WPL 2026: આજે ગુજરાત જાયન્ટ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે ટક્કર
WPL 2026માં આજે સ્મૃતિ મંધાનાની રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરુ એશ્લે ગાર્ડનરની ગુજરાત જાયન્ટ્સનો સામનો કરશે.
Published : January 16, 2026 at 6:05 PM IST
RCB W vs GG W: WPL 2026માં આજે ગુજરાત જાયન્ટ્સનો મુકાબલો બેંગલુરુની ટીમ સામે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે થશે. RCB આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી જીત વિનાની એકમાત્ર ટીમ છે, તેણે તેની બે મેચમાંથી બે જીતી છે, જેમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને UP વોરિયર્સને હરાવી છે. તેની જીતનો સિલસિલો ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરતા, સ્મૃતિ મંધાનાની ટીમ હવે એશ્લે ગાર્ડનરની ગુજરાત જાયન્ટ્સનો સામનો કરશે, જે MI સામે હારી ગઈ હતી, જ્યારે UP વોરિયર્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે તેની પ્રથમ બે મેચ જીતી હતી.
બંને ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
મહિલા પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં, બેંગલુરુ અને ગુજરાત એકબીજા સામે છ મેચ રમી ચૂક્યા છે, જેમાં બંને ટીમોએ ત્રણ-ત્રણ મેચ જીતી છે. DYPL સ્ટેડિયમ પર રમાયેલી પાંચ મેચમાંથી RCB ત્રણ જીતી છે અને બે હારી છે. બીજી તરફ, ગુજરાતે આ સ્થળે રમાયેલી છ મેચમાંથી બે જીતી છે અને ચાર હારી છે.
𝔼𝕏ℙ𝕃𝕆𝕊𝕀𝕍𝔼 forces collide 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 16, 2026
Gujarat Giants' big hitters face TATA WPL 2026’s only unbeaten side, Royal Challengers Bengaluru! 🔥👊
Will @RCBTweets make a hat-trick of wins this season as they take on @Giant_Cricket? #TATAWPL 👉 #RCBvGG | FRI, 16th JAN, 6:30 PM pic.twitter.com/ulBNyEzjTu
મેચ ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી
બેંગલુરુ અને ગુજરાત વચ્ચેની મેચ 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને કેપ્ટન સાંજે 7 વાગ્યે ટોસ માટે આવશે. ક્રિકેટ ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર આ મેચનો આનંદ માણી શકે છે. આ મેચ JioHotstar પર ઓનલાઈન પણ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.
બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ 11:
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: ગ્રેસ હેરિસ, સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), ડી હેમલતા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), ગૌતમી નાઈક, રાધા યાદવ, નાદિન ડી ક્લાર્ક, અરુંધતી રેડ્ડી, શ્રેયંકા પાટિલ, લિન્સે સ્મિથ, લોરેન બેલ
ગુજરાત જાયન્ટ્સ: બેથ મૂની (વિકેટકીપર), સોફી ડેવાઇન, આયુષી સોની, એશ્લે ગાર્ડનર (કેપ્ટન), જ્યોર્જિયા વેરહેમ, ભારતી ફૂલમાલી, કાશવી ગૌતમ, કનિકા આહુજા, તનુજા કંવર, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ, રેણુકા સિંહ.
