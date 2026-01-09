ETV Bharat / sports

WPL 2026નો આજથી આરંભ, હરમનપ્રીત કૌરની MI અને સ્મૃતિ મંધાનાની RCB વચ્ચે મુકાબલો

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ મહિલા ટીમ અને RCB મહિલા ટીમ વચ્ચેની આ મેચ મુંબઈના DY પાટિલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે.

WPL 2026
WPL 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 9, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
RCB vs MI: મહિલા પ્રીમિયર લીગની (WPL 2026) ચોથી સીઝન આજથી શરૂ થઈ રહી છે, અને ચાહકો માટે રાહ જોવાનો અંત આવ્યો છે. હવે, તેઓ દરરોજ WPL મેચ જોઈ શકશે. WPL 2026 ની પહેલી મેચ હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપવાળી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને સ્મૃતિ મંધાનાની કેપ્ટનશીપવાળી RCB ટીમ વચ્ચે થશે.

મેચ IST સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ મહિલા ટીમ અને RCB મહિલા ટીમ વચ્ચેની આ મેચ મુંબઈના DY પાટિલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. આ મેચ IST સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ ટોસના અડધા કલાક પહેલા થશે. ઓપનિંગ સેરેમની તે પહેલાં થઈ શકે છે, પરંતુ ઓપનિંગ સેરેમની અંગેની સત્તાવાર વિગતો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવા મળશે

મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026નું ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. વધુમાં, લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જિયો હોટસ્ટાર એપ પર ઉપલબ્ધ થશે. ક્રિકેટ ચાહકોએ તેમના ફોન પર જિયો હોટસ્ટાર એપ ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ તેમને મેચ જોવા માટે ફક્ત ડેટાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે, અન્ય કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં. ચાહકો જિયો હોટસ્ટાર એપ પર WPL મેચનો મફતમાં આનંદ માણી શકે છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 2 વાર ચેમ્પિયન

WPL અત્યાર સુધી ત્રણ સીઝન માટે યોજાઈ છે, જેમાં હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે બે વાર જીત મેળવી છે. સ્મૃતિ મંધાનાની કેપ્ટનશીપમાં RCB એક વાર જીતી હતી. દિલ્હી કેપિટલ્સે ત્રણેય સીઝનની ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું, પરંતુ દરેક વખતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ વખતે, કુલ છ ટીમો WPLમાં ભાગ લેશે.

ઓપનીંગ સેરેમનીમાં આ કલાકારો ધુમ મચાવશે

મેચ પહેલા દર્શકો માટે મનોરંજન કાર્યક્રમ સાંજે 6:45 વાગ્યે શરૂ થશે. પ્રખ્યાત ગાયક હની સિંહ અને અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ WPL 2026 ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં પરફોર્મ કરશે, જ્યારે મિસ યુનિવર્સ 2021 અને અભિનેત્રી હરનાઝ કૌર સંધુ પણ મેચ પહેલા સ્ટેજ પર જોવા મળશે.

