્ડ, હરલીન દેઓલ, શ્વેતા સેહરાવત (વિકેટકીપર), ક્લો ટ્રાયન, દીપ્તિ શર્મા, સોફી એક્લેસ્ટોન, આશા શોભના જોય, શિખા પાંડે, ક્રાંતિ ગૌર.

