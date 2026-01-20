RCB એ ગુજરાત જાયન્ટ્સને 61 રનથી હરાવી પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવ્યું, GGની સતત ત્રીજી હાર
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 માં સતત પાંચમી જીત નોંધાવી.
વડોદરા: સોમવારે વડોદરાના કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ (GG) વચ્ચે મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 (WPL 2026) ની 12મી મેચ રમાઈ હતી. સયાલી સતઘરેની શાનદાર ત્રણ વિકેટ અને ગૌતમી નાઈકના મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શનને કારણે RCB એ ગુજરાત જાયન્ટ્સને 61 રનથી હરાવ્યું. આ સિઝનમાં RCB નો સતત પાંચમો વિજય હતો, જેનાથી પ્લેઓફમાં સ્થાન મળ્યું.
આ જીત સાથે, RCB એ WPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સતત છ જીતનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. આનાથી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની 2023 અને 2023-24માં પાંચ મેચોની અગાઉની શ્રેણી અને 2024-25માં RCB ની પોતાની શ્રેણીને પાછળ છોડી દીધી.
સાંજે, ગુજરાત જાયન્ટ્સના કેપ્ટન એશ્લે ગાર્ડનરે આરસીબીને પહેલા બેટિંગ કરવાનું કહ્યું, અને પાછલી મેચની જેમ, તેમની ઇનિંગ્સની શરૂઆત પણ નબળી રહી. મેચની પહેલી ઓવરમાં, ગ્રેસ હેરિસને રેણુકા સિંહ ઠાકુરે એક રન માટે આઉટ કરી, અને બીજી જ ઓવરમાં, જ્યોર્જિયા વોલને કાશ્વી ગૌતમે આઉટ કરી, જેના કારણે આરસીબી પર શરૂઆતમાં દબાણ આવ્યું. ગૌતમી નાઈક કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના સાથે જોડાઈ, અને બંનેએ પાવરપ્લેના અંત સુધી ટીમની ઇનિંગ્સને એકસાથે રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો.
માત્ર નવ રનમાં બે વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, આરસીબીએ પ્રથમ છ ઓવરમાં 39 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ મંધાના અને નાઈકે 45 બોલમાં 60 રનની ખૂબ જ જરૂરી ભાગીદારી નોંધાવી, જે દસમી ઓવરમાં ગાર્ડનર બોલિંગ કરવા આવ્યા ત્યારે તૂટી ગઈ અને મંધાનાને 23 બોલમાં 26 રન પર એલબીડબલ્યુ આઉટ કરી.
નાઈકે RCB ની ઇનિંગ્સને પકડી રાખી અને સ્થિરતા જાળવી રાખી, રિચા ઘોષ સાથે ચોથી વિકેટ માટે 69 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી, જ્યાં સુધી નાઈકે 42 બોલમાં તેની પ્રથમ WPL અડધી સદી પૂરી ન કરી. નાઈકે આખરે 55 બોલમાં 73 રન બનાવીને આઉટ થઈ. રિચાએ 20 બોલમાં 27 રન બનાવીને RCB ની પ્રભાવશાળી ઇનિંગ્સમાં ફાળો આપ્યો, અને રાધા યાદવ અને શ્રેયંકા પાટિલની કેટલીક ઝડપી ઇનિંગ્સને કારણે, RCB એ 20 ઓવરમાં 178 રન બનાવ્યા.
ત્યારબાદ RCB એ શરૂઆતથી જ મજબૂત આક્રમક આક્રમણ શરૂ કર્યું, 178 રનનો બચાવ કર્યો. સયાલી સતઘરેએ બીજી ઓવરમાં બે વિકેટ લઈને આ આક્રમકતાનો લાભ લીધો. સતઘરેની પ્રભાવશાળી સિદ્ધિ ત્યારે આવી જ્યારે તેણીએ બંને ખેલાડીઓ, બેથ મૂની (3 રન) અને સોફી ડિવાઇન (0 રન) ને આઉટ કરી. આગામી ઓવરમાં, લોરેન બેલે RCB ના આક્રમણમાં જોડાઈ અને તેની બીજી ઓવરના ત્રીજા બોલ પર કનિકા આહુજાને આઉટ કરી, જેના કારણે ગુજરાત ત્રણ ઓવર પછી 3 વિકેટે 5 રન પર અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં આવી ગયું.
અનુષ્કા શર્મા અને ગાર્ડનરે સારી બેટિંગ કરીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, ચોથી વિકેટ માટે 25 બોલમાં 29 રનની તેમની ભાગીદારી લાંબો સમય ટકી ન હતી, કારણ કે નાદીન ડી ક્લાર્કની શાનદાર બોલિંગે અનુષ્કાને આઉટ કરી હતી, જેણે 20 બોલમાં 18 રન બનાવ્યા હતા. આરસીબીએ તેમની બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ દ્વારા સતત દબાણ જાળવી રાખ્યું હોવાથી ગુજરાતની વિકેટો પડતી રહી.
જોકે ગાર્ડનર લાંબી શરૂઆતથી સ્વસ્થ થઈ અને આખરે 39 બોલમાં તેની અડધી સદી પૂર્ણ કરી, પરંતુ બીજી બાજુથી કોઈ ટેકો ન મળતા તે 43 બોલમાં ફક્ત 54 રન જ બનાવી શકી.
અંતમાં, ગુજરાત જાયન્ટ્સ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે ફક્ત 117 રન જ બનાવી શક્યું. બોલરોમાં સતઘરે શ્રેષ્ઠ બોલર રહ્યા, તેમણે 21 રનમાં 3 વિકેટ લીધી, જે ટીમના મજબૂત પ્રદર્શનને ઉજાગર કરે છે, જ્યારે નાદીન ડી ક્લાર્કે પણ 21 રનમાં 2 વિકેટ લીધી.
