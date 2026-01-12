ETV Bharat / sports

WPL 2026: ગુજરાત જાયન્ટ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને રોમાંચક મેચમાં 4 રનથી હરાવ્યું, સોફી ડિવાઇનને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ

WPL ના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ગુજરાતે સિઝનની પહેલી બે મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે સિઝનની પહેલી બે મેચ હારી છે.

ગુજરાત જાયન્ટ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને રોમાંચક મેચમાં હરાવ્યું
ગુજરાત જાયન્ટ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને રોમાંચક મેચમાં હરાવ્યું (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
WPL 2026: ગુજરાત જાયન્ટ્સે રવિવાર, 11 જાન્યુઆરીના રોજ નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026ની ચોથી મેચમાં ત્રણ વખતની ફાઇનલિસ્ટ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 4 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો. ઓલરાઉન્ડર પ્રદર્શન કરનારી સોફી ડિવાઇનને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ડિવાઇને પહેલા 42 બોલમાં શાનદાર 95 રન ફટકાર્યા હતા, જેનાથી ગુજરાતનો સ્કોર 209 રન સુધી પહોંચ્યો હતો

દિલ્હી કેપિટલ્સની નંદની શર્માની હેટ્રિક

આ મેચમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સની નંદની શર્માએ તેની પહેલી 5 વિકેટ લીધી, જેમાં તેણે ઇનિંગના છેલ્લા ત્રણ બોલમાં હેટ્રિક લીધી. આ સાથે, તે WPLમાં હેટ્રિક લેનારી ચોથી બોલર બની ગઈ. અગાઉ, આ સિદ્ધિ ઇસી વોંગ, દીપ્તિ શર્મા અને ગ્રેસ હેરિસ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ છે. વધુમાં, ચંદીગઢની 24 વર્ષીય બોલર WPL ઇતિહાસમાં હેટ્રિક લેનારી પ્રથમ અનકેપ્ડ બોલર બની.

અંતિમ ઓવરમાં 7 રનની જરુર હતી

લિઝેલ લી 54 બોલમાં 85 અને લૌરા વોલ્વાર્ડ 38 બોલમાં 77 ની શાનદાર ઈનિંગ્સ નિરર્થક ગઈ કારણ કે દિલ્હી કેપિટલ્સે સિઝનમાં સતત બીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. દિલ્હી કેપિટલ્સને અંતિમ ઓવરમાં સાત રનની જરુર હતી પરંતુ જેમીમાહ રોડ્રિગ્સની ટીમ 20 ઓવરમાં ફક્ત 205/5 નો સ્કોર કરી શકી. WPL ના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ગુજરાતે સિઝનની પહેલી બે મેચ જીતી છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સે સિઝનની પહેલી બે મેચ હારી છે.

પોઈન્ટ ટેબલમાં ગુજરાત જાયન્ટ્સ ટોપ પર

પોઈન્ટ ટેબલની વાત કરીએ તો, ગુજરાત જાયન્ટ્સ બે મેચમાં ચાર પોઈન્ટ સાથે ટોચના સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ગુજરાતની જીતથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયું છે, જેના કારણે હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની મુંબઈ બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. મુંબઈએ પોતાની સીઝનની શરૂઆત RCB સામે ગુમાવી હતી, પરંતુ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની બીજી મેચમાં જીત મેળવીને પોતાનું ખાતું ખોલવામાં સફળ રહી હતી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પાસે હાલમાં બે પોઈન્ટ છે.

