ETV Bharat / sports

WPL 2026: નેટ સાયવર-બ્રન્ટે રચ્યો ઇતિહાસ, WPLમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બની

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાયેલી 16મી મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી.

નેટ સાયવર-બ્રન્ટ
નેટ સાયવર-બ્રન્ટ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ખેલાડી નેટ સાયવર બ્રન્ટે મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL 2026) માં પ્રથમ સદી ફટકારીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. તેણીએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાયેલી મહિલા પ્રીમિયર લીગની 16મી મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી.

વડોદરાના કોટમ્બી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડની નેટ સાયવર બ્રન્ટે સૌપ્રથમ 32 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ તેણીએ મુંબઈની ઇનિંગ્સની 19મી ઓવરમાં 57 બોલમાં પોતાની ત્રણ આંકડાની સદી પૂરી કરી. આ સાથે, તે ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોરર બની ગઈ.

તેણીએ પોતાની ઇનિંગમાં 16 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. તમને જણાવી દઈએ કે, WPLના ઇતિહાસમાં, નેટ સાયવર બ્રન્ટ સિવાય અન્ય કોઈ ખેલાડીએ ક્યારેય સદી ફટકારી નથી. આ સિઝનની શરૂઆતમાં, સોફી ડિવાઇન 95 અને સ્મૃતિ મંધાના 96 રન બનાવીને આઉટ થઈ હતી. પરંતુ સાયવર બ્રન્ટ આમાંથી બહાર આવી. તેણીએ WPLના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર પણ બનાવ્યો, જેણે ડેવાઇન અને જ્યોર્જિયા વોલના સંયુક્ત રીતે 99 રનના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો.

WPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર

  • નેટ સાયવર બ્રન્ટ (MI) 100 રન, વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, 2026
  • જ્યોર્જિયા વોલ (UPW) 99 રન, વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, 2025
  • સોફી ડિવાઇન (RCB) 99 રન, વિરુદ્ધ ગુજરાત જાયન્ટ્સ, 2026
  • સ્મૃતિ મંધાના (RCB) 96 રન, વિરુદ્ધ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, 2026
  • હરમનપ્રીત કૌર (MI) 95 રન, વિરુદ્ધ ગુજરાત જાયન્ટ્સ, 2024

RCB vs MI મેચનું પરિણામ

આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે RCB ને 15 રનથી હરાવ્યું. આના પરિણામે બેંગલુરુનો સતત બીજો પરાજય થયો. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 199 રન બનાવ્યા, જેમાં નેટ સાયવર બ્રન્ટે સદી ફટકારી. બ્રન્ટે તેની ઇનિંગ્સમાં ફક્ત ચોગ્ગા ફટકારીને 70 રન બનાવ્યા. હેલી મેથ્યુઝે પણ અડધી સદી ફટકારી. તેણીએ 39 બોલમાં 56 રન બનાવ્યા, જેમાં નવ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. RCB માટે લોરેન બેલે બે વિકેટ લીધી.

WPL 2026 માં સતત પાંચ મેચ જીતીને પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય કરનાર RCB આ મેચમાં પણ નિષ્ફળ ગયું. પાછલી મેચમાં તેઓ દિલ્હી સામે હારી ગયા હતા. મુંબઈ દ્વારા આપવામાં આવેલા 200 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, બેંગ્લોરે માત્ર 35 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. રિચા ઘોષે એકલા હાથે ટીમ માટે લડત આપી. તેણીએ 50 બોલમાં 90 રન બનાવ્યા અને બેંગ્લોરને હારથી બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યો.

તેણીએ તેની શાનદાર ઇનિંગ્સમાં 10 ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણીની વિકેટ પડતાની સાથે જ અન્ય બેટ્સમેન પણ ઝડપથી આઉટ થઈ ગયા. અંતે, RCB 15 રનથી મેચ હારી ગયું. આ જીત સાથે, મુંબઈએ પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી અને પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું. હાલમાં, ચાર ટીમો બાકીના બે પ્લેઓફ સ્થાનો માટે સ્પર્ધા કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. RCB એ ગુજરાત જાયન્ટ્સને 61 રનથી હરાવી પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવ્યું, GGની સતત ત્રીજી હાર
  2. દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે સ્મૃતિ મંધાના સદી ચૂકી, પરંતુ તોડ્યો હરમનપ્રીત કૌરનો રેકોર્ડ

TAGGED:

WPL 2026
NAT SCIVER BRUNT
NAT SCIVER BRUNT CENTURY
FIRST CENTURY IN WPL
WPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.