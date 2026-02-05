ETV Bharat / sports

WPL 2026 FINAL: દિલ્હી કેપિટલ્સની શાનદાર શરુઆત, 15 ઓવરમાં સ્કોર 140/2

દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની અંતિમ મેચમાં, RCB ટીમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

સ્મૃતિ મંધાના અને જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ
સ્મૃતિ મંધાના અને જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 8:51 PM IST

1 Min Read
WPL 2026 FINAL: મહિલા પ્રીમિયર લીગ તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. હંમેશની જેમ, દિલ્હી કેપિટલ્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો સામનો કરીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. રોમાંચક મુકાબલામાં, RCB એ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. દિલ્હી તેની શરૂઆતની સીઝન પછી સતત ચોથી વખત ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે, પરંતુ ત્રણ વખત ટાઇટલથી ચૂકી ગયું છે. હવે જોવાનું એ છે કે દિલ્હી આ વખતે ફાઇનલના શાપને સમાપ્ત કરી શકશે કે નહીં. દરમિયાન, RCB તેની બીજી ટાઇટલ જીત મેળવવાની કોશિશ કરશે.

સમાપન સમારોહમાં મલાઈકા અરોરા અને તલવિંદરે પર્ફોર્મન્સ આપ્યું. બેંગલુરુ આખી સિઝન દરમિયાન અજેય રહ્યું. સ્મૃતિ મંધાનાના નેતૃત્વમાં, ટીમ તેના બીજા ટાઇટલ માટે લક્ષ્ય રાખશે. દરમિયાન, દિલ્હી કેપિટલ્સ તેના પહેલા ટાઇટલ માટે લક્ષ્ય રાખશે. વડોદરામાં રમાયેલી અગાઉની 16 WPL મેચોમાંથી, ટોસ જીતનાર ટીમે 12 જીતી છે. આ સિઝનમાં, RCB એ 2 જીતી છે અને 2 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે DC એ આ સ્થળે 5 માંથી 4 મેચ જીતી છે.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ XI

દિલ્હી કેપિટલ્સ: લિઝેલ લી (વિકેટકીપર), શફાલી વર્મા, લૌરા વોલ્વાર્ડ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (કેપ્ટન), મેરિઝાન કેપ, ચિનેલ હેનરી, નિકી પ્રસાદ, સ્નેહ રાણા, મિનુ મણિ, શ્રી ચરાણી, નંદની શર્મા.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: ગ્રેસ હેરિસ, સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), જ્યોર્જિયા વોલ, રિચા ઘોષ (વિકેટમાં), રાધા યાદવ, નદીન ડી ક્લાર્ક, પૂજા વસ્ત્રાકર, અરુંધતી રેડ્ડી, સયાલી સાતઘરે, શ્રેયંકા પાટિલ, લોરેન બેલ.

