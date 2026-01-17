WPL 2026: RCB ગુજરાતને હરાવીને બન્યું ટેબલ ટોપર્સ, રાધા અને શ્રેયંકાનો દબદબો
મેચમાં શ્રેયંકા પાટીલે પાંચ વિકેટ લીધી અને રાધા યાદવે 66 રન બનાવીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
Published : January 17, 2026 at 9:08 AM IST
Updated : January 17, 2026 at 9:32 AM IST
નવી મુંબઈ: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે (RCB) વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 માં પોતાની શાનદાર શરૂઆત યથાવત રાખી, ગુજરાત જાયન્ટ્સ પર 32 રનથી વિજય મેળવ્યો અને ઓફ-સ્પિન બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર શ્રેયંકા પાટીલે શાનદાર પ્રથમ પાંચ વિકેટ લીધા બાદ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ.
પાવર-પ્લેમાં ચાર વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ડગમગતું દેખાયું, પરંતુ રાધા યાદવે 42 બોલમાં 66 રન બનાવીને ટીમને મજબૂત બનાવી દીધી, જે તેની પ્રથમ WPL અડધી સદી હતી, અને રિચા ઘોષ સાથે પાંચમી વિકેટ માટે 105 રન ઉમેર્યા, જેમણે 28 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા, જ્યારે નાદીન ડી ક્લાર્કની 26 રનની ટૂંકી ઇનિંગે ટીમને કુલ 182/7 સુધી પહોંચાડી.
ગુજરાત તરફથી સોફી ડિવાઇન અને કાશ્વી ગૌતમ સૌથી સફળ બોલર રહ્યા. સોફીએ 31 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે ગૌતમે 42 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. રાધા યાદવને તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.
જવાબમાં, ગુજરાત જાયન્ટ્સે ત્રણ ઓવરમાં 32 રન બનાવ્યા, પરંતુ આગામી આઠ ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી. ભારતી ફુલમાલી અને કાશ્વી ગૌતમના મોટા હિટિંગ પ્રયાસો છતાં, આરસીબી સરળતાથી જીતી ગયું, 18.5 ઓવરમાં 150 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ભારતી ફુલમાલીએ સૌથી વધુ 39 અને બેથ મૂનીએ 27 રન બનાવ્યા.
RCB ટેબલ ટોપર બન્યું
આ જીત સાથે, RCB પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈછે, ત્રણ મેચમાં ત્રણ જીતથી કુલ 6 પોઈન્ટ સાથે, જ્યારે મુંબઈ ચાર મેચમાં 4 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, જેમાં બે જીત અને બે હાર છે. ગુજરાત જાયન્ટ્સ, જેમના ચાર મેચમાં ચાર પોઈન્ટ પણ છે, તે ત્રીજા સ્થાને છે, પરંતુ નેટ રન રેટમાં મુંબઈથી પાછળ છે. દિલ્હી અને યુપી અનુક્રમે ચોથા અને પાંચમા સ્થાને છે.
RCB W vs GG W: સંક્ષિપ્ત સ્કોર
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર 182/7 (20 ઓવર)
ગુજરાત જાયન્ટ્સ 150/10 (18.5 ઓવર)