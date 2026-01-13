WPL 2026 માં RCB પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર પહોચ્યું, ગુજરાત જાયન્ટ્સ બીજા સ્થાને
RCB એ અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમી છે, બંનેમાં જીત મેળવી છે.
Published : January 13, 2026 at 1:40 PM IST
WPL 2026 Points Table: સોમવારે (12 જાન્યુઆરી) WPL 2026 ની પોતાની બીજી મેચમાં, RCB એ UP વોરિયર્સને 9 વિકેટથી હરાવ્યું. અગાઉ, તેઓએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને 3 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. RCB ના બોલરો અને બેટ્સમેનોએ UP સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા, UP ફક્ત 143 રનમાં જ સમેટાઈ ગયું. ત્યારબાદ RCB એ સ્મૃતિ મંધાના અને ગ્રેસ હેરિસની મજબૂત બેટિંગને કારણે સરળતાથી લક્ષ્યનો પીછો કર્યો. આ જીતે RCB ને WPL પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચાડ્યું છે.
RCB પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. તેઓએ અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે, બંનેમાં જીત મેળવી છે. ચાર પોઈન્ટ સાથે, તેમનો નેટ રન રેટ +1.964 છે. મંધાનાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, RCB અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે, અને તેમના મોટાભાગના ખેલાડીઓ ફોર્મમાં છે. જ્યારે નાદીન ડી ક્લાર્કે મુંબઈ સામે ટીમને વિજય અપાવ્યો હતો, ત્યારે ગ્રેસ હેરિસે UP સામે શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી.
RCB storm to the top of the WPL 2026 points table after a dominant 9-wicket victory. ❤️🔝#WPL2026 #RCB #Sportskeeda pic.twitter.com/j5Mxo5Du6i— Sportskeeda (@Sportskeeda) January 12, 2026
ગુજરાત જાયન્ટ્સ બીજા સ્થાને
ગુજરાત જાયન્ટ્સે WPL 2026 માં અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે અને બંનેમાં જીત મેળવી છે. તેમના ચાર પોઈન્ટ અને નેટ રન રેટ 0.350 છે. જોકે, તેમનો નેટ રન રેટ RCB કરતા થોડો ઓછો છે, જેના કારણે તેઓ હાલમાં બીજા સ્થાને છે.
2nd win on the trot for #RCB! 🤩🚨— Star Sports (@StarSportsIndia) January 12, 2026
They register their biggest win in the TATA WPL with 47 balls to spare! 😮💨💪⚡ #TATAWPL | #MIvGG 👉 TUE, 13 JAN, 6:30 PM pic.twitter.com/puZo4GwCjm
હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે RCB સામેની તેમની પહેલી મેચ ત્રણ વિકેટથી હારી ગઈ હતી. ત્યારબાદ તેઓએ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 50 રનથી જીત મેળવી હતી. બે પોઈન્ટ સાથે, તેમનો નેટ રન રેટ 1.175 છે, અને તેઓ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને છે.
બીજી બાજુ, યુપી વોરિયર્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સે અત્યાર સુધી ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું છે. બંને ટીમોએ બે-બે મેચ રમી છે અને હજુ સુધી એક પણ મેચ જીતી નથી. દિલ્હી ચોથા સ્થાને છે, જ્યારે યુપી પાંચમા સ્થાને છે.
આ પણ વાંચો: