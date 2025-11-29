નવી મુંબઈથી થશે પ્રારંભ અને વડોદરામાં પૂર્ણ, અહીં જુઓ WPL 2026નું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
WPL 2026ની પહેલી મેચ 9 જાન્યુઆરીએ નવી મુંબઈમાં રમાશે અને ફાઇનલ 5 ફેબ્રુઆરીએ વડોદરામાં રમાશે.
નવી મુંબઈ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 માટે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ ટૂર્નામેન્ટ 9 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન નવી મુંબઈ અને વડોદરામાં રમાશે.
શેડ્યૂલ મુજબ, WPLની ચોથી સીઝન બે વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને 2024ના વિજેતા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે એક મુખ્ય મેચથી શરૂ થશે, જ્યારે ફાઇનલ 5 ફેબ્રુઆરીએ વડોદરાના કોટાંબી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 22 મેચ રમાશે. સીઝનની પ્રથમ 11 મેચ 9 જાન્યુઆરીથી 17 જાન્યુઆરી દરમિયાન નવી મુંબઈમાં રમાશે અને બાકીના 11 મેચ, જેમાં પ્લેઓફનો સમાવેશ થાય છે, તે વડોદરામાં યોજાશે.
WPL 2026નું શેડ્યૂલ
1 ફેબ્રુઆરીએ લીગ સ્ટેજ સમાપ્ત થયા પછી, ૩ ફેબ્રુઆરીએ એલિમિનેટર રમાશે, જેમાં બીજા અને ત્રીજા ક્રમે રહેલી ટીમો એકબીજા સામે રમશે. ટેબલ ટોપર ૫ ફેબ્રુઆરીએ સીધા ફાઇનલમાં પહોંચશે. ત્યારબાદ 6 ફેબ્રુઆરીએ પુરુષોનો અંડર-૧૯ વર્લ્ડ કપ યોજાશે, જ્યારે પુરુષોનો T20 વર્લ્ડ કપ ૭ ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે.
WPL વિજેતાઓ
WPL ૨૦૨૬ એ મહિલા પ્રીમિયર લીગની ચોથી સીઝન છે. અત્યાર સુધી, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ૨૦૨૫ અને ૨૦૨૩માં બે વાર જીતી ચૂકી છે, જ્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ૨૦૨૪માં જીતીને WPL ટ્રોફી જીતનાર એકમાત્ર ટીમ છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ ત્રણ વખત રનર-અપ રહી છે, જ્યારે ગુજરાત જાયન્ટ્સ અને યુપી વોરિયર્સ હજુ સુધી ફાઇનલમાં પહોંચી શક્યા નથી.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: નેટ સાયવર-બ્રન્ટ (3.5 કરોડ), હરમનપ્રીત કૌર (2.5 કરોડ), હેલી મેથ્યુઝ (1.75 કરોડ), અમનજોત કૌર (1 કરોડ), જી કમલિની (50 લાખ), એમેલિયા કેર (3 કરોડ), શબનમ ઈસ્માઈલ (60 લાખ), સંસ્કૃતિ ગુપ્તા (25 લાખ), સંસ્કાર ગુપ્તા (25 લાખ), રાહિલા ફિરદૌસ (10 લાખ), નિકોલા કૈરી (30 લાખ), પૂનમ ખેમનાર (10 લાખ), ત્રિવેણી વશિષ્ઠ (20 લાખ), નલ્લા રેડ્ડી (10 લાખ), સાયકા ઇશાક (30 લાખ), મિલી ઇલિંગવર્થ (10 લાખ)
દિલ્હી કેપિટલ્સ: જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (2.2 કરોડ), શફાલી વર્મા (2.2 કરોડ), એનાબેલ સધરલેન્ડ (2.2 કરોડ), મેરિઝાન કેપ (2.2 કરોડ), નિકી પ્રસાદ (50 લાખ), લૌરા વોલ્વાર્ડ (1.1 કરોડ), ચિનેલ હેનરી (1.3 કરોડ), શ્રી ચરાણી (1.3 કરોડ), સ્નેહ રાણા (50 લાખ), લિઝેલ લી (30 લાખ), દિયા યાદવ (10 લાખ), તાનિયા ભાટિયા (30 લાખ), મમતા માડીવાલા (10 લાખ), નંદની શર્મા (20 લાખ), લ્યુસી હેમિલ્ટન (10 લાખ), મિન્નૂ મણિ (40 લાખ)
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: સ્મૃતિ મંધાના (3.5 કરોડ), રિચા ઘોષ (2.75 કરોડ), એલિસ પેરી (2 કરોડ), શ્રેયંકા પાટીલ (60 લાખ), જ્યોર્જિયા વોલ (60 લાખ), નાદીન ડી ક્લાર્ક (65 લાખ), રાધા યાદવ (65 લાખ), લોરેન બેલસ (39 લાખ), લૉરેન બેલ (30 લાખ), લૉરેન બેલ (60 લાખ). રાવત (RTM 20 લાખ), અરુંધતી રેડ્ડી (75 લાખ), પૂજા વસ્ત્રાકર (85 લાખ), ગ્રેસ હેરિસ (75 લાખ), ગૌતમી નાઈક (10 લાખ), પ્રથમોષા કુમાર (10 લાખ), ડી હેમલતા (30 લાખ)
ગુજરાત જાયન્ટ્સ: એશલે ગાર્ડનર (3.5 કરોડ), બેથ મૂની (2.5 કરોડ), સોફી ડિવાઇન (2 કરોડ), રેણુકા સિંહ (60 લાખ), ભારતી ફુલમાલી (70 લાખ), ટાઇટસ સાધુ (30 લાખ), કાશવી ગૌતમ (65 લાખ), કનિકા આહુજા (30 લાખ), તનુજા કંવર (45 લાખ), જ્યોર્જિયા વેરહામ (1 કરોડ), અનુષ્કા કુમાર (5 લાખ), હેપ્પી કુમાર (5 લાખ), ગર્લ કુમાર (5 લાખ), ગર્લ કુમાર (40 લાખ). યાસ્તિકા ભાટિયા (50 લાખ), શિવાની સિંહ (10 લાખ), ડેની વ્યાટ-હોજ (50 લાખ), રાજેશ્વરી ગાયકવાડ (40 લાખ), આયુષી સોની (30 લાખ)
યુપી વોરિયર્સઃ શ્વેતા સેહરાવત (50 લાખ), દીપ્તિ શર્મા (3.2 કરોડ), સોફી એક્લેસ્ટોન (85 લાખ), મેગ લેનિંગ (1.9 કરોડ), ફોબી લિચફિલ્ડ (1.2 કરોડ), કિરણ નવગીરે (60 લાખ), હરલીન દેઓલ (50 લાખ), ક્રાંતિ ગૌડ (50 લાખ), આશા શોભના (11 લાખ). કરોડ), ડિઆન્દ્રા ડોટિન (80 લાખ), શિખા પાંડે (2.4 કરોડ), શિપ્રા ગિરી (10 લાખ), સિમરન શેખ (10 લાખ), તારા નોરિસ (10 લાખ), ક્લો ટ્ર્યોન (30 લાખ), સુમન મીના (10 લાખ), જી ત્રિશા (10 લાખ), પ્રતિક રાવલ (50 લાખ)
નવી મુંબઈમાં યોજાનારી મેચો
9 જાન્યુઆરી: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ Vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર
10 જાન્યુઆરી: યુપી વોરિયર્સ Vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ
10 જાન્યુઆરી: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ Vs દિલ્હી કેપિટલ્સ
11 જાન્યુઆરી: દિલ્હી કેપિટલ્સ Vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ
12 જાન્યુઆરી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર Vs યુપી વોરિયર્સ
13 જાન્યુઆરી: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ Vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ
14 જાન્યુઆરી: યુપી વોરિયર્સ Vs દિલ્હી કેપિટલ્સ
15 જાન્યુઆરી: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ Vs યુપી વોરિયર્સ
16 જાન્યુઆરી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર Vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ
17 જાન્યુઆરી: યુપી વોરિયર્સ Vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ
17 જાન્યુઆરી: દિલ્હી કેપિટલ્સ Vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર
વડોદરામાં યોજાનારી મેચો
19 જાન્યુઆરી: ગુજરાત જાયન્ટ્સ Vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર
20 જાન્યુઆરી: દિલ્હી કેપિટલ્સ Vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ
22 જાન્યુઆરી: ગુજરાત જાયન્ટ્સ Vs યુપી વોરિયર્સ
24 જાન્યુઆરી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર Vs દિલ્હી કેપિટલ્સ
26 જાન્યુઆરી: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર Vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ
27 જાન્યુઆરી: ગુજરાત જાયન્ટ્સ Vs દિલ્હી કેપિટલ્સ
29 જાન્યુઆરી: યુપી વોરિયર્સ Vs ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર
30 જાન્યુઆરી: ગુજરાત જાયન્ટ્સ Vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ
01 ફેબ્રુઆરી: દિલ્હી કેપિટલ્સ Vs યુપી વોરિયર્સ