WPL 2026: મંધાનાની શાનદાર ઈનિંગે RCBને સતત ચોથી જીત અપાવી
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે (RCB) દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે આઠ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.
Published : January 18, 2026 at 9:08 AM IST
નવી મુંબઈ: સ્મૃતિ મંધાનાની શાનદાર 96 રનની ઇનિંગના કારણે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે (RCB) દિલ્હી કેપિટલ્સ પર આઠ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. આ જીત સાથે, RCB એ WPL 2026માં સતત ચાર મેચ જીતીને પોતાનો અજેય ક્રમ જાળવી રાખ્યો.
RCB એ 167 રનનો પીછો કરતા નવી મુંબઈ લેગને પોતાની છેલ્લી મેચ 10 બોલ બાકી રહેતા આરામથી જીત મેળવી. આ શાનદાર વિજય થોડો ઝાંખો એટલા માટે પડી ગયો કારણ કે, સ્મૃતિ મંધાના RCB માટે 61 બોલમાં 96 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ, જેના કારણે લીગમાં પ્રથમ સદી ફટકારવાનું દ્રશ્ય જોઈ શકાયું નહીં.
W, W, W, W ❤️— Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
Fifties by Smriti (96) & Georgia Voll (54*) make light work of the chase for RCB, who remain unbeaten & at the top of the table! 🔥
Catch the highlights 👉 https://t.co/zHGL4by9CZ pic.twitter.com/ZL7doJioXe
અગાઉ, સ્મૃતિ મંધાનાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેનો તરત જ આરસીબીને ફાયદો થયો. લૉરેન બેલે તેની પહેલી ઓવરમાં શાનદાર બોલિંગ કરી, ડીસીને શરૂઆતના બે ઝટકા આપ્યા, જેમાં લિઝી લી (4) અને લૌરા વોલ્વાર્ડટ(0)ની વિકેટ ઝડપી. દબાણ ત્યારે વધુ વધી ગયું જ્યારે એલિસ પેરીની જગ્યાએ રમી રહેલી સાયલી સતઘરેએ તેની આગલી ઓવરમાં બે વિકેટ ઝડપી. તેણીએ જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ અને મારિઝાન કેપને સતત બોલમાં આઉટ કરી, જેના કારણે ડીસી બે ઓવરમાં 10/4 પર અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં આવી ગઈ.
#TeamIndia announce their squad for the upcoming tour of Australia! 🇮🇳✈️🇦🇺— Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
India will play 3 T20Is & as many ODIs between FEB 15 & MAR 1, followed by a one-off Test!#AUSvIND 1st T20I SUN FEB 15 on Star Sports & JioHotstar! pic.twitter.com/0q3KAGRE0I
DC ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં જોવા મળ્યું; જોકે, શેફાલી વર્માએ આક્રમક બેટિંગ કરી, માત્ર 41 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણીએ પાંચમી વિકેટ માટે નિકી પ્રસાદ સાથે 59 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી, જેને પાવરપ્લેની છેલ્લી ઓવરમાં ગૌતમી નાઈકે આઉટ કરી હતી. નિકી ફક્ત 12 રન બનાવી શકી. શેફાલીએ વચ્ચેની ઓવરોમાં પણ આક્રમક રમત ચાલુ રાખી, અને સ્નેહ રાણાએ તેને સારો સાથ આપ્યો, જેણે 22 બોલમાં 22 રન બનાવ્યા.
17મી ઓવરમાં બેલે શેફાલીને આઉટ કર્યા બાદ, ડેબ્યુ કરનારી લ્યુસી હેમિલ્ટનને 19 બોલમાં 36 રનોની સાહસીક પારી રમીને ટીમને મોડે મોડે પણ મજબૂત સ્થિતિમાં લાવી દીધી. જ્યારે એન. શ્રી ચરાનીએ 11 રન બનાવ્યા. DC છેલ્લા બોલ પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને 166 રન બનાવ્યા. RCBના બોલર્સે વિકેટો વહેંચી, જેમાં બેલે 3/26 અને સતઘરે 3/27 રન બનાવ્યા. પ્રેમા રાવતે 2/16 અને નાદીન ડી ક્લાર્કે 1/31 રન બનાવ્યા, જ્યારે નંદિની શર્મા છેલ્લા બોલ પર રન આઉટ થઈ.
RCBનાનો પીછો કરવાની શરૂઆત ધીમી થઈ ગઈ, જ્યારે મેરિઝાન કેપએ પહેલી ઓવરમાં ગ્રેસ હેરિસને આઉટ કરી, પરંતુ ડીસી માટે તે એકમાત્ર સિલ્વર લાઇનિંગ હતી, કારણ કે સ્મૃતિ મંધાનાએ જ્યોર્જિયા વોલ સાથે મળીને શાનદાર બેટિંગ કરી અને બીજી વિકેટ માટે 142 રનનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. મંધાના ખૂબ જ સારી રમત રમી, અને ધીમી શરૂઆત પછી, વોલીએ 42 બોલમાં અણનમ 54 રન બનાવ્યા, અને રિચા ઘોષે 4 બોલમાં 7 રન બનાવીને RCBને શાનદાર વિજય અપાવ્યો. ચાર મેચમાંથી ચાર જીત સાથે, RCB અણનમ રહ્યું અને ટૂર્નામેન્ટમાં સંપૂર્ણ રીતે દબદબો ધરાવે છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સ પાસે નિરાશાજનક શરૂઆત પછી ઉજવણી કરવા માટે બહુ ઓછું બચ્યું છે.
સંક્ષિપ્ત સ્કોર:
દિલ્હી કેપિટલ્સ 20 ઓવરમાં 166/10
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર 18.2 ઓવરમાં 169/2