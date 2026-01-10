ETV Bharat / sports

WPL 2026 ના પહેલા રોમાંચક મેચમાં RCB એ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 3 વિકેટથી હરાવ્યું, છેલ્લા બોલે થયો કારમો પરાજય

મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026ની શરૂઆતની મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો છેલ્લા બોલે પરાજય થયો.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે મેચ
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે મેચ
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 8:02 AM IST

મુંબઈ: મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL 2026)ની ચોથા સંસ્કરણનો શુક્રવારથી પ્રારંભ થઈ ગયો છે. પ્રથમ મેચમાં, હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો સામનો મુંબઈના ડૉ. ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે થયો. RCBએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

પ્રથમ બેટિંગ કરતા, મુંબઈએ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 154 રન બનાવ્યા, જેનાથી RCBને 155 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, RCB એ 65 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ શાનદાર વાપસી કરી અને છેલ્લા બોલ પર ચોગ્ગો મારીને મેચ જીતી લીધી.

નાદિન ડી ક્લર્કે હારેલી બાજી પલટી

આરસીબી માટે નાદિન ડી ક્લર્કે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી, જેમાં 44 બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા સાથે મેચવિનિંગ 63 રન બનાવ્યા. અંતિમ ઓવરમાં જીત માટે 18 રનની જરૂર હતી, ત્યારે આરસીબીના ખેલાડી ડી ક્લાર્કે છેલ્લા ચાર બોલમાં 6, 4, 6, 4 રન ફટકારીને જીત પાક્કી કરી દીધી.

ડી ક્લર્ક ઉપરાંત, કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ 13 બોલમાં 18 રન, ગ્રેસ હેરિસે 12 બોલમાં 25 રન, હેમલતાએ 12 બોલમાં 7 રન, રિચાએ 6 બોલમાં 6 રન, રાધાએ 1 રન અને અરુંધતી રેડ્ડીએ 25 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા.

અગાઉ, બેટિંગ કરતી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની શરૂઆત ધીમી રહી. ટીમે પાંચમી ઓવરમાં પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી. અમેલિયા કેર 15 બોલમાં માત્ર 4 રન જ બનાવી શકી. બેલે તેને આઉટ કરી. બ્રન્ટે 3 બોલમાં 4 રન બનાવ્યા. કમલિની 32 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ, અને શ્રેયંકાએ તેને ક્લીન બોલ્ડ કરી. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 17 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા. સજનાએ 25 બોલમાં 45 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. નિકોલા કેરી 29 બોલમાં 40 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ.

આ મેચ માટે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમમાં હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જી. કમલિની, નેટ સાયવર-બ્રન્ટ, અમેલિયા કેર, અમનજોત કૌર, નિકોલા કેરી, પૂનમ ખેમનાર, શબનીમ ઈસ્માઈલ, સંસ્કૃતિ, એસ. સજના અને સૈકા ઈશાકનો સમાવેશ થાય છે.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમમાં સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), ગ્રેસ હેરિસ, ડી. હેમલાથા, રિચા ઘોષ, રાધા યાદવ, નાદિન ડી ક્લર્ક, અરુંધતી રેડ્ડી, શ્રેયંકા પાટિલ, પ્રેમા રાવત, લિન્સી સ્મિથ અને લોરેન બેલનો સમાવેશ થાય છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ બે વખત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે, જ્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર એક વખત WPL જીતી ચૂકી છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આ સિઝનમાં પોતાનું ટાઇટલ બચાવવાનું લક્ષ્ય રાખી રહી છે.

RCB માટે ચાર વિદેશી ખેલાડીઓનું ડેબ્યૂ

આ મેચમાં સ્મૃતિ મંધાનાની ટીમ તરફથી રમી રહેલા ચાર વિદેશી ખેલાડીઓએ RCB માટે ડેબ્યૂ કર્યું છે. આ મેચમાં લોરેન બેલ, ગ્રેસ હેરિસ, લિન્સી સ્મિથ અને નાદિન ડી ક્લર્કનો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, હેલી મેથ્યુઝ ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમી રહી નથી, જેના કારણે તે ટીમનો ભાગ રહી શકી નથી.

મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મિસ યુનિવર્સ 2021 હરનાઝ કૌર સંધુના પ્રેરણાદાયી ભાષણ પછી, અભિનેત્રી જેક્લીન ફર્નાન્ડીઝ સ્ટેજ પર આવી.

જેક્લીન ફર્નાન્ડીઝે "યાર ના મિલે" પર ડાન્સ કર્યો

બોલીવુડ સ્ટાર જેક્લીન ફર્નાન્ડીઝે ભારતીય ફિલ્મોના તેના કેટલાક ગીતો પર પરફોર્મ કર્યું. જેક્લીને તેની ડાન્સર્સની ટીમ સાથે સ્ટેજ પર આવી. તેણીએ બોલિવૂડ ફિલ્મ "કિક" ના પ્રખ્યાત ગીત "યાર ના મિલે" પર ડાન્સ કર્યો.

સંપાદકની પસંદ

