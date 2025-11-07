WPL 2026: ગુજરાતે એશ્લે ગાર્ડનર અને બેથ મૂનીને રિટેન કર્યા, જુઓ 5 ટીમો દ્વારા રિટેન અને રિલીઝ ખેલાડીઓની યાદી
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 ની હરાજી પહેલા, પાંચેય ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમની જાળવી રાખેલી ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી છે.
Published : November 7, 2025 at 1:28 PM IST
હૈદરાબાદ: મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 માટે રિટેન કરાયેલી ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. તેમાં તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માં બેટ અને બોલ બંનેથી ધમાલ મચાવનાર ઘણી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. WPL માટે તેમને રિટેન કરીને, ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને પુરસ્કાર આપ્યો છે. તો, આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ કઈ ખેલાડીઓને રિટેન કરી છે.
WPL ની 2026 આવૃત્તિ માટે મેગા હરાજી 27 નવેમ્બરના રોજ થશે. આ પહેલા, પાંચેય ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમની રિટેન કરેલી યાદી જાહેર કરી છે અને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેમણે કયા ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા છે. દરેક ફ્રેન્ચાઇઝીને વધુમાં વધુ પાંચ ખેલાડીઓને રિટેન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જે તેમણે કરી છે. આમાં ત્રણ ભારતીય અને બે વિદેશી ક્રિકેટરોનો સમાવેશ થશે.
5 ટીમો દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવેલા ખેલાડીઓની યાદી
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)
- સ્મૃતિ મંધાના (3.5 કરોડ રુપિયા)
- રિચા ઘોષ (2.75 કરોડ રુપિયા)
- એલિસ પેરી (2 કરોડ રુપિયા)
- શ્રેયંકા પાટિલ (60 લાખ રુપિયા)
રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ: ડેની વ્યાટ, સબિનેની મેઘના, ચાર્લી ડીન, જ્યોર્જિયા વેરહેમ, હીથર ગ્રેહામ, જોશિતા વીજે, કનિકા આહુજા, કિમ ગાર્થ, પ્રેમા રાવત, રાઘવી બિષ્ટ, સ્નેહા રાણા, નુઝહત પરવીન, એકતા બિષ્ટ, જાગ્રવી સિંહ, રેણુકા પવાર.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI):
- નેટ સાયવર બ્રન્ટ (3.5 કરોડ રુપિયા)
- હરમનપ્રીત કૌર (2.5 કરોડ રુપિયા)
- હેલી મેથ્યુસ (1.75 કરોડ રુપિયા)
- અમનજ્યોત કૌર (1 કરોડ રુપિયા)
- જી. કમલિની (50 લાખ રુપિયા)
રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ: એમેલિયા કેર, ક્લો ટ્રાયોન, નદીન ડી ક્લાર્ક, અક્ષિતા મહેશ્વરી, અમનદીપ કૌર, જીંતિમણી કલિતા, કીર્તન બાલકૃષ્ણન, સજીવન સંજના, સંસ્કૃતિ ગુપ્તા, યાસ્તિકા ભાટિયા, પારુણિકા સિસોદિયા, સાયકા ઈશાક, શબનીમ ઈસ્માઈલ.
દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC):
- જેમીમા રોડ્રિગ્સ (2.2 કરોડ રુપિયા)
- શેફાલી વર્મા (2.2 કરોડ રુપિયા)
- એનાબેલ સધરલેન્ડ (2.2કરોડ રુપિયા)
- મારીઝન કાપ (2.2 કરોડ રુપિયા)
- નિક્કી પ્રસાદ (50 લાખ રુપિયા)
રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ: મેગ લેનિંગ, સ્નેહા દીપ્તિ, એલિસ કેપ્સી, અરુંધતિ રેડ્ડી, જેસ જોનાસન, મિન્નુ મણિ, એન ચરાણી, શિખા પાંડે, નંદિની કશ્યપ, સારાહ બ્રાઇસ, તાનિયા ભાટિયા, રાધા યાદવ, તિતાસ સાધુ.
ગુજરાત જાયન્ટ્સ (GT):
- એશ્લે ગાર્ડનર (3.5 કરોડ રુપિયા)
- બેથ મૂની (2.5 કરોડ રુપિયા)
રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ: ભારતી ફુલમાલી, લૌરા વોલ્વાર્ડ, ફોબી લિચફિલ્ડ, સિમરન શેખ, ડેનિયલ ગિબ્સન, દયાલન હેમલથા, દયાન્દ્રા ડોટિન, હરલીન દેઓલ, સયાલી સતઘરે, તનુજા કંવર, કાશવી ગૌતમ, મન્નત કશ્યપ, શાબ કશ્યપ, મેઘના, શાબ પ્રકાશ.
યુપી વોરિયર્સ (UPW):
- શ્વેતા સેહરાવત (રૂ. 50 લાખ રુપિયા)
રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ: આરુષિ ગોયલ, જ્યોર્જિયા વોલ, કિરણ નવગીરે, વૃંદા દિનેશ, ચિનેલ હેનરી, દીપ્તિ શર્મા, ગ્રેસ હેરિસ, ક્રાંતિ ગૌડ, પૂનમ ખેમનાર, સોફી એક્લેસ્ટોન, તાહલિયા મેકગ્રા, ઉમા છેત્રી, અલાના કિંગ, અંજલિ સરવાણી, રાજેશ્વરી સવાની ઠાકુર.
બાકીની રકમ અને ટીમોની RTM ઉપલબ્ધતા
- રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર - 6.15 કરોડ (1 RTM)
- મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ - 5.75 કરોડ (0 RTM)
- દિલ્હી કેપિટલ્સ - 5.7 કરોડ (0 RTM)
- ગુજરાત જાયન્ટ્સ - 9 કરોડ (3 RTM)
- યુપી વોરિયર્સ - 14.5 કરોડ (4 RTM)
RTM શું છે?
જ્યારે કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝી કોઈ ખેલાડીને હરાજી માટે રિલીઝ કરે છે, ત્યારે બીજી ટીમો તેના માટે બોલી લગાવે છે. બોલી લગાવ્યા પછી, જો ભૂતપૂર્વ ફ્રેન્ચાઇઝ ખેલાડીને પાછો લાવવા માંગે છે, તો તે RTM નો ઉપયોગ કરી શકે છે, પરંતુ બોલીની રકમ ચૂકવવી પડશે.
ઉદાહરણ: દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ RCB દ્વારા હરાજીમાં રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીને ₹10 કરોડમાં ખરીદે છે. જો RCB તે ખેલાડીને પાછો લાવવા માંગે છે, તો તેઓ RTM (વેચાણનો અધિકાર) નો ઉપયોગ કરીને ખેલાડીની બોલીની રકમ, જે ₹10 કરોડ છે, ચૂકવીને તેને ટીમમાં પાછો લાવી શકે છે.
