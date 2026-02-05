WPL 2026 FINAL: RCB ઇતિહાસ રચશે, કે દિલ્હી ચેમ્પિયન બનશે? આજે વડોદરામાં ફાઈનલ ટક્કર
WPL 2026 ની ફાઇનલ દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે છે. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, પિચ રિપોર્ટ અને આ મેચ ક્યાં જોઈ શકશો? ચાલો જાણીએ.
WPL 2026: મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) ની ચોથી સીઝનની ફાઇનલ મેચ આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાશે. ટાઇટલ મેચ વડોદરાના કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. RCB ટેબલમાં ટોચ પર રહીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું, જ્યારે દિલ્હીએ એલિમિનેટરમાં ગુજરાત જાયન્ટ્સને હરાવીને સ્થાન મેળવ્યું હતું. દિલ્હી કેપિટલ્સ પાસે WPL ફાઇનલ સ્ટેજમાં પહોંચવાનો અનુભવ છે. આ તેમની આ સતત ચોથી ફાઇનલ છે, પરંતુ તેઓ ક્યારેય ટાઇટલ જીતવામાં સફળ રહી નથી.
WPL 2024 ફાઇનલની રિમેચ
જો તમને RCB અને DC વચ્ચે 2024 ની ફાઇનલ યાદ હોય, તો WPL 2026 ફાઇનલને 2024 ની ફાઇનલની રિમેચ કહેવું ખોટું નહીં હોય. 2024 ની ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, DC એ શેફાલી વર્મા અને મેગ લેનિંગની શાનદાર બેટિંગને કારણે 7.1 ઓવરમાં 64 રન બનાવ્યા. જોકે, RCB એ વાપસી કરી, DC ને 113 રનમાં આઉટ કરી દીધું અને ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવીને ટાઇટલ મેચ સરળતાથી જીતી લીધી. હવે, બે વર્ષ પછી, કેપિટલ્સ પાસે હિસાબ બરાબર કરવાની તક છે.
શું RCB ફરીથી જીતશે?
RCB 2024 માં તેનું પહેલું ટાઇટલ જીત્યું, પછી 2025 માં ફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયું. હવે, તે 2026 માં ટેબલ ટોપર તરીકે ફાઇનલમાં પ્રવેશ્યું છે. જો કે, એ પણ સાચું છે કે WPL ના ઇતિહાસમાં, ટેબલ ટોપરે ક્યારેય ફાઇનલ જીતી નથી. સૌથી મોટું ઉદાહરણ દિલ્હી કેપિટલ્સ છે, જે ફાઇનલમાં પહોંચતી વખતે ટેબલ-ટોપર તરીકે હાર્યું છે. આ વર્ષે, RCB આઠ મેચમાંથી છ જીત અને બે હાર સાથે 12 પોઈન્ટ મેળવીને ટેબલમાં ટોચ પર રહ્યું છે. હવે, RCB પાસે ટેબલ-ટોપ શાપ તોડવાની અને સાબિત કરવાની તક છે કે તેઓ વર્ચસ્વને ટાઇટલમાં રૂપાંતરિત કરવામાં સંપૂર્ણપણે સક્ષમ છે.
WPL માં RCB વિરુદ્ધ DC નો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
બંને ટીમો અત્યાર સુધી નવ વખત એકબીજા સામે આવી છે, જેમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સ્પષ્ટપણે ઉપર છે. તેઓએ 9માંથી 6 મેચ જીતી છે, જ્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ફક્ત 3 જીતી શક્યું છે. વડોદરામાં બંને ટીમો વચ્ચે બે મેચ રમાઈ છે, જ્યાં સ્કોર 1-1 થી બરાબર છે.
WPL 2026 ફાઇનલ: વડોદરા પિચ રિપોર્ટ
વડોદરાની પિચ બેટિંગ માટે સારી રહી છે, ચાલુ WPL સીઝનમાં રમાયેલી 10 મેચમાં સરેરાશ સ્કોર 159 છે. અહીં મોટાભાગની ટીમો, ટોસ જીત્યા પછી, મોટો સ્કોર નોંધાવવાની આશા સાથે પ્રથમ બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે.
WPL 2026 ફાઇનલનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ
દિલ્હી કેપિટલ્સ અને RCB વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે, જ્યારે મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ પર ઉપલબ્ધ થશે.
WPL 2026 ફાઇનલ: બંને ટીમો માટે સ્ક્વોડ
દિલ્હી કેપિટલ્સ: જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (કેપ્ટન), લિઝેલ લી (વિકેટકીપર), શફાલી વર્મા, લૌરા વોલ્વાર્ડ, મેરિઝાન કેપ, ચિનેલ હેનરી, નિકી પ્રસાદ, સ્નેહ રાણા, મિન્નુ મણિ, શ્રી ચરનાની, નંદની શર્મા, અલાના કિંગ, તાનિયા ભાટિયા, લ્યુસી હમીલ, એડ્ગા હમીલ સિંઘ.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), ગ્રેસ હેરિસ, જ્યોર્જિયા વોલ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), રાધા યાદવ, નદીન ડી ક્લાર્ક, પૂજા વસ્ત્રાકર, અરુંધતી રેડ્ડી, સયાલી સતઘરે, શ્રેયંકા પાટીલ, લોરેન બેલ, લિંસે પ્રથમ કુમાર, હેમિત કુમાર, દિનેશ સ્મૃતિ, લોરેન બેલ. નાઈક, પ્રેમા રાવત.
