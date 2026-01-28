WPL 2026: ગુજરાત જાયન્ટ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવી ચોથી જીત મેળવી, પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા ક્રમે પહોચ્યું
એક રોમાંચક મેચમાં, ગુજરાત જાયન્ટ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને 3 રને હરાવ્યું.
Published : January 28, 2026 at 2:48 PM IST
WPL 2026: મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026 ની 17મી મેચમાં, ગુજરાત જાયન્ટ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સ ને રોમાંચક મુકાબલામાં 3 રનથી હરાવ્યું. ગુજરાત જાયન્ટ્સે આપેલા 175 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, દિલ્હી 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 171 રન જ બનાવી શક્યું. દિલ્હી માટે નિક્કી પ્રસાદે 47 રન બનાવ્યા, જ્યારે સ્નેહ રાણાએ 29 રનનું યોગદાન આપ્યું. દિલ્હીને છેલ્લી ઓવરમાં જીતવા માટે 9 રનની જરૂર હતી, પરંતુ સોફી ડિવાઇનની ઉત્તમ બોલિંગે ગુજરાતને યાદગાર વિજય અપાવ્યો.
175 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી દિલ્હી કેપિટલ્સની શરૂઆત ખરાબ રહી. શેફાલી વર્મા 10 બોલમાં 14 રન બનાવીને આઉટ થઈ. લિઝેલ લી 20 બોલમાં માત્ર 11 રન બનાવીને આઉટ થઈ. લૌરા વોલ્વાર્ડ અને જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ પણ બેટિંગમાં ખાસ અસર કરવામાં નિષ્ફળ રહી. મેરિઝાન કાપ્પ કોઈ રન બનાવ્યા વિના પરત ફરી, જ્યારે ચિનેલ હેનરી માત્ર 9 રન બનાવી શકી.
SHE HAS DONE IT AGAIN 😮🔥#SophieDevine comes in clutch with a performance for the ages.#TATAWPL | #RCBvsUPW 👉 THU, 29th JAN, 6.30 PM pic.twitter.com/tKx0xMTLjE— Star Sports (@StarSportsIndia) January 27, 2026
દિલ્હી 14.3 ઓવરમાં 100 રનમાં છ વિકેટ ગુમાવી દીધા બાદ મુશ્કેલીમાં મુકાયું હતું. નિક્કી અને સ્નેહે સાતમી વિકેટ માટે 70 રન ઉમેર્યા. સ્નેહે 15 બોલમાં 29 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. આ દરમિયાન નિક્કીએ 24 બોલમાં 47 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે અંતિમ ઓવરમાં ટીમને વિજય અપાવી શકી નહીં.
દિલ્હીને અંતિમ ઓવરમાં જીતવા માટે નવ રનની જરૂર હતી. ગુજરાતે બોલ સોફી ડિવાઈનને સોંપ્યો. સોફી કેપ્ટનના વિશ્વાસ પર ખરા ઉતરી. નિક્કી અને સ્નેહે પહેલા ત્રણ બોલમાં માત્ર ચાર રન જ બનાવી શક્યા. ત્યારબાદ, સોફીએ બીજા બોલ પર સ્નેહને આઉટ કરી. પાંચમા બોલ પર એક જ રન આવ્યો. મેચના છેલ્લા બોલ પર દિલ્હીને જીતવા માટે ચાર રનની જરૂર હતી, અને નિક્કી સ્ટ્રાઈક પર હતી. જોકે, નિક્કીએ બોલ સીધો ફિલ્ડરના હાથમાં ફટકાર્યો, અને ગુજરાતે રોમાંચક મેચ ૩ રનથી જીતી લીધી.
ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ગુજરાત જાયન્ટ્સની શરૂઆત સારી નહોતી. સોફી ડિવાઇન 10 બોલમાં 13 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. જોકે, બેથ મૂની અને અનુષ્કા શર્માએ ત્યારબાદ જવાબદારી સંભાળી અને બીજી વિકેટ માટે અડધી સદીની ભાગીદારી નોંધાવી. અનુષ્કાએ આક્રમક બેટિંગ કરતા 25 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા. બેથ મૂનીએ 46 બોલમાં 58 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. ટીમ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 174 રન જ બનાવી શકી. શ્રી ચારણીએ 4 ઓવરમાં 31 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી.
હાલમાં, RCB 10 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં આગળ છે. ગુજરાત 8 પોઈન્ટ સાથે બીજા ક્રમે છે, જ્યારે મુંબઈ અને દિલ્હીના 6-6 પોઈન્ટ છે. ઉત્તર પ્રદેશ 4 પોઈન્ટ સાથે તળિયે છે પરંતુ તેના બે મેચ બાકી છે.
