WPL 2026 પહેલા UP વોરિયર્સે ટીમના કેપ્ટનની જાહેરાત કરી, 7 વર્લ્ડ કપ વિજેતાને અપાઈ જવાબદારી
WPL 2026ની પહેલી મેચ 9 જાન્યુઆરીએ નવી મુંબઈમાં રમાશે અને ફાઇનલ 5 ફેબ્રુઆરીએ વડોદરામાં રમાશે.
Published : January 5, 2026 at 1:19 PM IST
UP Warriorz New Captain: WPL 2026 શરુ થાય તે પહેલા UP વોરિયર્સે ટીમના કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે. UP વોરિયર્સે મહિલા પ્રીમિયર લીગની 2026 માટે ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ મેગ લેનિંગને તેમની નવી કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ રવિવાર, 4 જાન્યુઆરીના રોજ તેના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ દ્વારા ચાહકો સાથે આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી હતી.
2025 માં દીપ્તિ શર્માએ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું
2026 WPL હરાજીમાં, UP વોરિયર્સે મેગ લેનિંગને ₹1.9 કરોડમાં ખરીદી હતી. લેનિંગને મહિલા ક્રિકેટમાં સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાંની એક માનવામાં આવે છે. તે સાત વર્લ્ડ કપ વિજેતા ઝુંબેશનો ભાગ રહી છે, જેમાં બે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ અને પાંચ ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે. આ સિદ્ધિઓ તેણીને એક ખાસ અને વિશ્વસનીય કેપ્ટન બનાવે છે. ગયા સિઝનમાં, દીપ્તિ શર્માએ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫𝐳 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝 💛— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) December 31, 2025
Where will @UPWarriorz finish in #TATAWPL 2026? 🤔#KhelEmotionKa pic.twitter.com/Qh0wwPGdu7
મેગ લેનિંગનું WPL માં પ્રદર્શન
મેગ લેનિંગની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમ ત્રણ વખત ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. મેગ લેનિંગનું WPL માં શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું છે. તેણીએ અત્યાર સુધી 27 WPL મેચોમાં 952 રન બનાવ્યા છે. તેણીની સૌથી મોટી શક્તિઓમાં ટોચના ક્રમમાં બેટિંગ કરતી વખતે દબાણ હેઠળ રન બનાવવા, પાવરપ્લેમાં ટીમને ઝડપી શરૂઆત આપવી અને મુશ્કેલ લક્ષ્યોનો પીછો કરતી વખતે ઇનિંગ્સનું સંચાલન કરવું શામેલ છે. આ જ કારણ છે કે તેણીને ટુર્નામેન્ટની સૌથી વિશ્વસનીય મેચ વિજેતાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે.
Meg Lanning will lead UP Warriorz in the 2026 edition of the Women’s Premier League 🤩🏏#WPL2026 #MegLanning #UPWarriorz #CricketTwitter pic.twitter.com/woKfPD8lfu— InsideSport (@InsideSportIND) January 4, 2026
કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થયા પછી, મેગ લેનિંગે કહ્યું કે જેમ જેમ WPL તેની ચોથી સિઝનમાં પ્રવેશ કરી રહી છે, તેમ તેમ લીગનું સ્તર દર વર્ષે વધી રહ્યું છે. ક્રિકેટની ગુણવત્તા, સ્પર્ધા અને નવી પ્રતિભાનો ઉદભવ ખરેખર નોંધપાત્ર છે. આ ટીમ આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ અને ભારતીય ખેલાડીઓનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ છે. તે આ નવા પડકાર માટે ઉત્સાહિત છે અને અમે બધા ટ્રોફી જીતવા માટે સાથે મળીને કામ કરીશું.
ટીમના મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયરએ પણ લેનિંગની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, દબાણ હેઠળ તેણીનો શાંત વર્તન અને સ્પષ્ટ વિચાર તેણીને એક આદર્શ કેપ્ટન બનાવે છે. નાયરએ કહ્યું કે મેગ પાસે અનુભવ, સ્પષ્ટતા અને સંયમનું સંપૂર્ણ સંયોજન છે. રમત પ્રત્યેની તેની સમજ, મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને સંભાળવાની ક્ષમતા અને ખેલાડીઓ સાથેનું જોડાણ તેને આ ટીમ માટે સંપૂર્ણ કેપ્ટન બનાવે છે.
